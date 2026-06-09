«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди
Европа футболининг қайноқ трансфер палласида навбатдаги йирик ва кутилмаган баёнот янгради. Мюнхеннинг «Бавария» жамоасининг маҳоратли ва учқур вингери Майкл Олисе жорий ёзги трансфер ойнаси даврида Мадриднинг «Реал» клуби сафига кўчиб ўтмайдиган бўлди. Жаҳон футболидаги энг ишончли ва таниқли инсайдерлардан бири ҳисобланган Фабрицио Романо сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Олисенинг Мадрид грандига ўтиши мумкинлиги ҳақида тарқалган шов-шувли хабарларни узил-кесил рад этди. Унинг сўзларига кўра, «қироллик клуби» ушбу француз юлдузи учун нақд 150 миллион евролик фантастик маблағ сарфлашга тайёр бўлиб турганига қарамай, немис машинаси ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Манбанинг берган эксклюзив маълумотларига қараганда, Мюнхен клуби раҳбарияти иқтидорли ҳужумчини жамоанинг яқин йилларга мўлжалланган узоқ муддатли янги стратегик лойиҳасида энг асосий ва марказий фигуралардан бири деб ҳисоблайди. Шу сабабли, трансфер бозорида қанчалик йирик ва баҳайбат молиявий таклифлар келиб тушмасин, «Бавария»нинг уни сотиш бўйича ҳеч қандай режаси мавжуд эмас. Аввалроқ немис клубининг афсонавий ва фахрий президенти Ули Хёнесс ҳам худди шундай қатъий позицияни билдириб, жамоани спорт жиҳатидан кучсизлантириб қўядиган ҳар қандай трансфер келишуви Мюнхен гранди учун мутлақо мантиқсиз ва бефойда эканлигини алоҳида уқтириб ўтган эди.
Қолаверса, вазиятнинг энг муҳим томони шундаки, Майкл Олисенинг ўз шахсий режаларида ҳам Мюнхенни тарк этиш истаги умуман йўқ. Франция миллий терма жамоаси аъзоси Бундеслигада ва Германиянинг гўзал Мюнхен шаҳрида ўзини ҳар томонлама жуда қулай ҳис қилмоқда. У жамоанинг ички муҳитига тўлиқ мослашгани ҳамда клуб тактикасида етакчи роллардан бирини ижро этаётганидан ғоят мамнун.
Бундан олдинроқ халқаро оммавий ахборот воситалари «Реал Мадрид»нинг Олисега жиддий қизиқиш билдираётганига асосий сабаб сифатида мадридликларнинг ҳужум чизиғидаги ўнг қанотни янада кучайтириш истагини келтирган эдилар. Бироқ Фабрицио Романонинг ушбу сўнгги баёнотидан сўнг, камида 2026 йилнинг ёзига қадар бундай трансфер бомбасининг портлаши ва амалга ошиши эҳтимоли жуда паст деб баҳоланмоқда. Мюнхенлик мухлислар ўз суюкли юлдузларини янги мавсумда ҳам «Альянц Арена»да кўришлари аниқ бўлди.
Майкл Олисенинг «Бавария» сафидаги янги зафарлари, трансфер оламидаги энг сўнгги яширин курашлар ва Европа футболининг энг қайноқ эксклюзив репортажларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…