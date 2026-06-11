Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этди

·36·Спорт
Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ҳарорати тобора юқорилаб бормоқда. Мусобақада бош соврин — Жаҳон кубогини қўлга киритишга асосий даъвогарлардан бири сифатида қаралаётган Англия миллий терма жамоаси мундиал олдидан ўз кучини синаб олиш учун сўнгги назорат учрашувини ўтказди. Океан ортидаги Орландо шаҳрида кечган шиддатли баҳсда инглизлар Коста-Рика вакилларини мутлақо ожиз қолдириб, рақиб дарвозасига жавобсиз 3 та гол йўллашди ва мухлисларига ажойиб байрамона кайфият улашишди.

Ушбу учрашув машҳур немис мутахассиси Томас Тухель учун Жаҳон чемпионати олдидан футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини сўнгги бор кўздан кечириб олиш учун қулай имконият бўлди. Инглизлар сафида ўйиннинг энг ёрқин юлдузларидан бири Энтони Гордон бўлди. Креатив вингер яшил майдонда нафақат рақиб ҳимоясини доғда қолдириб гол урди, балки жамоадошига голли узатма (ассист) ҳам етказиб бериб, ғалабага улкан ҳисса қўшди.

Учрашув тафсилотлари ва голларга назар ташлайдиган бўлсак, ҳисоб анча эрта — ўйиннинг 9-дақиқасидаёқ очилди. Жамоанинг тажрибали ярим ҳимоячиси Деклан Райс аниқ зарба билан инглизларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса фаоллигини оширган Энтони Гордон 68-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, орадаги фарқни йирик кўринишга келтирди. Учрашувга якуний нуқтани эса захирадан майдонга тушган Олли Уоткинс қўйди — у 87-дақиқада рақиб дарвозабонини яна бир бор хафа қилди.

Томас Тухель ушбу учрашув давомида кенг қамровли ротациядан фойдаланиб, деярли барча етакчи ўйинчилар, жумладан Жуд Беллингҳэм, Ҳарри Кейн ва Букайо Сака каби юлдузларга ўйин амалиёти тақдим этди.

Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:

Англия — Коста-Рика — 3:0

10 июнь. Орландо шаҳри.

Голлар: Райс (9), Гордон (68, пенальти), Уоткинс (87).

Англия таркиби: Пикфорд (Ҳендерсон, 63), Жеймс (Спенс, 63), Конса (Уоткинс, 71), Стоунз (Геҳи, 63), О'Райли (Берн, 71), Андерсон (Майну, 71), Райс (Эзе, 63), Мадуэке (Сака, 63), Беллингҳэм (Кванса, 71), Гордон (Рэшфорд, 71), Кейн (Рожерс, 63).

Ушбу ишончли ва чиройли ғалабадан сўнг Англия терма жамоаси бутун диққат-эътиборини расмий баҳсларга қаратади. Тақвимга кўра, Тухель шогирдлари Жаҳон чемпионатидаги ўзларининг илк масъулиятли ва ҳаяжонли учрашувини шу йилнинг 17 июнь санасида, Европанинг кучли ва интизомли жамоаларидан бири — Хорватия терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу марказий тўқнашув мундиалнинг илк кунларидаги энг шиддатли жангга айланиши шубҳасиз.

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги ўйинлари, Томас Тухелнинг кутилмаган юришлари ва мундиалнинг барча эксклюзив, қайноқ ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ИнглизияКоста-РикаТомас ТухельОрландоХорватия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиСантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиБугун, 06:38Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...