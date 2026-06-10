«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди

·0·Спорт
«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди

Европа трансфер бозорида шиддатли курашлар бошланаётган бир паллада, Туманли Альбионнинг энг машҳур грандларидан бири ҳисобланган Лондоннинг «Челси» клуби ўз таркибини сақлаб қолиш ва келажак пойдеворини мустаҳкамлаш йўлида кескин қарорга келди. «Аристократлар» жорий ёзги трансфер мавсуми давомида ўз таркибидаги бир қатор етакчи ва умидли ўйинчилар бўйича бошқа клублардан келиб тушадиган ҳеч қандай молиявий таклифларни кўриб чиқмасликни мақсад қилган. Нуфузли инсайдер ва журналист Саймон Жонсон берган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, Лондон клуби раҳбарияти томонидан жамоанинг етти нафар юлдузи «дахлсиз» деб эълон қилинган.

Манбанинг алоҳида қайд этишича, «кўклар» ушбу иқтидор эгаларини ҳар қандай баҳайбат сумма эвазига бўлса ҳам сотишни мутлақо хаёлларига келтиришмаяпти. Исталган трансфер таклифларидан ҳимояланган ушбу дахлсиз футболчилар рўйхатидан қуйидаги ўйинчилар жой олган:

  • Жамоа сардори ва суянчи Рис Жеймс;

  • Ўтган мавсумда ҳақиқий сенсацияга айланган ҳужумкор юлдуз Коул Палмер;

  • Майдон марказидаги «двигатель» Мойсес Кайседо;

  • Мудофаа чизиғининг ёш устуни Леви Колвилл;

  • Жамоанинг келажаги деб қаралаётган маҳоратли Эстевао;

  • Ҳужумкор ва чаққон Жоао Педро;

  • Шунингдек, клуб академияси тарбияланувчиси, умидли ҳимоячи Жош Ачимпонг.

Лондонлик аристократларнинг трансфер бозоридаги бундай қатъий ва чидамли позицияси бежизга эмас, албатта. Эслатиб ўтиш жоизки, яқиндагина футбол оламида катта шов-шув уйғотиб, Леверкузеннинг «Байер» клуби билан мўъжизалар кўрсатган испаниялик машҳур мутахассис Хаби Алонсо «Челси»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланган эди.

Иқтидорли мураббий Лондон гранди билан 2030 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли стратегик шартномага қўл қўйди. Шартнома шартларига кўра, испаниялик мутахассис «Стэмфорд Бридж»даги ўз масъулиятли вазифасига шу йилнинг 1 июль кунидан бошлаб расман киришади. Айнан Алонсонинг талаби ва янги лойиҳаси туфайли юқорида номлари келтирилган етти нафар футболчи жамоанинг янги даврдаги бош пойдевори этиб белгиланди. Лондонлик мухлислар янги мавсумда «Челси»дан фақат чемпионлик ва чиройли ўйинлар кутишмоқда.

Хаби Алонсонинг «Челси»даги янги тактик инқилоблари, «аристократлар»нинг ёзги трансфер бозоридаги юришлари ва инглиз футболига оид энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятГарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятКеча, 18:56Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиТьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиКеча, 18:52Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартМаниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартКеча, 18:17Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиРаул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиКеча, 18:16FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?FIFA рейтинги: Ўзбекистон неча очко йўқотди?Кеча, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...