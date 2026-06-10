Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарликнинг муҳим босқичини якунлаб, асосий турнир старт сари ҳаракатни давом эттирмоқда. Фабио Каннаваро бошчилигидаги “оқ бўрилар” Канада ва Нидерландияга қарши ўтказилган назорат учрашувлари орқали мундиал олдидан ўз ҳолатини яна бир бор синовдан ўтказди.
Италиялик мутахассис ушбу ўртоқлик баҳсларига баҳо бериб, айниқса Нидерландияга қарши ўйинлар миллий жамоа учун катта тажриба мактаби бўлганини таъкидлади. Каннаваронинг фикрича, кучли рақиблар билан ўйнаш Жаҳон чемпионати олдидан жамоанинг ўсиши, камчиликларни кўриши ва халқаро даражадаги темпга мослашиши учун жуда муҳим.
“Колумбияга қарши Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувимизни кутаётган бир пайтда, биз Нидерландияга қарши иккита ўртоқлик баҳси ўтказдик. Бу кучли рақибга қарши қизиқарли ўйинлар бўлди. Мазкур баҳслар бизга халқаро тажриба тўплашда катта ёрдам берди”, — деди Каннаваро.
Бу сўзлардан мураббий тайёргарлик жараёнига реал ва ишончли қараётгани сезилади. Жаҳон чемпионатида Ўзбекистонни Колумбия, Португалия ва Конго ДР каби кучли рақиблар кутиб турибди. Шунинг учун Нидерландия каби юқори савияли терма жамоага қарши ўйинлар оддий натижа учун эмас, балки катта турнир олдидан муҳим синов сифатида қаралмоқда.
Канадага қарши баҳс ҳам, Нидерландия билан учрашув ҳам Каннаваро штаби учун муҳим хулосалар берди. Бундай ўйинларда футболчиларнинг жисмоний ҳолати, ҳимоядаги тартиби, майдон марказидаги босимга дош бериши ва ҳужумга ўтишдаги тезлиги текширилади. Мундиал олдидан айнан шу жиҳатлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Каннаваро жамоа ҳозирда асосий қароргоҳ сари йўл олганини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, миллий жамоа Нью-Йоркдан Атланта шаҳрига жўнаб кетган. Айнан Атланта Жаҳон чемпионати давомида Ўзбекистон терма жамоасининг қароргоҳи бўлади.
“Бугун биз Жаҳон чемпионати давомидаги қароргоҳимиз бўладиган Атланта шаҳрига жўнаб кетдик. Мен биламан — биз тайёрмиз. Фақат олдинга қараб ҳаракат қилмоқдамиз”, — деб ёзди Каннаваро Instagram саҳифасида.
Бу баёнот мухлислар учун ҳам муҳим руҳий сигнал бўлди. Чунки Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда биринчи марта Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этади. Бундай вазиятда ҳар бир гап, ҳар бир ҳаракат ва ҳар бир тайёргарлик босқичи катта эътиборда бўлади.
Каннаваронинг “биз тайёрмиз” деган сўзлари жамоа ичидаги ишонч ва руҳий ҳолат яхши эканини кўрсатади. Албатта, мундиал осон бўлмайди. Рақиблар кучли, босим катта, ҳар бир ўйин тарихий аҳамиятга эга. Аммо миллий жамоа энди орқага эмас, фақат олдинга қараши керак бўлган паллага кириб келди.
Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги иштирокини Колумбияга қарши учрашув билан бошлайди. Бу баҳс “оқ бўрилар” учун нафақат турнирдаги биринчи ўйин, балки бутун ўзбек футболи тарихидаги янги саҳифанинг очилиши бўлади. Шу сабабли тайёргарликнинг ҳар бир куни, ҳар бир машғулоти ва ҳар бир тактик режаси жуда муҳим.
Колумбия терма жамоаси техник, тезкор ва индивидуал маҳоратга бой футболчилари билан ажралиб туради. Бу рақибга қарши Ўзбекистондан максимал интизом, ҳимояда зичлик, майдон марказида кураш ва қарши ҳужумларда аниқлик талаб этилади. Канада ва Нидерландияга қарши баҳслар эса айнан шу сифатларни текшириш учун хизмат қилди.
Фабио Каннаваро учун ҳам бу Жаҳон чемпионати катта синов. У Италия футболи афсонаси сифатида ҳимоя, тартиб ва характер нималигини жуда яхши билади. Энди мураббий сифатида ушбу жиҳатларни Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига тўлиқ сингдириши керак бўлади.
Мухлислар эса миллий жамоадан курашувчанлик, мардона ўйин ва мамлакат шарафини муносиб ҳимоя қилишни кутишмоқда. Илк мундиал ҳар доим қийин бўлади, лекин айнан шу қийинликлар катта хотира ва тарихий натижаларни яратади.
Ҳозир Ўзбекистон терма жамоаси Атлантадаги қароргоҳга йўл олмоқда. Бу ерда жамоа Колумбияга қарши дебют баҳсига тайёргарликнинг сўнгги босқичини ўтказади. Энди ортиқча гап эмас, майдондаги жавоб муҳим бўлади.
Каннаваро айтганидек, жамоа олдинга қараб ҳаракат қилмоқда. Йўл осон эмас, лекин тарих ҳам ҳеч қачон осон ёзилмаган. Ўзбекистон футболининг энг катта саҳифаси бошланиш арафасида.
…