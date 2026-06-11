Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмас
Испания терма жамоаси Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати борасида сабр билан қарор қабул қилмоқчи. Испания қироллик футбол федерацияси (РFEФ) техник директори Аитор Каранка Барселона юлдузининг майдонга қайтишини тезлаштирмасликларини маълум қилди. Жаҳон чемпионати стартига саноқли кунлар қолган бир пайтда, ўсмир футболчининг жароҳати туфайли сафдан чиққани мухлисларда хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fedерация ва Барселона клуби ўртасидаги муносабатлар халқаро танаффуслар вақтида кўпинча зиддиятли бўлиб келган, бироқ Каранка бу сафар ҳеч қандай тушунмовчилик йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки томон Ямалнинг реабилитация жараёни бўйича доимий алоқада бўлиб турибди. Эслатиб ўтамиз, футболчи апрель ойи охирида Ла Лига доирасидаги Селта билан ўйинда чап оёғидан жароҳат олган эди.
"Унинг қачон қайтиши учун энг мақбул вақт эканлигини кўриб чиқамиз. Барселона спорт директори Деко ва Божан Кркик билан муносабатларимиз аъло даражада. Энг муҳими — шаффофлик. Биз клуб тиббий хизмати билан биргаликда вазиятни кузатиб боряпмиз", — деди Каранка матбуот анжуманида.
Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини Кабо-Верде, Уругвай ва Саудия Арабистонига қарши ўтказади. Гарчи Ямалнинг гуруҳдаги учинчи ўйингача тайёр бўлиши ҳақида миш-мишлар тарқалган бўлса-да, мураббийлар штаби аниқ муддат белгилашдан бош тортмоқда. Асосий эътибор футболчининг узоқ муддатли соғлиғини сақлаб қолишга қаратилган.
Ламине Ямалдан ташқари, Луис де ла Фуенте жамоасида Нико Виллиаms ва Виктор Мунознинг ҳам жисмоний ҳолати шифокорлар назоратида турибди. Каранканинг таъкидлашича, якуний қарорни шифокорлар хулосасига таянган ҳолда бош мураббий қабул қилади. Испания 2010-йилги ғалабадан кейинги муваффақиятсиз турнирлар сериясига чек қўйиш учун таркиб борасида эҳтиёткорлик билан иш тутмоқда.
…