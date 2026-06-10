Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббий
Лиссабоннинг Бенфика клуби "Эстадио да Луз"да янги давр бошланганини эълон қилди. Жамоа бош мураббийлик лавозими учун Марко Силва билан келишувга эришилганини расман тасдиқлади. Фулхэм собиқ устози Лиссабонга Жозе Моуринью Реал Мадрид клубига қайтиши муносабати билан бўшаган ўринни эгаллаш учун келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Марко Силва Англия Премер-лигасидаги беш йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг ўз ватанига қайтмоқда. Лиссабон гигантлари 48 ёшли мутахассис билан 2027-28-йилги мавсум якунига қадар шартнома имзолашини, шунингдек, келишувни яна бир йилга узайтириш банди борлигини маълум қилди. Силва Англияда Ҳулл Ситй, Ватфорд ва Эвертон каби жамоалардаги фаолияти орқали катта обрў орттирган эди.
Силванинг тайинланиши Жозе Моуриньюнинг кутилмаган кетиши билан бир вақтга тўғри келди. Реал Мадрид "Те Специал Оне" хизматларини қўлга киритиш учун Бенфика клубига 15 миллион евро миқдорида товон пули тўлашга рози бўлди. Моуринью сентябрь ойида жамоани қабул қилиб олган эди ва қисқа вақт ичида жамоани мағлубиятсиз серия билан турнир жадвалининг юқори поғоналарига олиб чиқди.
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубнинг аввалги шон-шуҳратини тиклаш мақсадида Моуриньюни Сантиаго Бернабеу стадионига қайтаришга қарор қилди. Жозе Моуринью 2010-2013-йиллар давомида Мадридда Барселона гегемонлигини тугатиб, Ла Лига, Испания кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган эди.
Шу билан бирга, Реал Мадрид амалдаги мураббий Альваро Арбелоа билан хайрлашганини ҳам эълон қилди. Клуб раҳбарияти Арбелоага кўрсатган садоқати ва профессионаллиги учун миннатдорчилик билдирди. Эндиликда Мадрид клубида яна Моуринью даври бошланмоқда, Бенфика эса Марко Силва қўл остида янги марраларни кўзламоқда.
…