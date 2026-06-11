«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...
Европа футболида мавсум якунланиб, ёзги трансфер бозори расман очилиш арафасида Мадриднинг «Реал» клуби лагеридан чинакам сенсацион хабарлар тарқалмоқда. Жозе Моуриньонинг кутилаётган қайтиши ва Хулиан Альварес трансфери атрофидаги баҳс-мунозаралардан сўнг, «қироллик клуби» раҳбарияти таркибни янада жиддийроқ тозалашга қарор қилган кўринади. Франциянинг нуфузли «Foot Mercato» нашри берган шов-шувли маълумотларга кўра, Мадрид гранди жамоанинг асосий тиргаклари ҳисобланган иқтидорли ярим ҳимоячилар — Эдуардо Камавинга ва Федерико Вальвердени сотиб юбориш имкониятларини жиддий тарзда кўриб чиқмоқда.
Испаниялик таниқли инсайдер ва журналист Мигель Серранонинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти аллақачон ҳар икки машҳур футболчининг трансфер баҳосини белгилаб, уларни сотувга тайёрлаб қўйган.
Камавинга учун АПЛдан харидорлар кутилмоқда
Франция миллий терма жамоасининг порлоқ юлдузи Эдуардо Камавинга учун мадридликлар тахминан 50 миллион евро атрофида маблағ ишлаб топишни мақсад қилишган. Бугунги кунда 23 ёшни қаршилаган маҳоратли ярим ҳимоячи 2021 йилда Франциянинг «Ренн» клубидан 30 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган эди. Унинг «қаймоқранглилар» билан 2029 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси мавжуд бўлса-да, раҳбарият уни қўйиб юборишга рози. «Реал» мутасаддилари молиявий бақувват бўлган Англия Премьер-лигаси (АПЛ) клублари томонидан франциялик футболчига жиддий ва йирик таклифлар бўлишига катта умид боғламоқда.
Бироқ бу трансфернинг амалга ошиши осон кечмайди. Қатор етакчи испан нашрларининг ёзишича, Камавинганинг ўзи Мадрид шаҳри ва жамоасидан мутлақо мамнун ҳамда «Реал»ни тарк этишни асло истамаяпти. Футболчининг бундай қатъий позицияси эҳтимолий шартнома жараёнини анчагина мураккаблаштириши мумкин.
Вальверденинг нархи 100 миллион евро ва кийиниш хонасидаги низо
Иккинчи оламшумул трансфер эса уругвайлик матонатли ярим ҳимоячи Федерико Вальверде атрофида айланмоқда. «Қироллик клуби» ўз етакчиларидан бири бўлган Вальверде учун камида 100 миллион евро миқдоридаги улкан маблағни талаб қиляпти. Ишончли манбаларнинг очиқлашича, ушбу юлдузнинг жамоадан кетиши фақатгина майдондаги спорт натижалари билан боғлиқ эмас. Жамоа ичида, аниқроғи, «Реал»нинг кийиниш хонасида жиддий ички муаммолар юзага келган. Хусусан, Федерико Вальверде ва унинг франциялик жамоадоши Орельен Тчуамени ўртасида кескин низо пайдо бўлгани ва ушбу совуқчилик вазиятга ҳамда клуб раҳбариятининг якуний қарорига кучли таъсир ўтказгани айтилмоқда.
Инсайдерларнинг хулоса қилишича, жорий ёзги трансфер ойнасида «Сантьяго Бернабеу»да ҳақиқий инқилоб ва таркибни тубдан янгилаш жараёни кузатилади. Испания оммавий ахборот воситалари яқин кунларда жамоага бир нечта янги ва дунё даражасидаги футболчилар келишини, шунингдек, омадсиз якунланган мавсумдан сўнг Мадрид клуби билан хайрлашадиган ўйинчилар сони жуда кўп бўлишини хабар қилмоқда. Кўрамиз, Мадрид суперклуби ушбу катта ўзгаришлардан сўнг қандай кўриниш олар экан.
«Реал Мадрид»нинг янги трансфер «бомба»лари, Вальверде ва Камавинганинг янги клублари тафсилоти ҳамда Европа футболининг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…