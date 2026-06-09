«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди

·0·Спорт
«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди

Европа футболининг қайноқ трансфер палласида навбатдаги йирик ва кутилмаган баёнот янгради. Мюнхеннинг «Бавария» жамоасининг маҳоратли ва учқур вингери Майкл Олисе жорий ёзги трансфер ойнаси даврида Мадриднинг «Реал» клуби сафига кўчиб ўтмайдиган бўлди. Жаҳон футболидаги энг ишончли ва таниқли инсайдерлардан бири ҳисобланган Фабрицио Романо сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Олисенинг Мадрид грандига ўтиши мумкинлиги ҳақида тарқалган шов-шувли хабарларни узил-кесил рад этди. Унинг сўзларига кўра, «қироллик клуби» ушбу француз юлдузи учун нақд 150 миллион евролик фантастик маблағ сарфлашга тайёр бўлиб турганига қарамай, немис машинаси ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Манбанинг берган эксклюзив маълумотларига қараганда, Мюнхен клуби раҳбарияти иқтидорли ҳужумчини жамоанинг яқин йилларга мўлжалланган узоқ муддатли янги стратегик лойиҳасида энг асосий ва марказий фигуралардан бири деб ҳисоблайди. Шу сабабли, трансфер бозорида қанчалик йирик ва баҳайбат молиявий таклифлар келиб тушмасин, «Бавария»нинг уни сотиш бўйича ҳеч қандай режаси мавжуд эмас. Аввалроқ немис клубининг афсонавий ва фахрий президенти Ули Хёнесс ҳам худди шундай қатъий позицияни билдириб, жамоани спорт жиҳатидан кучсизлантириб қўядиган ҳар қандай трансфер келишуви Мюнхен гранди учун мутлақо мантиқсиз ва бефойда эканлигини алоҳида уқтириб ўтган эди.

Қолаверса, вазиятнинг энг муҳим томони шундаки, Майкл Олисенинг ўз шахсий режаларида ҳам Мюнхенни тарк этиш истаги умуман йўқ. Франция миллий терма жамоаси аъзоси Бундеслигада ва Германиянинг гўзал Мюнхен шаҳрида ўзини ҳар томонлама жуда қулай ҳис қилмоқда. У жамоанинг ички муҳитига тўлиқ мослашгани ҳамда клуб тактикасида етакчи роллардан бирини ижро этаётганидан ғоят мамнун.

Бундан олдинроқ халқаро оммавий ахборот воситалари «Реал Мадрид»нинг Олисега жиддий қизиқиш билдираётганига асосий сабаб сифатида мадридликларнинг ҳужум чизиғидаги ўнг қанотни янада кучайтириш истагини келтирган эдилар. Бироқ Фабрицио Романонинг ушбу сўнгги баёнотидан сўнг, камида 2026 йилнинг ёзига қадар бундай трансфер бомбасининг портлаши ва амалга ошиши эҳтимоли жуда паст деб баҳоланмоқда. Мюнхенлик мухлислар ўз суюкли юлдузларини янги мавсумда ҳам «Альянц Арена»да кўришлари аниқ бўлди.

Майкл Олисенинг «Бавария» сафидаги янги зафарлари, трансфер оламидаги энг сўнгги яширин курашлар ва Европа футболининг энг қайноқ эксклюзив репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Бугун, 16:20Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасГари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасБугун, 16:12ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...Бугун, 15:45«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 15:29Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиКеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиБугун, 14:56Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиДидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...