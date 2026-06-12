Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?

·31·Спорт
Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?

Жорий йилда ўтказиладиган Жаҳон чемпионати иштирокчилари ўртасида жами 871 миллион доллар миқдорида мукофот пули тақсимланади. Бу ҳақда FIFA расман маълум қилди. Мазкур кўрсаткич турнир тарихидаги энг йирик соврин жамғармаларидан бири сифатида қайд этилмоқда.

2026 йилги Жаҳон чемпионати нафақат иштирокчи терма жамоалар сони ва ўйинлар миқдори билан, балки мукофот пули ҳажми бўйича ҳам тарихдаги энг йирик мусобақалар қаторига киради. Янги формат сабаб ҳатто гуруҳ босқичидан кейин мусобақани тарк этган жамоалар ҳам сезиларли миқдорда маблағга эга бўлади.

Маълумотларга кўра, мундиалда иштирок этган ҳар бир терма жамоа камида 12,5 миллион доллар мукофот пули олади. Бу кўрсаткич 2022 йил Қатарда ўтказилган Жаҳон чемпионати билан солиштирилганда анча юқори ҳисобланади. Ўшанда гуруҳ босқичида чиқиб кетган жамоалар тахминан 9 миллион доллар атрофида даромад олган эди.

Мусобақа давомида натижалар яхшиланган сари мукофот миқдори ҳам ортиб боради. 1/16 финалга йўл олган жамоалар 14,5 миллион доллар, 1/8 финалга чиққанлар 18,5 миллион доллар, чорак финал иштирокчилари эса 22,5 миллион доллар билан тақдирланади.

Тўртинчи ўринни эгаллаган терма жамоа 30,5 миллион доллар мукофот олади, бронза медал соҳиби эса 32,5 миллион долларга эга бўлади.

Финалгача етиб борган икки жамоа энг катта мукофотлар учун кураш олиб боради. Финалда мағлуб бўлган жамоа 36,5 миллион доллар билан тақдирланса, Жаҳон чемпионати ғолиби эса рекорд даражада — 53,5 миллион доллар мукофот пулини қўлга киритади.

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатиФИФАҚатар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юбордиБугун, 11:10«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиМирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиБугун, 10:52Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаБугун, 10:50Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...