Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмас

·0·Спорт
Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмас

Испания терма жамоаси Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати борасида сабр билан қарор қабул қилмоқчи. Испания қироллик футбол федерацияси (РFEФ) техник директори Аитор Каранка Барселона юлдузининг майдонга қайтишини тезлаштирмасликларини маълум қилди. Жаҳон чемпионати стартига саноқли кунлар қолган бир пайтда, ўсмир футболчининг жароҳати туфайли сафдан чиққани мухлисларда хавотир уйғотган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fedерация ва Барселона клуби ўртасидаги муносабатлар халқаро танаффуслар вақтида кўпинча зиддиятли бўлиб келган, бироқ Каранка бу сафар ҳеч қандай тушунмовчилик йўқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳар икки томон Ямалнинг реабилитация жараёни бўйича доимий алоқада бўлиб турибди. Эслатиб ўтамиз, футболчи апрель ойи охирида Ла Лига доирасидаги Селта билан ўйинда чап оёғидан жароҳат олган эди.

"Унинг қачон қайтиши учун энг мақбул вақт эканлигини кўриб чиқамиз. Барселона спорт директори Деко ва Божан Кркик билан муносабатларимиз аъло даражада. Энг муҳими — шаффофлик. Биз клуб тиббий хизмати билан биргаликда вазиятни кузатиб боряпмиз", — деди Каранка матбуот анжуманида.

Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини Кабо-Верде, Уругвай ва Саудия Арабистонига қарши ўтказади. Гарчи Ямалнинг гуруҳдаги учинчи ўйингача тайёр бўлиши ҳақида миш-мишлар тарқалган бўлса-да, мураббийлар штаби аниқ муддат белгилашдан бош тортмоқда. Асосий эътибор футболчининг узоқ муддатли соғлиғини сақлаб қолишга қаратилган.

Ламине Ямалдан ташқари, Луис де ла Фуенте жамоасида Нико Виллиаms ва Виктор Мунознинг ҳам жисмоний ҳолати шифокорлар назоратида турибди. Каранканинг таъкидлашича, якуний қарорни шифокорлар хулосасига таянган ҳолда бош мураббий қабул қилади. Испания 2010-йилги ғалабадан кейинги муваффақиятсиз турнирлар сериясига чек қўйиш учун таркиб борасида эҳтиёткорлик билан иш тутмоқда.

Ламине ЯмалИспанияБарселонаЖаҳон ЧемпионатиЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиЧелси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиБугун, 19:34Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиЛионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиБугун, 19:33Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиМесси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиБугун, 19:16Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...