Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланади

·0·Спорт
Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланади

Европа футболининг сўнгги йиллардаги энг қудратли гегемони ҳисобланган «Манчестер Сити» клубида бутун бир тарихий давр ўз якунига етди. Жаҳон футболи афсонаси Пеп Гвардиола «шаҳарликлар» рулидаги роппа-роса 10 йиллик муваффақиятли ва зафарли фаолиятига узил-кесил нуқта қўйди. Каталониялик донишманд мураббий «Этиҳад»даги сўнгги мавсумида ҳам жамоа музейини яна иккита нуфузли кубок билан бойитди ва Манчестердаги умумий совринлари сонини нақд 20 тага етказган ҳолда, порлоқ чўққида кетди. Бироқ бу буюк кетиш ортидан клубда мисли кўрилмаган катта инқилоб ва таркибни кескин янгилаш жараёнлари бошланиши кутилмоқда.

Европа спорт матбуотининг берган сўнгги эксклюзив маълумотларига қараганда, Пеп Гвардиоланинг бўшаб қолган тахтини унинг энг иқтидорли шогирдларидан бири, айни пайтда таниқли мутахассис Энцо Мареска эгаллаши кутилмоқда. Аммо ушбу ёзда жамоа билан хайрлашадиган ягона инсон Гвардиола эмас. Клубнинг кўп йиллик зафарларига улкан ҳисса қўшган Жон Стоунз ва Бернарду Силва аллақачон «Манчестер Сити» билан расман хайрлашиб улгуришди. Нуфузли ва ишончли The Athletic нашрининг ёзишича, гранд жамоадаги катта ўзгаришлар шабадаси шу билан тўхтаб қолмайди — яна 8 нафар юқори даражали футболчи трансферга чиқарилиши ёки жамоани тарк этиши кутилмоқда.

Трансфер бозори тузоғига тушиши мумкин бўлган ва келажаги сўроқ остида турган ўйинчилар рўйхати анчагина узун:

  • Натан Аке: Тажрибали ҳимоячи янги мураббийнинг режалари сабаб жамоадан кетиши мумкин бўлган биринчи номзодлардан бири бўлиб турибди.

  • Нико Гонсалес: Агар «Сити» раҳбарияти «Ноттингем Форест»дан Эллиот Андерсон трансферини муваффақиятли ҳал қила олса, ушбу ярим ҳимоячига таркибда жой қолмайди.

  • Матео Ковачич: Шартномаси якунига атиги бир йил қолган хорватиялик футболчи жиддий жароҳати сабаб мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборди ва фақат финал босқичидагина сафга қайтди. Клуб у билан хайрлашишга қарши эмас.

  • Йошко Гвардиол: Ковачичнинг ватандоши бўлган ушбу ҳимоячига дунё грандлари — «Бавария» ва «Реал Мадрид» жиддий харидор бўлмоқда. Январь ойида оёғи синиб, 5 ой майдондан ташқарида қолган бўлса-да, у мавсум охирида формасини тиклашга улгурди ва ҳозирда клуб таклиф қилган янги битим устида бош қотирмоқда.

  • Тижани Рейндерс: «Милан»дан катта умидлар билан олиб келинган нидерландиялик юлдуз атиги бир мавсумдан сўнг Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико Мадрид» клубига ўтиб кетиши мумкин.

  • Омар Мармуш ва Рико Льюис: Мармушнинг келажаги ноаниқ бўлиб турган бир пайтда, Гвардиоланинг энг севимли эркатойи бўлган Рико Льюис якунланган мавсумнинг охирги қисмида ўйин амалиётисиз қолиб кетганидан норози ва фаолиятини бошқа ерда давом эттирмоқчи.

  • Жеймс Траффорд: Ўтган ёзда жамоага қайтган иқтидорли посбон юлдузли Доннарумманинг соясида, яъни иккинчи дарвозабон бўлиб қолишни истамаяпти. Траффорд ўз вақтида (2021 йилда) айнан Энцо Мареска қўл остида АПЛ-2 чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, Жаҳон чемпионатидан сўнг ўз келажаги бўйича узил-кесил қарорга келади.

Жамоа мухлисларини энг кўп хавотирга солаётган яна бир трансфер бомбаси — бу мудофаа чизиғининг етакчиси Рубен Диашнинг Мадриднинг «Реал» клуби қизиқишлари доирасига тушиб қолганидир. Эътиборли жиҳати шундаки, яқиндагина «қироллик клуби» бошқарувига иккинчи маротаба афсонавий Жозе Моуриньо келган бўлиб, у ўз ватандоши Диашни Мадрид мудофаасининг бош устуни сифатида кўрмоқчи. Кўриниб турибдики, «Манчестер Сити»да яқин ойлар ичида ҳақиқий қайта қуриш даври кузатилади.

«Манчестер Сити»даги Энцо Маресканинг янги даври, Пеп Гвардиоладан кейинги улкан трансфер юришлари ва инглиз футболига оид энг сўнгги эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Бугун, 09:06Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 08:54ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиБугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...