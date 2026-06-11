«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...

·100·Спорт
«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...

Европа футболида мавсум якунланиб, ёзги трансфер бозори расман очилиш арафасида Мадриднинг «Реал» клуби лагеридан чинакам сенсацион хабарлар тарқалмоқда. Жозе Моуриньонинг кутилаётган қайтиши ва Хулиан Альварес трансфери атрофидаги баҳс-мунозаралардан сўнг, «қироллик клуби» раҳбарияти таркибни янада жиддийроқ тозалашга қарор қилган кўринади. Франциянинг нуфузли «Foot Mercato» нашри берган шов-шувли маълумотларга кўра, Мадрид гранди жамоанинг асосий тиргаклари ҳисобланган иқтидорли ярим ҳимоячилар — Эдуардо Камавинга ва Федерико Вальвердени сотиб юбориш имкониятларини жиддий тарзда кўриб чиқмоқда.

Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Мигель Серранонинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти аллақачон ҳар икки машҳур футболчининг трансфер баҳосини белгилаб, уларни сотувга тайёрлаб қўйган.

Камавинга учун АПЛдан харидорлар кутилмоқда

Франция миллий терма жамоасининг порлоқ юлдузи Эдуардо Камавинга учун мадридликлар тахминан 50 миллион евро атрофида маблағ ишлаб топишни мақсад қилишган. Бугунги кунда 23 ёшни қаршилаган маҳоратли ярим ҳимоячи 2021 йилда Франциянинг «Ренн» клубидан 30 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган эди. Унинг «қаймоқранглилар» билан 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси мавжуд бўлса-да, раҳбарият уни қўйиб юборишга рози. «Реал» мутасаддилари молиявий бақувват бўлган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) клублари томонидан франциялик футболчига жиддий ва йирик таклифлар бўлишига катта умид боғламоқда.

Бироқ бу трансфернинг амалга ошиши осон кечмайди. Қатор етакчи испан нашрларининг ёзишича, Камавинганинг ўзи Мадрид шаҳри ва жамоасидан мутлақо мамнун ҳамда «Реал»ни тарк этишни асло истамаяпти. Футболчининг бундай қатъий позицияси эҳтимолий шартнома жараёнини анчагина мураккаблаштириши мумкин.

Вальверденинг нархи 100 миллион евро ва кийиниш хонасидаги низо

Иккинчи оламшумул трансфер эса уругвайлик матонатли ярим ҳимоячи Федерико Вальверде атрофида айланмоқда. «Қироллик клуби» ўз етакчиларидан бири бўлган Вальверде учун камида 100 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни талаб қиляпти. Ишончли манбаларнинг очиқлашича, ушбу юлдузнинг жамоадан кетиши фақатгина майдондаги спорт натижалари билан боғлиқ эмас. Жамоа ичида, аниқроғи, «Реал»нинг кийиниш хонасида жиддий ички муаммолар юзага келган. Хусусан, Федерико Вальверде ва унинг франциялик жамоадоши Орельен Тчуамени ўртасида кескин низо пайдо бўлгани ва ушбу совуқчилик вазиятга ҳамда клуб раҳбариятининг якуний қарорига кучли таъсир ўтказгани айтилмоқда.

Инсайдерларнинг хулоса қилишича, жорий ёзги трансфер ойнасида «Сантьяго Бернабеу»да ҳақиқий инқилоб ва таркибни тубдан янгилаш жараёни кузатилади. Испания оммавий ахборот воситалари яқин кунларда жамоага бир нечта янги ва дунё даражасидаги футболчилар келишини, шунингдек, омадсиз якунланган мавсумдан сўнг Мадрид клуби билан хайрлашадиган ўйинчилар сони жуда кўп бўлишини хабар қилмоқда. Кўрамиз, Мадрид суперклуби ушбу катта ўзгаришлардан сўнг қандай кўриниш олар экан.

«Реал Мадрид»нинг янги трансфер «бомба»лари, Вальверде ва Камавинганинг янги клублари тафсилоти ҳамда Европа футболининг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Реал МадридЭдуардо КамавингаФедерико ВальвердеЖозе МоуриньюХулиан Альварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...