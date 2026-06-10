«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди
Европа футболининг энг тепасида, хусусан, Испания ва дунё гранди ҳисобланган «Реал Мадрид» клубида кутилмаган ва жиддий ўзгариш юз берди. Мадриднинг «қироллик клуби» жамоа бош мураббийи лавозимида фаолият юритиб келаётган маҳаллий мутахассис Альваро Арбелоа ўз вазифасини тарк этганини расмий тарзда жамоатчиликка маълум қилди. Ушбу кутилмаган мураббийлик истеъфоси Ла Лига мухлислари ва инсайдерлар ўртасида катта шов-шув ҳамда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Мураббийнинг жамоадан кетиши муносабати билан «қаймоқранглилар» раҳбарияти ўз собиқ футболчиси ва устозига бағишлаб махсус миннатдорчилик баёнотини эълон қилди:
«Реал Мадрид» клуби ўз вақтида ёшлар академиясидаги дастлабки қадамларидан бошлаб, то бугунги кунгача жамоамиз бағрида кечган бутун фаолияти давомида ҳамиша чексиз содиқлик, юксак фидойилик ва юқори профессионалликни намоён этиб келган Альваро Арбелоага ўзининг чуқур ва самимий миннатдорчилигини билдиради. У клубимизнинг асрий ва шарафли қадриятларини ўзида мужассам этган ҳақиқий тимсолдир. Клуб раҳбарияти ва кўп миллионли мухлислар армияси унинг бутун оиласига ҳаётларининг ушбу янги саҳифаси ва босқичида фақат ва фақат энг яхши, гўзал тилакларни тилаб қолади», — дейилади Мадрид гранди тарқатган расмий хабарномада.
Эслатиб ўтиш жоизки, Альваро Арбелоа «Реал Мадрид» бош мураббийи сифатида шу йилнинг 13 январ кунидан буён ўта масъулиятли лавозимда фаолият юритиб келаётган эди. Унинг қисқа, аммо шиддатли бошқаруви остида мадридликлар барча расмий турнирлар доирасида жами 28 та учрашувда майдонга тушишга улгурди. Ушбу баҳсларнинг 18 тасида «қироллик клуби» рақиблари устидан чиройли ғалабаларни расмийлаштирган бўлса, 2 та ўйинда муроса кўчасини танлаб, дуранг қайд этди. Тан олиш керак, жамоа Арбелоа қўл остида 8 маротаба аламли мағлубият лаззатини ҳам тотиб кўришга мажбур бўлди. Клуб раҳбариятини эса айнан мана шу йўқотишлар ва барқарорликнинг йўқлиги қатъий қарор қабул қилишга ундаган кўринади.
«Реал Мадрид» клубининг янги бош мураббийи, Сантьяго Бернабеудаги янги тактик ислоҳотлар, трансфер бозоридаги энг сўнгги шов-шувли ўзгаришлар ва жаҳон футболининг энг қайноқ эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…