Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлди

·0·Спорт
Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлди

Ливерпул клуби Герта БСК жамоасининг иқтидорли ўсмири Кеннет Эичҳорнни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги уринишларида муваффақиятсизликка учради. Юқори баҳоланаётган ушбу футболчи ўзининг спортдаги ривожланишини биринчи ўринга қўйган ҳолда, Энфилдга ўтишдан расман воз кечди. Ёш иқтидор Германияда қолишни афзал кўрмоқда, бу эса трансфер ойнаси ёпилишидан олдин Баер Леверкусен ва РБ Лейпциг ўртасида унинг имзоси учун курашни кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Германй журналисти Флориан Плеттенберг берган маълумотга кўра, Мерсисайд клуби ушбу битим учун сезиларли вақт сарфлаган бўлса-да, якунда рад жавобини олган. Англия гиганти ўз ёшлар тизимини мустаҳкамлаш мақсадида Эичҳорн учун жозибадор лойиҳа таклиф қилган эди. Бироқ, футболчи ўз келажаги учун бошқа йўлни танлади ва Англия Премер-лигаси клубининг ёзги трансфер режалари барбод бўлди.

Ливерпул томонидан тақдим этилган таклиф молиявий жиҳатдан ҳам, клуб нуфузи нуқтаи назаридан ҳам энг жозибадори бўлгани айтилмоқда. Плеттенбергнинг таъкидлашича, 16 ёшли футболчига инглизлар таклиф қилган маблағ Германиянинг барча даъвогар клублари таклифидан юқори бўлган. Шунга қарамай, Эичҳорн ўзи учун таниш бўлган муҳитда қолишни ва спорт барқарорлигини сақлаб қолишни маъқул кўрди.

Ҳозирда бозор қиймати 20 миллион еврога баҳоланаётган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун Бундеслига грандлари жиддий кураш олиб бормоқда. Баер Леверкусен доимий трансфер бўйича босим ўтказаётган бўлса, РБ Лейпциг ҳамон ўз имкониятларини сақлаб қолган. Эичҳорн ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 20 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол уришга муваффақ бўлган.

ЛиверпулТрансферларБундеслигаКеннет ЭичҳорнГерта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиДидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиБугун, 14:19Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиЖафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиБугун, 14:08Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиТьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиБугун, 13:58АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиАҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиБугун, 13:41Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиЖозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...