Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда берди
Аралаш жанг санъатлари (ММА) мухлислари учун жорий йилнинг энг ҳаяжонли ва интизорлик билан кутилаётган спорт воқеаларидан бири яқинлашмоқда. Оғир вазнда Алекс Перрейра ва Сирил Ган ўртасидаги тўқнашув атрофида эҳтирослар қизиётган бир пайтда, енгил ва ярим енгил вазн тоифаси юлдузлари ўртасидаги сўз жанглари ҳам олий нуқтасига чиқди. «UFC Freedom 250» супер-турнири олдидан енгил вазн тоифасининг энг хавфли ва муросасиз жангчиларидан бири Жастин Гэтжи ҳамда мағлубият нималигини билмай келаётган амалдаги чемпион Илия Топурия ўртасидаги даҳшатли даҳанаки жанг омма эътиборини тортди.
Ҳаммаси машҳур «Ҳайлайт» — Жастин Гэтжининг берган шов-шувли интервьюсидан бошланган эди. Америкалик тажрибали спортчи октагонга қадам қўйиши биланоқ, дастлабки сониялардан бошлаб Топурияга нисбатан аёвсиз ва улкан босим ўтказишга ҳаракат қилишини ҳамда рақибини нафас ростлашга қўймаслигини қатъий таъкидлаганди. Бундай таҳдидли баёнотдан сўнг, «Эл-Матадор» лақабли грузиялик ва испаниялик чемпион рақибининг сўзларига жуда кескин ва совуққонлик билан жавоб қайтарди.
Илия Топурия Гэтжининг ўзига бўлган юқори ишончидан фақатгина хурсанд бўлишини ва бу тактика аслида унинг фойдасига хизмат қилишини қуйидагича баён этди:
«Агар Жастин ҳақиқатан ҳам ўзи ваъда қилгандек, жанг бошланиши биланоқ олдинга интилиб, доимий босим остида ҳаракат қилса, у менинг ўрнимга бўлажак ишнинг нақд ярмини бажариб берган бўлади. Бу мен учун айни муддао! Гэтжи ҳеч қандай тактикасиз ва ҳимоясиз тўғрига — мен томонга қараб юришни бошлаши билан, уни учрашувнинг биринчи ёки нари борса иккинчи дақиқасидаёқ чуқур нокаут ҳолатига тушираман. Бунга шубҳам йўқ!», — дея рақибига очиқчасига таҳдид қилди Илия.
Эслатиб ўтиш жоизки, ушбу икки даҳшатли куч ва характер эгалари — Илия Топурия ҳамда Жастин Гэтжи ўртасидаги узоқ кутилган марказий тўқнашув шу йилнинг 15 июнь санасида океан ортида ташкил этиладиган «UFC Freedom 250» турнири доирасида бўлиб ўтади. Айни пайтда Илия Топурия ММА оламида мутлақ рекорд — 17 та ғалаба ва бирорта ҳам мағлубиятсиз (17-0) ҳаракат қилаётган бўлса, унинг рақиби Жастин Гэтжи ҳисобида 27 та зафар ва 5 та мағлубият (27-5) мавжуд. Бу рақамлар октагонда ҳақиқий қонли ва шиддатли жанг кечишидан далолат бермоқда.
Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги чемпионлик жанги тафсилотлари, «UFC Freedom 250» турнирининг энг қайноқ натижалари ва дунё спортига оид энг эксклюзив ҳамда шов-шувли мақолаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…