Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда берди

·7·Спорт
Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда берди

Аралаш жанг санъатлари (ММА) мухлислари учун жорий йилнинг энг ҳаяжонли ва интизорлик билан кутилаётган спорт воқеаларидан бири яқинлашмоқда. Оғир вазнда Алекс Перрейра ва Сирил Ган ўртасидаги тўқнашув атрофида эҳтирослар қизиётган бир пайтда, енгил ва ярим енгил вазн тоифаси юлдузлари ўртасидаги сўз жанглари ҳам олий нуқтасига чиқди. «UFC Freedom 250» супер-турнири олдидан енгил вазн тоифасининг энг хавфли ва муросасиз жангчиларидан бири Жастин Гэтжи ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган амалдаги чемпион Илия Топурия ўртасидаги даҳшатли даҳанаки жанг омма эътиборини тортди.

Ҳаммаси машҳур «Ҳайлайт» — Жастин Гэтжининг берган шов-шувли интервьюсидан бошланган эди. Америкалик тажрибали спортчи октагонга қадам қўйиши биланоқ, дастлабки сониялардан бошлаб Топурияга нисбатан аёвсиз ва улкан босим ўтказишга ҳаракат қилишини ҳамда рақибини нафас ростлашга қўймаслигини қатъий таъкидлаганди. Бундай таҳдидли баёнотдан сўнг, «Эл-Матадор» лақабли грузиялик ва испаниялик чемпион рақибининг сўзларига жуда кескин ва совуққонлик билан жавоб қайтарди.

Илия Топурия Гэтжининг ўзига бўлган юқори ишончидан фақатгина хурсанд бўлишини ва бу тактика аслида унинг фойдасига хизмат қилишини қуйидагича баён этди:

«Агар Жастин ҳақиқатан ҳам ўзи ваъда қилгандек, жанг бошланиши биланоқ олдинга интилиб, доимий босим остида ҳаракат қилса, у менинг ўрнимга бўлажак ишнинг нақд ярмини бажариб берган бўлади. Бу мен учун айни муддао! Гэтжи ҳеч қандай тактикасиз ва ҳимоясиз тўғрига — мен томонга қараб юришни бошлаши билан, уни учрашувнинг биринчи ёки нари борса иккинчи дақиқасидаёқ чуқур нокаут ҳолатига тушираман. Бунга шубҳам йўқ!», — дея рақибига очиқчасига таҳдид қилди Илия.

Эслатиб ўтиш жоизки, ушбу икки даҳшатли куч ва характер эгалари — Илия Топурия ҳамда Жастин Гэтжи ўртасидаги узоқ кутилган марказий тўқнашув шу йилнинг 15 июнь санасида океан ортида ташкил этиладиган «UFC Freedom 250» турнири доирасида бўлиб ўтади. Айни пайтда Илия Топурия ММА оламида мутлақ рекорд — 17 та ғалаба ва бирорта ҳам мағлубиятсиз (17-0) ҳаракат қилаётган бўлса, унинг рақиби Жастин Гэтжи ҳисобида 27 та зафар ва 5 та мағлубият (27-5) мавжуд. Бу рақамлар октагонда ҳақиқий қонли ва шиддатли жанг кечишидан далолат бермоқда.

Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги чемпионлик жанги тафсилотлари, «UFC Freedom 250» турнирининг энг қайноқ натижалари ва дунё спортига оид энг эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Илия ТопурияЖастин ГейджUFCАлекс ПейрейраСирил Гейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13Алпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаАлпҳонсо Давиес: Канада футболи афсонаси ЖЧ-2026 олдидан жароҳат билан курашмоқдаБугун, 12:12ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиБугун, 11:41«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...Бугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...