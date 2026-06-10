«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди

·0·Спорт
«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди

Европа футболининг энг тепасида, хусусан, Испания ва дунё гранди ҳисобланган «Реал Мадрид» клубида кутилмаган ва жиддий ўзгариш юз берди. Мадриднинг «қироллик клуби» жамоа бош мураббийи лавозимида фаолият юритиб келаётган маҳаллий мутахассис Альваро Арбелоа ўз вазифасини тарк этганини расмий тарзда жамоатчиликка маълум қилди. Ушбу кутилмаган мураббийлик истеъфоси Ла Лига мухлислари ва инсайдерлар ўртасида катта шов-шув ҳамда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Мураббийнинг жамоадан кетиши муносабати билан «қаймоқранглилар» раҳбарияти ўз собиқ футболчиси ва устозига бағишлаб махсус миннатдорчилик баёнотини эълон қилди:

«Реал Мадрид» клуби ўз вақтида ёшлар академиясидаги дастлабки қадамларидан бошлаб, то бугунги кунгача жамоамиз бағрида кечган бутун фаолияти давомида ҳамиша чексиз содиқлик, юксак фидойилик ва юқори профессионалликни намоён этиб келган Альваро Арбелоага ўзининг чуқур ва самимий миннатдорчилигини билдиради. У клубимизнинг асрий ва шарафли қадриятларини ўзида мужассам этган ҳақиқий тимсолдир. Клуб раҳбарияти ва кўп миллионли мухлислар армияси унинг бутун оиласига ҳаётларининг ушбу янги саҳифаси ва босқичида фақат ва фақат энг яхши, гўзал тилакларни тилаб қолади», — дейилади Мадрид гранди тарқатган расмий хабарномада.

Эслатиб ўтиш жоизки, Альваро Арбелоа «Реал Мадрид» бош мураббийи сифатида шу йилнинг 13 январ кунидан буён ўта масъулиятли лавозимда фаолият юритиб келаётган эди. Унинг қисқа, аммо шиддатли бошқаруви остида мадридликлар барча расмий турнирлар доирасида жами 28 та учрашувда майдонга тушишга улгурди. Ушбу баҳсларнинг 18 тасида «қироллик клуби» рақиблари устидан чиройли ғалабаларни расмийлаштирган бўлса, 2 та ўйинда муроса кўчасини танлаб, дуранг қайд этди. Тан олиш керак, жамоа Арбелоа қўл остида 8 маротаба аламли мағлубият лаззатини ҳам тотиб кўришга мажбур бўлди. Клуб раҳбариятини эса айнан мана шу йўқотишлар ва барқарорликнинг йўқлиги қатъий қарор қабул қилишга ундаган кўринади.

«Реал Мадрид» клубининг янги бош мураббийи, Сантьяго Бернабеудаги янги тактик ислоҳотлар, трансфер бозоридаги энг сўнгги шов-шувли ўзгаришлар ва жаҳон футболининг энг қайноқ эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятГарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятКеча, 18:56Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиТьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиКеча, 18:52Маниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартМаниче: 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо асосий таркибда бўлиши шартКеча, 18:17Раул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиРаул Жименез кутилмаганда Вульверхемптон жамоасига қайтдиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...