Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмас

·27·Спорт
Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмас

Португалия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Ҳуго Алмеида 41 ёшли Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳамон асосий фигура бўлишига ишонмоқда. Афсонавий ҳужумчи ўз фаолиятининг якуний қисмига яқинлашаётган бўлса-да, унинг тажрибаси ва маҳорати Селекао учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алмеида 2010 ва 2014-йилги турнирларда Криштиано Роналдо билан бирга тўп сурган ва унинг меҳнатсеварлигини юқори баҳолайди. "Бугунги кунда биз 39, 40 ҳатто 41 ёшли футболчиларнинг ажойиб жисмоний ҳолатда эканини кўряпмиз. Роналдо ўзини ҳар қачонгидан ҳам яхшироқ тайёрламоқда. У ўз коллекциясида етишмаётган ягона соврин — Жаҳон кубоги ортидан қувмоқда", — деди собиқ футболчи Луса нашрига берган интервюсида.

Гарчи Ал-Насср юлдузи Манчестер Юнайтед ёки Реал Мадрид давридаги каби тезкор бўлмаса-да, унинг футбол интеллекти ҳамон тенгсиз деб ҳисобланмоқда. Алмеида мухлисларни 20 ёшли Роналдони кутмасликка, балки унинг ҳозирги тажрибали ва ўйин тақдирини ҳал қила оладиган даражасини қадрлашга чақирди. Бу тажриба Роберто Мартинез жамоаси учун Ўзбекистон, Колумбия ва Конго ДР каби рақиблар жой олган гуруҳ босқичида жуда асқотиши кутилмоқда.

Шунингдек, Алмеида Португалияни Франция, Испания, Германия, Бразилия ва амалдаги чемпион Аргентина билан бир қаторда турнир фаворитлари қаторига қўшди. Унинг фикрича, жамоа таркибидаги чуқурлик ва футболчиларнинг дунёнинг энг кучли клубларида тўп суриши Португалияга илк бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятини беради.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Бугун, 09:06Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 08:54ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиБугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...