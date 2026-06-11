«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади
Европа футболида мавсум якунланиб, трансфер ойнаси очилиши арафасида ҳақиқий туб бурилишлар даври бошланди. Хусусан, Англия ва дунё футболининг сўнгги йиллардаги энг қудратли гегемони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби 2025/2026 йилги мавсум сарҳисобига кўра, шартнома муддати ниҳоясига етган бир қатор етакчи футболчилар билан боғлиқ ташкилий масалаларни узил-кесил ҳал қилди. Бу эса «шаҳарликлар»нинг йиллик маошлар жамғармасида жуда катта ва сезиларли молиявий бўшлиқ (эркинлик) ҳосил қилди.
Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) расмий реестри тақдим этган сўнгги маълумотларга қараганда, клубнинг замонавий тарихида ўчирмас из қолдирган, кўплаб совринларни қўлга киритишда бош фигура бўлган икки нафар ҳақиқий афсона жамоани бутунлай тарк этмоқда. Экспертларнинг фикрига кўра, ушбу йўқотиш «Манчестер Сити»нинг ички мусобақалардаги, хусусан, Англиядаги кўп йиллик тарихий устунлик ва яккаҳокимлик даврининг якунланишидан далолат бериши мумкин.
Жамоани нафақат асосий таркибдаги юқори савияли ва тажрибали юлдузлар, балки Манчестер клуби тизимидаги энг истиқболли ва келажаги порлоқ ҳисобланган икки нафар ёш иқтидор эгалари ҳам тарк этиши кутилмоқда. Клубнинг янги спорт директори Угу Виана ҳамда жамоа раҳбарияти шартнома муддати тугаётган барча ўйинчиларнинг келгуси истиқболлари ва тактик режаларини атрофлича кўриб чиқди. Якуний хулосаларга кўра, жорий ёзги трансфер ойнасида «Этиҳод Стэдиум»ни жами тўрт нафар футболчи расман тарк этадиган бўлди.
Премьер-лига раҳбарияти томонидан берилган расмий тасдиққа биноан, «Манчестер Сити» жорий йилнинг 30 июнь санасида амалдаги шартномаси ўз ниҳоясига етадиган португалиялик виртуоз Бернарду Силва ҳамда инглиз футболининг энг ишончли ҳимоячиларидан бири Жон Стоунз билан хайрлашиш бўйича барча зарур юридик ва расмий ҳужжатларни АПЛ қароргоҳига топширган. Ушбу икки юлдуз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилган.
Шунингдек, клуб академияси ва ёшлар жамоаси сафида профессионал шартномага эга бўлган ҳолда тўп суриб келаётган бўлса-да, катта футболда ўз ўрнини топишга интилаётган Эзра Каррингтон ва Эштон Мьюир ҳам мазкур ёзда Манчестер шаҳри билан хайрлашиб, бошқа клублар ихтиёрига йўл оладиган бўлишди. Кўрамиз, ушбу катта тозалаш ва таркибнинг янгиланиши Энцо Мареска жамоасига келгуси мавсумда қандай таъсир кўрсатар экан.
«Манчестер Сити»нинг янги трансфер нишонлари, Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг янги жамоалари ҳамда Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…