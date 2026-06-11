ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилди

·10·Спорт
ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилди

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг ҳаяжонли баҳслари бошланиб, чипта сотувлари бўйича Ўзбекистон иштирокидаги ўйинлар рекорд ўрнатаётган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА)дан миллий клубларимиз учун ниҳоятда ёқимли ва молиявий жиҳатдан манфаатли бўлган хушхабар етиб келди. Жанни Инфантино раҳбарлигидаги ташкилот 1965-сонли расмий циркулярни оммага эълон қилди. Мазкур расмий ҳужжатда жорий мундиалнинг ҳам саралаш, ҳам финал босқичларида ўз мамлакатлари шарафини ҳимоя қилган футболчилар учун улар тегишли бўлган клубларга қанча миқдорда товон пули (компенсация) тўлаб берилиши батафсил очиқланди.

Эълон қилинган маълумотларга қараганда, узоқ давом этган ва шиддатли кечган саралаш босқичлари учун ФИФА томонидан жами нақд 100 миллион АҚШ доллари миқдорида улкан маблағ ажратилган. Ушбу маблағнинг умумий тақсимоти натижасида, дунёдаги ҳар бир клуб ўз футболчисининг Жаҳон чемпионати саралаши доирасида ўтказилган ҳар бир расмий баҳснинг қайдномасига (протоколига) киритилгани учун тахминан 2 362 АҚШ доллари миқдорида кафолатланган тўловни қўлга киритади.

Бу ерда энг муҳим ва қувонарли жиҳат шундаки, чақирилган футболчининг яшил майдонда тўп сурганлиги ёки захира ўриндиғида қолганлиги ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас. Агар ўйинчи расмий учрашув қайдномасидан жой олган бўлса — ФИФА клуб ҳисоб-рақамига маблағни тўлиқ ўтказиб беради. Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ЎзПФЛ) томонидан олиб борилган дастлабки таҳлилий ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, юртимиз Суперлигаси клублари миллий терма жамоаларга тақдим этган футболчиларининг сони ва ўйинларидан келиб чиқиб, яхшигина молиявий даромадга эга бўлишади. Тўғри, якуний рақамлар ФИФА томонидан узил-кесил тасдиқланганидан сўнг айрим кичик тафовутлар ёки ўзгаришлар юзага келиши мумкин, бироқ умумий манзара барибир ёқимли.

Бу ҳали ҳаммаси эмас! Халқаро футбол ташкилоти айни кунларда Шимолий Америкада старт олган Жаҳон чемпионатининг финал босқичи учун яна алоҳида 250 миллион АҚШ доллари ажратганини маълум қилди. Белгиланган янги меъёрларга мувофиқ, клублар мундиалнинг якуний босқич қайдномасига киритилган ўз футболчиларининг мусобақада бўлиб турган ҳар бир куни учун тахминан 5 000 АҚШ доллари миқдорида компенсация олиб туришади. Мусобақа бир ойдан ортиқ давом этишини инобатга олсак, бу жуда салмоқли маблағ демакдир.

ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилди

Маълумот ўрнида, қалбимизни чексиз ғурурга тўлдириб айтамизки, италиялик афсона Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба Жаҳон чемпионатининг финал босқичида қатнашмоқда. Мана шу тарихий зафар сабабли, миллий чемпионатимиз — Суперлига клублари ҳам мундиал давомида ўз ғазналарини қўшимча ва йирик миқдордаги хориж валютаси билан бойитиб олиш имкониятига эга бўлдилар. Бу маблағлар юртимизда футбол академиялари ва инфратузилмани ривожлантиришга хизмат қилиши шубҳасиз. Вакилларимизга майдонда омад, клубларимизга эса барака тилаймиз!

Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий ўйинлари, футболчиларимизнинг трансфер баҳолари ҳамда мундиалнинг барча эксклюзив молиявий ва тактик янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...Бугун, 11:25Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...