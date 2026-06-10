Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олди

·26·Спорт
Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олди

Бавария ярим ҳимоячиси Джошуа Киммич Мюнхен клубидаги ноаниқликлар даврида жамоани тарк этишга жуда яқин келгани ҳақида очиқ гапирди. Германиялик футболчи ЗДФ телеканали томонидан суратга олинган "Каптаин Киммич" ҳужжатли фильмида клуб раҳбарияти уни сотишга тайёрлигини билдирганидан сўнг, PSJ томонидан берилган жозибадор таклифни жиддий кўриб чиққанини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шартномаси якунланишига бир йил қолганида Бавария кузатув кенгаши билан юзага келган келишмовчиликлар сабабли Киммичнинг келажаги сўроқ остида қолган эди. Sport директори Max Эберл футболчи билан суҳбатда: "Агар кетишни истасанг, биз сени сотишга тайёрмиз, бу имконият мавжуд", деб айтган. Бу сўзлар кўп йиллик фаолиятидан сўнг футболчининг клубга бўлган муносабатини ўзгартириб юборган.

Вазиятдан фойдаланган Пари Сен-Жермен раҳбарияти, хусусан Луис Энрике ва Луис Кампос, футболчини ўз лойиҳасига жалб қилиш учун бор имкониятини ишга солган. Луис Кампос ҳатто Киммичнинг уйига шахсан ташриф буюриб, музокаралар олиб борган. Футболчининг сўзларига кўра, парижликлар унга оиласи ва тўрт фарзанди учун барча шароитларни, жумладан мактаб ва яшаш жойларини ҳам тайёрлаб қўйишган.

Киммич PSJ таклиф қилган молиявий шартларни "ақлдан оздирадиган даражада юқори" деб таърифлади. "Молиявий томони жуда, жуда телба даражада эди. Аммо мен буни асосий қарор қилувчи омил бўлишини истамадим", — дея таъкидлади 31 ёшли ярим ҳимоячи. Ўша пайтда у ўзининг Мюнхенда қолиш имкониятини бор-йўғи 5 фоизга баҳолаган эди.

Шунга қарамай, якунда Max Эберл ва Чристопҳ Фреунд билан ўтказилган янги музокаралар ижобий якунланди. Джошуа Киммич 2025-йилнинг март ойида Бавария билан амалдаги шартномасини 2029-йилга қадар узайтиришга қарор қилди ва Германия рекордчиси сафида қолишни танлади.

БаварияPSJДжошуа КиммичТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиЖозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетдиКеча, 17:17Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганКеча, 16:59Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:47Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинКеча, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...