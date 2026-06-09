Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлди
Ливерпул клуби Герта БСК жамоасининг иқтидорли ўсмири Кеннет Эичҳорнни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги уринишларида муваффақиятсизликка учради. Юқори баҳоланаётган ушбу футболчи ўзининг спортдаги ривожланишини биринчи ўринга қўйган ҳолда, Энфилдга ўтишдан расман воз кечди. Ёш иқтидор Германияда қолишни афзал кўрмоқда, бу эса трансфер ойнаси ёпилишидан олдин Баер Леверкусен ва РБ Лейпциг ўртасида унинг имзоси учун курашни кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Германй журналисти Флориан Плеттенберг берган маълумотга кўра, Мерсисайд клуби ушбу битим учун сезиларли вақт сарфлаган бўлса-да, якунда рад жавобини олган. Англия гиганти ўз ёшлар тизимини мустаҳкамлаш мақсадида Эичҳорн учун жозибадор лойиҳа таклиф қилган эди. Бироқ, футболчи ўз келажаги учун бошқа йўлни танлади ва Англия Премер-лигаси клубининг ёзги трансфер режалари барбод бўлди.
Ливерпул томонидан тақдим этилган таклиф молиявий жиҳатдан ҳам, клуб нуфузи нуқтаи назаридан ҳам энг жозибадори бўлгани айтилмоқда. Плеттенбергнинг таъкидлашича, 16 ёшли футболчига инглизлар таклиф қилган маблағ Германиянинг барча даъвогар клублари таклифидан юқори бўлган. Шунга қарамай, Эичҳорн ўзи учун таниш бўлган муҳитда қолишни ва спорт барқарорлигини сақлаб қолишни маъқул кўрди.
Ҳозирда бозор қиймати 20 миллион еврога баҳоланаётган ҳужумкор ярим ҳимоячи учун Бундеслига грандлари жиддий кураш олиб бормоқда. Баер Леверкусен доимий трансфер бўйича босим ўтказаётган бўлса, РБ Лейпциг ҳамон ўз имкониятларини сақлаб қолган. Эичҳорн ўтган мавсум давомида барча мусобақаларда 20 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол уришга муваффақ бўлган.
…