Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ҳарорати тобора юқорилаб бормоқда. Мусобақада бош соврин — Жаҳон кубогини қўлга киритишга асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралаётган Англия миллий терма жамоаси мундиал олдидан ўз кучини синаб олиш учун сўнгги назорат учрашувини ўтказди. Океан ортидаги Орландо шаҳрида кечган шиддатли баҳсда инглизлар Коста-Рика вакилларини мутлақо ожиз қолдириб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та гол йўллашди ва мухлисларига ажойиб байрамона кайфият улашишди.
Ушбу учрашув машҳур немис мутахассиси Томас Тухель учун Жаҳон чемпионати олдидан футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини сўнгги бор кўздан кечириб олиш учун қулай имконият бўлди. Инглизлар сафида ўйиннинг энг ёрқин юлдузларидан бири Энтони Гордон бўлди. Креатив вингер яшил майдонда нафақат рақиб ҳимоясини доғда қолдириб гол урди, балки жамоадошига голли узатма (ассист) ҳам етказиб бериб, ғалабага улкан ҳисса қўшди.
Учрашув тафсилотлари ва голларга назар ташлайдиган бўлсак, ҳисоб анча эрта — ўйиннинг 9-дақиқасидаёқ очилди. Жамоанинг тажрибали ярим ҳимоячиси Деклан Райс аниқ зарба билан инглизларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса фаоллигини оширган Энтони Гордон 68-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, орадаги фарқни йирик кўринишга келтирди. Учрашувга якуний нуқтани эса захирадан майдонга тушган Олли Уоткинс қўйди — у 87-дақиқада рақиб дарвозабонини яна бир бор хафа қилди.
Томас Тухель ушбу учрашув давомида кенг қамровли ротациядан фойдаланиб, деярли барча етакчи ўйинчилар, жумладан Жуд Беллингҳэм, Ҳарри Кейн ва Букайо Сака каби юлдузларга ўйин амалиёти тақдим этди.
Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:
Англия — Коста-Рика — 3:0
10 июнь. Орландо шаҳри.
Голлар: Райс (9), Гордон (68, пенальти), Уоткинс (87).
Англия таркиби: Пикфорд (Ҳендерсон, 63), Жеймс (Спенс, 63), Конса (Уоткинс, 71), Стоунз (Геҳи, 63), О'Райли (Берн, 71), Андерсон (Майну, 71), Райс (Эзе, 63), Мадуэке (Сака, 63), Беллингҳэм (Кванса, 71), Гордон (Рэшфорд, 71), Кейн (Рожерс, 63).
Ушбу ишончли ва чиройли ғалабадан сўнг Англия терма жамоаси бутун диққат-эътиборини расмий баҳсларга қаратади. Тақвимга кўра, Тухель шогирдлари Жаҳон чемпионатидаги ўзларининг илк масъулиятли ва ҳаяжонли учрашувини шу йилнинг 17 июнь санасида, Европанинг кучли ва интизомли жамоаларидан бири — Хорватия терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу марказий тўқнашув мундиалнинг илк кунларидаги энг шиддатли жангга айланиши шубҳасиз.
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги ўйинлари, Томас Тухелнинг кутилмаган юришлари ва мундиалнинг барча эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…