«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...
Ўзбек футболининг ҳақиқий фахри, миллий терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов атрофидаги трансфер шов-шувлари янги ва ўта қизиқарли паллада давом этмоқда. Яқиндагина сайтимиз орқали Туркиянинг афсонавий «Фенербаҳче» клуби хўжайини Азиз Йилдирим маҳоратли ҳужумчимизнинг ўйинларига шахсан қизиқиш билдираётгани ҳақида хабар берган эдик. Бугун эса Истанбул гранди бу борада амалий қадамларни ташлашга киришди.
Туркия спорт матбуотининг сўнгги маълумотларига кўра, нақд 12 йилдан буён мамлакат чемпионлик шоҳсупасига чиқа олмаётган ва ушбу қора анъанага чек қўйишга бел боғлаган «Фенербаҳче» Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олиш учун чин аҳд қилган. Нуфузли хориж манбаларидан бири — «politikam.com» сайтининг ёзишича, клуб мутасаддилари ўтган мавсумда «Истанбул Башакшеҳир» либосида чинакам порлаган юлдуз форвардимизнинг трансфери бўйича расмий музокаралар столига ўтирган. Қуйида ушбу оламшумул келишувнинг барча тафсилотлари билан таништирамиз.
44 та учрашувда 23 та гол: Барқарорлик ва куч тимсоли
Океан ортидаги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 30 ёшли ҳамюртимиз якунланган мавсум давомида ҳам Туркия Суперлигасида, ҳам мамлакат кубоги баҳсларида «Истанбул Башакшеҳир» жамоасининг енгилмас ва асосий зарбдор кучига айланди. Шомуродов 2025-2026 йилги мавсумда барча мусобақаларда жами 44 та учрашувда яшил майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 23 маротаба ишғол этди ва ўз фаолиятидаги энг самарали, порлоқ даврлардан бирини ўтказди.
Айниқса, Элдорнинг гол сезиш қобилияти, совуққонлиги ва рақиб жарима майдончаси ичида ҳимоячилар устидан ўрнатган жисмоний устунлиги Туркия футболида катта таассурот қолдирди. Шу сабабли ҳам машҳур Истанбул клуби ўзбек форвардини олдинги чизиқдаги ротацияни кучайтириш учун энг муносиб номзод сифатида кўрмоқда.
Истанбул грандининг трансфер стратегияси ва 10 миллионлик тўсиқ
Хабарларга кўра, «Фенербаҳче» клуби спорт бўлими раҳбарияти Элдор Шомуродовдан жамоада «учинчи ҳужумчи» сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. У асосий таркиб форвардларига муқобил вариант бўлиши ва жамоа ичидаги соғлом рақобатни юқори даражага кўтариши кутиляпти. Зеро, Элдорнинг ҳам ҳужум марказида, ҳам ҳар икки қанотда бирдек хавфли ҳаракат қила олиши янги клубнинг кўп қиррали тактик режаларига тўлиқ мос келади.
Бироқ «Истанбул Башакшеҳир» клуби ўз тўпурарини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Жорий мавсум якунида унинг трансфер баҳоси сезиларли даражада ошганидан унумли фойдаланиб қолмоқчи бўлган клуб раҳбарияти ўзбек ҳужумчиси учун тахминан 10 миллион евро миқдорида маблағ талаб қилмоқда.
«Рома»дан «Фенербаҳче» остонасигача бўлган йўл
Эслатиб ўтиш жоизки, Элдор Шомуродов ўтган йилнинг ёзида Италиянинг машҳур «Рома» клубидан 3 миллион евро эвазига «Башакшеҳир»га бир мавсумлик ижарага берилган эди. Истанбулликлар дастлабки келишув бандларидан унумли фойдаланиб, мавсум якунида Рим клубига яна 2,8 миллион евро тўладилар ва ҳужумчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқини қўлга киритдилар.
Дунёга машҳур «Transfermarkt» портали тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, ўзбек ҳужумчиси ҳозирги жамоаси билан 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Экспертлар Элдорнинг сермаҳсул мавсумини инобатга олиб, унинг бозор қийматини 5 миллион евродан 7 миллион еврогача кўтаришди. Эндиликда «Фенербаҳче» ўз олдига қўйган олий мақсадга эришиш учун яқин кунларда ҳамшаҳарлари билан музокараларнинг иккинчи раундини давом эттиради. Севимли футболчимизга бу трансфер омад ва янги зафарлар олиб келишини тилаб қоламиз!
Элдор Шомуродовнинг «Фенербаҳче»га ўтиш тафсилотлари, Азиз Йилдиримнинг янги режалари ва Туркия Суперлигасининг энг иссиқ, эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…