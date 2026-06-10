Баер Леверкусен Кеннет Эичҳорн трансферини ҳал қилди
Германиянинг амалдаги чемпиони Баер Леверкусен мамлакатнинг энг иқтидорли ёш футболчиларидан бири — Кеннет Эичҳорн трансферини якунлаш арафасида турибди. 16 ёшли ярим ҳимоячи Ливерпул ва РБ Лейпциг каби гранд жамоаларнинг таклифларини рад этиб, Леверкузен клубини танлади. Fabrizio Romano хабарига кўра, Баер Леверкусен футболчининг шартномасидаги 9 миллион евролик товон пулини тўлашга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳерта Берлин сафида 2. Бундеслига баҳсларида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўзга тушган Эичҳорн аллақачон тиббий кўрикдан ўтган. Маълумотларга кўра, у БаЯрена вакиллари билан 2031-йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Бу трансфер Европанинг кўплаб топ-клублари, хусусан, Манчестер Сити ва Ливерпул учун кутилмаган зарба бўлди.
Эичҳорн ўз фаолиятини Германияда давом эттиришни ва айнан Баер Леверкусен лойиҳасининг бир қисми бўлишни афзал кўрди. Ҳерта учун ушбу 9 миллион евролик келашув молиявий жиҳатдан фойдали бўлди, чунки шартномага келажакдаги сотувдан улуш олиш ва турли бонуслар ҳақидаги бандлар ҳам киритилган.
Ушбу трансфер Баер Леверкусен жамоасининг келажак учун катта режалар тузаётганидан далолат беради. Эичҳорн 2026-27 йилги мавсумдан бошлаб асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланиши кутилмоқда. Ҳозирда клуб ёш иқтидорларни ўз сафига қўшиб олиш орқали Бундеслигада ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…