Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилди

·29·Спорт
Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилди

Германиянинг амалдаги чемпиони Баер Леверкусен мамлакатнинг энг иқтидорли ёш футболчиларидан бири — Кеннет Эичҳорн трансферини якунлаш арафасида турибди. 16 ёшли ярим ҳимоячи Ливерпул ва РБ Лейпциг каби гранд жамоаларнинг таклифларини рад этиб, Леверкузен клубини танлади. Fabrizio Romano хабарига кўра, Баер Леверкусен футболчининг шартномасидаги 9 миллион евролик товон пулини тўлашга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳерта Берлин сафида 2. Бундеслига баҳсларида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўзга тушган Эичҳорн аллақачон тиббий кўрикдан ўтган. Маълумотларга кўра, у БаЯрена вакиллари билан 2031-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Бу трансфер Европанинг кўплаб топ-клублари, хусусан, Манчестер Сити ва Ливерпул учун кутилмаган зарба бўлди.

Эичҳорн ўз фаолиятини Германияда давом эттиришни ва айнан Баер Леверкусен лойиҳасининг бир қисми бўлишни афзал кўрди. Ҳерта учун ушбу 9 миллион евролик келашув молиявий жиҳатдан фойдали бўлди, чунки шартномага келажакдаги сотувдан улуш олиш ва турли бонуслар ҳақидаги бандлар ҳам киритилган.

Ушбу трансфер Баер Леверкусен жамоасининг келажак учун катта режалар тузаётганидан далолат беради. Эичҳорн 2026-27 йилги мавсумдан бошлаб асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланиши кутилмоқда. Ҳозирда клуб ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш орқали Бундеслигада ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Баер ЛеверкусенҲерта БерлинТрансферБундеслигаКеннет Эичҳорн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиТоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этдиБугун, 12:51ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...Бугун, 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...