Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчиларидан бири Элдор Шомуродов Жаҳон чемпионати олдидан ўз ҳиссиётлари, жамоадаги муҳит ва мухлислардан кутилаётган қўллаб-қувватлаш ҳақида фикр билдирди.
Миллий жамоамиз тарихда илк бор мундиал финал босқичида иштирок этиш арафасида турибди. Бу нафақат футболчилар, балки бутун мамлакат учун йиллар давомида кутилган катта воқеа ҳисобланади. Шу боис терма жамоа ичидаги руҳий ҳолат, тайёргарлик ва футболчиларнинг кайфияти мухлислар учун алоҳида қизиқ.
Элдор Шомуродовнинг таъкидлашича, жамоа айни пайтда яхши кайфиятда ва катта турнирга тайёр. Сардор футболчиларда эмоциялар етарли эканини, барча узоқ кутилган лаҳзалар етиб келганидан хурсандлигини айтди.
“Ҳамма нарса ажойиб бўлмоқда, эмоцияларимиз ҳам етарлича. Барчамиз бундан хурсандмиз. Ваниҳоят, узоқ кутилган онлар келди. Терма жамоамиз Жаҳон чемпионатига тайёр!” — деди Шомуродов.
Бу сўзлар миллий жамоа ичидаги ишонч ва руҳий кўтаринкиликни кўрсатади. Илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этиш футболчилар учун катта масъулият, лекин шу билан бирга улкан ғурур ҳамдир. Айниқса, Элдор каби тажрибали футболчи учун бу турнир бутун фаолиятидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлиши аниқ.
Шомуродов жамоа Америкадаги вақт минтақасига ҳам анча мослашиб олганини таъкидлади. Унинг фикрича, Нью-Йоркда ўтказилган 10 кунлик машғулотлар футболчиларга янги шароитга кўникишда ёрдам берган.
“Америка вақтларига ҳам анча мослашиб олдик, Нью-Йоркдаги 10 кунлик машғулотимиз бизга қўл келмоқда”, — деди миллий жамоа сардори.
Жаҳон чемпионати каби катта турнирларда майдондаги тайёргарлик билан бирга, иқлим, вақт фарқи, йўл чарчоғи ва кун тартибига мослашиш ҳам катта аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан терма жамоанинг АҚШга эртароқ бориб, машғулотларни давом эттиргани муҳим омил бўлиши мумкин.
Элдор Шомуродов учун мундиалда иштирок этиш биринчи навбатда катта ғурур эканини айтди. У бу фақат шахсий ютуқ эмас, балки бутун жамоа ва мамлакат учун тарихий воқеа эканини алоҳида таъкидлади.
“Биринчи навбатда бу катта ғурур ҳисобланади. Нафақат мен учун, балки барча футболчилар учун ҳам. Биз бир терма жамоа номидан эмас, бутун Ўзбекистон номидан иштирок этяпмиз. Айтиб ўтганимдек, бу узоқ кутилган орзу эди”, — деди Шомуродов.
Бу гаплар ҳар бир ўзбекистонлик мухлис учун жуда таъсирли. Чунки миллий жамоа мундиалда майдонга тушганда, у фақат 11 нафар футболчидан иборат жамоа бўлиб қолмайди. У бутун мамлакат орзуси, меҳнати, ишончи ва ғурурини олиб чиқади.
Ўзбекистон футболчилари учун бу турнирда ҳар бир ўйин тарихий аҳамиятга эга бўлади. Илк дақиқа, илк гол, илк очко ва ҳар бир кураш — буларнинг барчаси ўзбек футболи тарихига ёзилади. Шунинг учун сардорнинг “бутун Ўзбекистон номидан иштирок этяпмиз” деган сўзлари жуда катта маъно касб этади.
Шомуродов мухлислардан миллий жамоани қўллаб-қувватлашни сўради. У футболчилар майдонда бор кучини беришини ва ўз ўйини билан халқни хурсанд қилишга ҳаракат қилишини таъкидлади.
“Албатта, бизни қўллаб-қувватлашларини сўраб қолган бўлар эдик. Худо хоҳласа, биз ўйинимиз орқали уларни хурсанд қиламиз”, — деди терма жамоамиз сардори.
Мухлислар қўллаб-қувватлови бундай катта турнирларда жуда муҳим. Айниқса, илк марта Жаҳон чемпионатига чиққан жамоа учун ҳар бир илиқ сўз, ҳар бир дуо ва ҳар бир ишонч куч беради. Футболчилар майдонда рақибга қарши ўйнаса, улар ортида бутун халқ туриши керак.
Элдор Шомуродов миллий жамоанинг энг тажрибали ва етакчи футболчиларидан бири сифатида катта масъулиятни ҳис қилмоқда. Унинг сардор сифатидаги роли фақат ҳужумда гол уриш ёки вазият яратиш билан чекланмайди. У жамоадошларини руҳлантириши, қийин паллада олдинга бошлаши ва майдонда ҳақиқий етакчи бўлиши керак.
Олдинда Ўзбекистонни кучли рақиблар кутиб турибди. Жаҳон чемпионатида осон ўйин бўлмайди. Аммо миллий жамоа бу катта саҳнага орзу билан, меҳнат билан ва тарихий йўлланма билан етиб келди. Энди эса асосий вазифа — ушбу имкониятдан муносиб фойдаланиш.
Шомуродовнинг сўзларидан бир нарса аниқ сезилади: жамоа бу турнирга фақат иштирок этиш учун эмас, балки ўзини кўрсатиш, курашиш ва халқни фахрлантириш учун бормоқда. Бу кайфиятни майдонда сақлаб қолиш эса энг муҳим масала бўлади.
Жаҳон чемпионатига саноқли кунлар қолди. Ўзбекистон футболининг энг катта орзуси амалга ошмоқда. Энди барча эътибор “оқ бўрилар”га қаратилган. Элдор Шомуродов бошчилигидаги миллий жамоамиз майдонга бутун Ўзбекистон номидан чиқади. Мухлислар эса битта нарсани кутади: охиригача кураш, мардона ўйин ва юракдан чиқадиган футбол.
…