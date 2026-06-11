ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилди
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли баҳслари бошланиб, чипта сотувлари бўйича Ўзбекистон иштирокидаги ўйинлар рекорд ўрнатаётган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА)дан миллий клубларимиз учун ниҳоятда ёқимли ва молиявий жиҳатдан манфаатли бўлган хушхабар етиб келди. Жанни Инфантино раҳбарлигидаги ташкилот 1965-сонли расмий циркулярни оммага эълон қилди. Мазкур расмий ҳужжатда жорий мундиалнинг ҳам саралаш, ҳам финал босқичларида ўз мамлакатлари шарафини ҳимоя қилган футболчилар учун улар тегишли бўлган клубларга қанча миқдорда товон пули (компенсация) тўлаб берилиши батафсил очиқланди.
Эълон қилинган маълумотларга қараганда, узоқ давом этган ва шиддатли кечган саралаш босқичлари учун ФИФА томонидан жами нақд 100 миллион АҚШ доллари миқдорида улкан маблағ ажратилган. Ушбу маблағнинг умумий тақсимоти натижасида, дунёдаги ҳар бир клуб ўз футболчисининг Жаҳон чемпионати саралаши доирасида ўтказилган ҳар бир расмий баҳснинг қайдномасига (протоколига) киритилгани учун тахминан 2 362 АҚШ доллари миқдорида кафолатланган тўловни қўлга киритади.
Бу ерда энг муҳим ва қувонарли жиҳат шундаки, чақирилган футболчининг яшил майдонда тўп сурганлиги ёки захира ўриндиғида қолганлиги ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас. Агар ўйинчи расмий учрашув қайдномасидан жой олган бўлса — ФИФА клуб ҳисоб-рақамига маблағни тўлиқ ўтказиб беради. Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) томонидан олиб борилган дастлабки таҳлилий ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, юртимиз Суперлигаси клублари миллий терма жамоаларга тақдим этган футболчиларининг сони ва ўйинларидан келиб чиқиб, яхшигина молиявий даромадга эга бўлишади. Тўғри, якуний рақамлар ФИФА томонидан узил-кесил тасдиқланганидан сўнг айрим кичик тафовутлар ёки ўзгаришлар юзага келиши мумкин, бироқ умумий манзара барибир ёқимли.
Бу ҳали ҳаммаси эмас! Халқаро футбол ташкилоти айни кунларда Шимолий Америкада старт олган Жаҳон чемпионатининг финал босқичи учун яна алоҳида 250 миллион АҚШ доллари ажратганини маълум қилди. Белгиланган янги меъёрларга мувофиқ, клублар мундиалнинг якуний босқич қайдномасига киритилган ўз футболчиларининг мусобақада бўлиб турган ҳар бир куни учун тахминан 5 000 АҚШ доллари миқдорида компенсация олиб туришади. Мусобақа бир ойдан ортиқ давом этишини инобатга олсак, бу жуда салмоқли маблағ демакдир.
Маълумот ўрнида, қалбимизни чексиз ғурурга тўлдириб айтамизки, италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашмоқда. Мана шу тарихий зафар сабабли, миллий чемпионатимиз — Суперлига клублари ҳам мундиал давомида ўз ғазналарини қўшимча ва йирик миқдордаги хориж валютаси билан бойитиб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу маблағлар юртимизда футбол академиялари ва инфратузилмани ривожлантиришга хизмат қилиши шубҳасиз. Вакилларимизга майдонда омад, клубларимизга эса барака тилаймиз!
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий ўйинлари, футболчиларимизнинг трансфер баҳолари ҳамда мундиалнинг барча эксклюзив молиявий ва тактик янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…