«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди
Европа трансфер бозорида шиддатли курашлар бошланаётган бир паллада, Туманли Альбионнинг энг машҳур грандларидан бири ҳисобланган Лондоннинг «Челси» клуби ўз таркибини сақлаб қолиш ва келажак пойдеворини мустаҳкамлаш йўлида кескин қарорга келди. «Аристократлар» жорий ёзги трансфер мавсуми давомида ўз таркибидаги бир қатор етакчи ва умидли ўйинчилар бўйича бошқа клублардан келиб тушадиган ҳеч қандай молиявий таклифларни кўриб чиқмасликни мақсад қилган. Нуфузли инсайдер ва журналист Саймон Жонсон берган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, Лондон клуби раҳбарияти томонидан жамоанинг етти нафар юлдузи «дахлсиз» деб эълон қилинган.
Манбанинг алоҳида қайд этишича, «кўклар» ушбу иқтидор эгаларини ҳар қандай баҳайбат сумма эвазига бўлса ҳам сотишни мутлақо хаёлларига келтиришмаяпти. Исталган трансфер таклифларидан ҳимояланган ушбу дахлсиз футболчилар рўйхатидан қуйидаги ўйинчилар жой олган:
Жамоа сардори ва суянчи Рис Жеймс;
Ўтган мавсумда ҳақиқий сенсацияга айланган ҳужумкор юлдуз Коул Палмер;
Майдон марказидаги «двигатель» Мойсес Кайседо;
Мудофаа чизиғининг ёш устуни Леви Колвилл;
Жамоанинг келажаги деб қаралаётган маҳоратли Эстевао;
Ҳужумкор ва чаққон Жоао Педро;
Шунингдек, клуб академияси тарбияланувчиси, умидли ҳимоячи Жош Ачимпонг.
Лондонлик аристократларнинг трансфер бозоридаги бундай қатъий ва чидамли позицияси бежизга эмас, албатта. Эслатиб ўтиш жоизки, яқиндагина футбол оламида катта шов-шув уйғотиб, Леверкузеннинг «Байер» клуби билан мўъжизалар кўрсатган испаниялик машҳур мутахассис Хаби Алонсо «Челси»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланган эди.
Иқтидорли мураббий Лондон гранди билан 2030 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли стратегик шартномага қўл қўйди. Шартнома шартларига кўра, испаниялик мутахассис «Стэмфорд Бридж»даги ўз масъулиятли вазифасига шу йилнинг 1 июль кунидан бошлаб расман киришади. Айнан Алонсонинг талаби ва янги лойиҳаси туфайли юқорида номлари келтирилган етти нафар футболчи жамоанинг янги даврдаги бош пойдевори этиб белгиланди. Лондонлик мухлислар янги мавсумда «Челси»дан фақат чемпионлик ва чиройли ўйинлар кутишмоқда.
Хаби Алонсонинг «Челси»даги янги тактик инқилоблари, «аристократлар»нинг ёзги трансфер бозоридаги юришлари ва инглиз футболига оид энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…