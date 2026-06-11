«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...

·53·Спорт
«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...

Ўзбек футболининг ҳақиқий фахри, миллий терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов атрофидаги трансфер шов-шувлари янги ва ўта қизиқарли паллада давом этмоқда. Яқиндагина сайтимиз орқали Туркиянинг афсонавий «Фенербаҳче» клуби хўжайини Азиз Йилдирим маҳоратли ҳужумчимизнинг ўйинларига шахсан қизиқиш билдираётгани ҳақида хабар берган эдик. Бугун эса Истанбул гранди бу борада амалий қадамларни ташлашга киришди.

Туркия спорт матбуотининг сўнгги маълумотларига кўра, нақд 12 йилдан буён мамлакат чемпионлик шоҳсупасига чиқа олмаётган ва ушбу қора анъанага чек қўйишга бел боғлаган «Фенербаҳче» Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олиш учун чин аҳд қилган. Нуфузли хориж манбаларидан бири — «politikam.com» сайтининг ёзишича, клуб мутасаддилари ўтган мавсумда «Истанбул Башакшеҳир» либосида чинакам порлаган юлдуз форвардимизнинг трансфери бўйича расмий музокаралар столига ўтирган. Қуйида ушбу оламшумул келишувнинг барча тафсилотлари билан таништирамиз.

44 та учрашувда 23 та гол: Барқарорлик ва куч тимсоли

Океан ортидаги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 30 ёшли ҳамюртимиз якунланган мавсум давомида ҳам Туркия Суперлигасида, ҳам мамлакат кубоги баҳсларида «Истанбул Башакшеҳир» жамоасининг енгилмас ва асосий зарбдор кучига айланди. Шомуродов 2025-2026 йилги мавсумда барча мусобақаларда жами 44 та учрашувда яшил майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 23 маротаба ишғол этди ва ўз фаолиятидаги энг самарали, порлоқ даврлардан бирини ўтказди.

Айниқса, Элдорнинг гол сезиш қобилияти, совуққонлиги ва рақиб жарима майдончаси ичида ҳимоячилар устидан ўрнатган жисмоний устунлиги Туркия футболида катта таассурот қолдирди. Шу сабабли ҳам машҳур Истанбул клуби ўзбек форвардини олдинги чизиқдаги ротацияни кучайтириш учун энг муносиб номзод сифатида кўрмоқда.

Истанбул грандининг трансфер стратегияси ва 10 миллионлик тўсиқ

Хабарларга кўра, «Фенербаҳче» клуби спорт бўлими раҳбарияти Элдор Шомуродовдан жамоада «учинчи ҳужумчи» сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. У асосий таркиб форвардларига муқобил вариант бўлиши ва жамоа ичидаги соғлом рақобатни юқори даражага кўтариши кутиляпти. Зеро, Элдорнинг ҳам ҳужум марказида, ҳам ҳар икки қанотда бирдек хавфли ҳаракат қила олиши янги клубнинг кўп қиррали тактик режаларига тўлиқ мос келади.

Бироқ «Истанбул Башакшеҳир» клуби ўз тўпурарини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Жорий мавсум якунида унинг трансфер баҳоси сезиларли даражада ошганидан унумли фойдаланиб қолмоқчи бўлган клуб раҳбарияти ўзбек ҳужумчиси учун тахминан 10 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.

«Рома»дан «Фенербаҳче» остонасигача бўлган йўл

Эслатиб ўтиш жоизки, Элдор Шомуродов ўтган йилнинг ёзида Италиянинг машҳур «Рома» клубидан 3 миллион евро эвазига «Башакшеҳир»га бир мавсумлик ижарага берилган эди. Истанбулликлар дастлабки келишув бандларидан унумли фойдаланиб, мавсум якунида Рим клубига яна 2,8 миллион евро тўладилар ва ҳужумчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқини қўлга киритдилар.

Дунёга машҳур «Transfermarkt» портали тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, ўзбек ҳужумчиси ҳозирги жамоаси билан 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Экспертлар Элдорнинг сермаҳсул мавсумини инобатга олиб, унинг бозор қийматини 5 миллион евродан 7 миллион еврогача кўтаришди. Эндиликда «Фенербаҳче» ўз олдига қўйган олий мақсадга эришиш учун яқин кунларда ҳамшаҳарлари билан музокараларнинг иккинчи раундини давом эттиради. Севимли футболчимизга бу трансфер омад ва янги зафарлар олиб келишини тилаб қоламиз!

Элдор Шомуродовнинг «Фенербаҳче»га ўтиш тафсилотлари, Азиз Йилдиримнинг янги режалари ва Туркия Суперлигасининг энг иссиқ, эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Элдор ШомуродовФенербахчеАзиз ЙилдиримИстанбул БашакшехирИстанбул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиБугун, 05:03Рафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келадиРафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келадиБугун, 22:15Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиЧелси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиБугун, 19:34Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиЛионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиБугун, 19:33Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасИспания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасБугун, 19:30Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиМесси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...