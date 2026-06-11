Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайди
Манчестер Юнайтед афсонаси Тедди Шерингем Майкл Керрикнинг клуб бош мураббийи этиб тайинланишини қўллаб-қувватлади ва уни Оле Гуннар Солскжаер билан солиштираётганларни танқид қилди. Собиқ ҳужумчининг таъкидлашича, янги тайинланган мураббий Пеп Гуардиола Барселона жамоасида амалга оширган тарихий муваффақиятларни такрорлаш учун зарур бўлган ноёб тактик салоҳиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти вақтинчалик мураббий сифатида муваффақият қозонган Керрик билан май ойида икки йиллик доимий шартнома имзолади. Январ ойида Рубен Аморим кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олган собиқ ярим ҳимоячи 16 ўйиннинг 11 тасида ғалаба қозониб, клуб натижаларини тубдан ўзгартирди. Энг муҳими, Керрик Манчестер Сити каби рақиблар устидан ғалаба қозониб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритди.
Айрим экспертлар Керрикнинг тайинланиши Солскжаер давридаги каби пасайиш билан якунланишидан хавотирда. Бироқ Шерингем бу фикрларни рад этди: "Майкл Керрикка иш берилгани менга ёқди. У қисқа вақт ичида кўп нарсани ўзгартирди, футболчилар унинг услубига мослашди. Бу шунчаки сафсата — уни Солскжаер билан солиштириш нотўғри. Керрик бу имкониятга ўз меҳнати билан лойиқ топилди".
Шерингемнинг фикрича, Керрикнинг мураббийлик йўли афсонавий Пеп Гуардиола билан ўхшаш. "Майклнинг Манчестер Юнайтеддаги ҳолати менга Пеп Гуардиола Барселона жамоасига келган пайтини эслатмоқда. У ҳам кутилмаганда келиб, буюк ишларни амалга оширган эди. Керрик Миддлесброугҳ клубида тажриба орттирди ва энди уни тўхтатиб бўлмайди", — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи.
…