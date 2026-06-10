Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари
Криштиано Роналдо ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, афсонавий ҳужумчининг юқори савияда яна қанча вақт ўйнай олиши борасидаги саволлар ҳамон долзарблигича қолмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Бето 41 ёшли юлдузнинг узоқ умр кўриши ва "Селесао"нинг халқаро футболдаги энг нуфузли совринни қўлга киритиш имкониятлари ҳақида ўз фикрларини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ЖЧ-2026 яқинлашар экан, асосий эътибор Ал-Насср суперюлдузига қаратилган. Португалия терма жамоасининг собиқ аъзоси Бето, бу турнир Роналдонинг сўнгги мундиалига айланиши мумкин бўлса-да, унинг терма жамоадаги фаолияти бутунлай якунланмаслигига ишонади. Бето ўз вақтида Sporting CP клубида ёш Роналдо билан бирга тўп сурган.
"Бу Жаҳон чемпионати Криштиано учун охиргиси бўлади, лекин бу унинг сўнгги йирик мусобақаси бўладими-йўқми, буни билмайман. Чунки у ўзига жуда яхши қарайди ва ўз касбига қаттиқ эътибор қаратган. У ҳамон жарима майдончаси ичида катта фарқни юзага келтира олади ва Португалияга ёрдам бериши мумкин. Бироқ, ҳеч ким ёлғиз ғалаба қозона олмайди, жамоавий ўйин ҳам юқори даражада бўлиши шарт", — деди Бето.
Португалия турнирга ўз тарихидаги энг иқтидорли таркиблардан бири билан ташриф буюрмоқда. Роберто Мартинез шогирдлари 1966-йилдаги учинчи ўриндан ҳам яхшироқ натижа қайд этишни мақсад қилган. Бетонинг фикрича, Португалия билан бир қаторда Испания, Франция, Аргентина, Германия ва Англия терма жамоалари ҳам асосий фаворитлар қаторида эътироф этилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Португалия гуруҳ босқичида Конго ДР, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Беш карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган Криштиано Роналдо учун бу турнир ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин.
…