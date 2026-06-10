Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланади
Европа футболининг сўнгги йиллардаги энг қудратли гегемони ҳисобланган «Манчестер Сити» клубида бутун бир тарихий давр ўз якунига етди. Жаҳон футболи афсонаси Пеп Гвардиола «шаҳарликлар» рулидаги роппа-роса 10 йиллик муваффақиятли ва зафарли фаолиятига узил-кесил нуқта қўйди. Каталониялик донишманд мураббий «Этиҳад»даги сўнгги мавсумида ҳам жамоа музейини яна иккита нуфузли кубок билан бойитди ва Манчестердаги умумий совринлари сонини нақд 20 тага етказган ҳолда, порлоқ чўққида кетди. Бироқ бу буюк кетиш ортидан клубда мисли кўрилмаган катта инқилоб ва таркибни кескин янгилаш жараёнлари бошланиши кутилмоқда.
Европа спорт матбуотининг берган сўнгги эксклюзив маълумотларига қараганда, Пеп Гвардиоланинг бўшаб қолган тахтини унинг энг иқтидорли шогирдларидан бири, айни пайтда таниқли мутахассис Энцо Мареска эгаллаши кутилмоқда. Аммо ушбу ёзда жамоа билан хайрлашадиган ягона инсон Гвардиола эмас. Клубнинг кўп йиллик зафарларига улкан ҳисса қўшган Жон Стоунз ва Бернарду Силва аллақачон «Манчестер Сити» билан расман хайрлашиб улгуришди. Нуфузли ва ишончли The Athletic нашрининг ёзишича, гранд жамоадаги катта ўзгаришлар шабадаси шу билан тўхтаб қолмайди — яна 8 нафар юқори даражали футболчи трансферга чиқарилиши ёки жамоани тарк этиши кутилмоқда.
Трансфер бозори тузоғига тушиши мумкин бўлган ва келажаги сўроқ остида турган ўйинчилар рўйхати анчагина узун:
Натан Аке: Тажрибали ҳимоячи янги мураббийнинг режалари сабаб жамоадан кетиши мумкин бўлган биринчи номзодлардан бири бўлиб турибди.
Нико Гонсалес: Агар «Сити» раҳбарияти «Ноттингем Форест»дан Эллиот Андерсон трансферини муваффақиятли ҳал қила олса, ушбу ярим ҳимоячига таркибда жой қолмайди.
Матео Ковачич: Шартномаси якунига атиги бир йил қолган хорватиялик футболчи жиддий жароҳати сабаб мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборди ва фақат финал босқичидагина сафга қайтди. Клуб у билан хайрлашишга қарши эмас.
Йошко Гвардиол: Ковачичнинг ватандоши бўлган ушбу ҳимоячига дунё грандлари — «Бавария» ва «Реал Мадрид» жиддий харидор бўлмоқда. Январь ойида оёғи синиб, 5 ой майдондан ташқарида қолган бўлса-да, у мавсум охирида формасини тиклашга улгурди ва ҳозирда клуб таклиф қилган янги битим устида бош қотирмоқда.
Тижани Рейндерс: «Милан»дан катта умидлар билан олиб келинган нидерландиялик юлдуз атиги бир мавсумдан сўнг Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико Мадрид» клубига ўтиб кетиши мумкин.
Омар Мармуш ва Рико Льюис: Мармушнинг келажаги ноаниқ бўлиб турган бир пайтда, Гвардиоланинг энг севимли эркатойи бўлган Рико Льюис якунланган мавсумнинг охирги қисмида ўйин амалиётисиз қолиб кетганидан норози ва фаолиятини бошқа ерда давом эттирмоқчи.
Жеймс Траффорд: Ўтган ёзда жамоага қайтган иқтидорли посбон юлдузли Доннарумманинг соясида, яъни иккинчи дарвозабон бўлиб қолишни истамаяпти. Траффорд ўз вақтида (2021 йилда) айнан Энцо Мареска қўл остида АПЛ-2 чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, Жаҳон чемпионатидан сўнг ўз келажаги бўйича узил-кесил қарорга келади.
Жамоа мухлисларини энг кўп хавотирга солаётган яна бир трансфер бомбаси — бу мудофаа чизиғининг етакчиси Рубен Диашнинг Мадриднинг «Реал» клуби қизиқишлари доирасига тушиб қолганидир. Эътиборли жиҳати шундаки, яқиндагина «қироллик клуби» бошқарувига иккинчи маротаба афсонавий Жозе Моуриньо келган бўлиб, у ўз ватандоши Диашни Мадрид мудофаасининг бош устуни сифатида кўрмоқчи. Кўриниб турибдики, «Манчестер Сити»да яқин ойлар ичида ҳақиқий қайта қуриш даври кузатилади.
«Манчестер Сити»даги Энцо Маресканинг янги даври, Пеп Гвардиоладан кейинги улкан трансфер юришлари ва инглиз футболига оид энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…