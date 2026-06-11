«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади

·29·Спорт
«Сити» Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг кетишини расман тасдиқлади

Европа футболида мавсум якунланиб, трансфер ойнаси очилиши арафасида ҳақиқий туб бурилишлар даври бошланди. Хусусан, Англия ва дунё футболининг сўнгги йиллардаги энг қудратли гегемони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби 2025/2026 йилги мавсум сарҳисобига кўра, шартнома муддати ниҳоясига етган бир қатор етакчи футболчилар билан боғлиқ ташкилий масалаларни узил-кесил ҳал қилди. Бу эса «шаҳарликлар»нинг йиллик маошлар жамғармасида жуда катта ва сезиларли молиявий бўшлиқ (эркинлик) ҳосил қилди.

Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) расмий реестри тақдим этган сўнгги маълумотларга қараганда, клубнинг замонавий тарихида ўчирмас из қолдирган, кўплаб совринларни қўлга киритишда бош фигура бўлган икки нафар ҳақиқий афсона жамоани бутунлай тарк этмоқда. Экспертларнинг фикрига кўра, ушбу йўқотиш «Манчестер Сити»нинг ички мусобақалардаги, хусусан, Англиядаги кўп йиллик тарихий устунлик ва яккаҳокимлик даврининг якунланишидан далолат бериши мумкин.

Жамоани нафақат асосий таркибдаги юқори савияли ва тажрибали юлдузлар, балки Манчестер клуби тизимидаги энг истиқболли ва келажаги порлоқ ҳисобланган икки нафар ёш иқтидор эгалари ҳам тарк этиши кутилмоқда. Клубнинг янги спорт директори Угу Виана ҳамда жамоа раҳбарияти шартнома муддати тугаётган барча ўйинчиларнинг келгуси истиқболлари ва тактик режаларини атрофлича кўриб чиқди. Якуний хулосаларга кўра, жорий ёзги трансфер ойнасида «Этиҳод Стэдиум»ни жами тўрт нафар футболчи расман тарк этадиган бўлди.

Премьер-лига раҳбарияти томонидан берилган расмий тасдиққа биноан, «Манчестер Сити» жорий йилнинг 30 июнь санасида амалдаги шартномаси ўз ниҳоясига етадиган португалиялик виртуоз Бернарду Силва ҳамда инглиз футболининг энг ишончли ҳимоячиларидан бири Жон Стоунз билан хайрлашиш бўйича барча зарур юридик ва расмий ҳужжатларни АПЛ қароргоҳига топширган. Ушбу икки юлдуз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилган.

Шунингдек, клуб академияси ва ёшлар жамоаси сафида профессионал шартномага эга бўлган ҳолда тўп суриб келаётган бўлса-да, катта футболда ўз ўрнини топишга интилаётган Эзра Каррингтон ва Эштон Мьюир ҳам мазкур ёзда Манчестер шаҳри билан хайрлашиб, бошқа клублар ихтиёрига йўл оладиган бўлишди. Кўрамиз, ушбу катта тозалаш ва таркибнинг янгиланиши Энцо Мареска жамоасига келгуси мавсумда қандай таъсир кўрсатар экан.

«Манчестер Сити»нинг янги трансфер нишонлари, Бернарду Силва ва Жон Стоунзнинг янги жамоалари ҳамда Европа футболига оид энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Манчестер СитиБернарду СилваЖон СтоунзУгу ВианаЭтиҳод Стэдиум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиҚозоғистонлик депутатлар ЖЧ-2026 да Ўзбекистонга мухлислик қиладиБугун, 05:03«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...«Фенербаҳче» Шомуродов трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборди...Бугун, 04:55Рафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келадиРафиня: Винисиус Жуниор Бразилияга олтинчи жаҳон чемпионлигини олиб келадиБугун, 22:15Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиЧелси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашдиБугун, 19:34Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиЛионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиБугун, 19:33Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасИспания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасБугун, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...