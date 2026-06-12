Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирди
Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутган ва куни кеча океан ортида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ишқибозларнинг юрагига ҳаяжон солишда давом этмоқда. Мазкур улкан спорт байрамида иштирок этаётган дунё футболининг тирик афсонаси, Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ўз жамоасининг мазкур глобал турнирдаги имкониятлари ва бош мақсадлари хусусида қимматли фикрлари билан ўртоқлашди.
Қизиқарли ва миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар учун тарихий жиҳати шундаки, португалияликлар ушбу дунё биринчилигини «K» гуруҳида бошлашади. Мазкур квартетдан Роналду жамоаси билан бир қаторда илк бор жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олган жонажон Ўзбекистон миллий терма жамоаси, шунингдек, Жанубий Америка вакили Колумбия ҳамда Африка қитъасининг шиддатли вакили ДР Конго терма жамоалари жой олган.
«Ҳар бир баҳсда фақат зафар қучишимиз шарт»
Машҳур Actu Foot нашрининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида эълон қилинган хабарга кўра, беш карра «Олтин тўп» соҳиби гуруҳ босқичидаги стратегик режаларни очиқлаб ўтган:
«Мана шундай юқори нуфузга эга бўлган йирик мусобақада энг муҳим омил — турнирни кўтаринки руҳда ва муваффақиятли бошлаб олишдир. Биз гуруҳ босқичидаги биринчи, иккинчи ва учинчи ўйинларнинг барчасида майдонга фақат ғалаба учун тушамиз ва очколарни максимал даражада йиғишимиз керак. Асосий вазифамиз — гуруҳда яққол биринчи ўринни қўлга киритиш. Бу кейинги плей-офф босқичлари олдидан жамоамизнинг кучига бўлган ишончини янада юқори нуқтага олиб чиқади. Айни пайтда руҳий ва жисмоний жиҳатдан жуда ижобий кайфиятдаман. Ишонаманки, биз бу сафар мухлисларимиз учун жуда кучли ва унутилмас турнир тақдим эта оламиз».
Роналдунинг ушбу жанговар баёноти португалияликларнинг Шимолий Америка яшил майдонларига фақатгина бош кубокни кўзлаб ташриф буюрганидан далолат беради.
Ўзбекистон учун тарихий имтиҳон ва катта орзу
Жорий йилги жаҳон чемпионати 11 июндан то 19 июлга қадар Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексика стадионларида муҳташам тарзда ўтказилмоқда. Ўзбекистонлик миллионлаб футбол ишқибозлари учун эса Роналдудек буюк футболчига қарши ватанимиз вакилларининг тўп суриши ҳақиқий ушалмас орзунинг амалга ошиши бўлди. Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев бошчилигидаги «оқ бўрилар» Криштиану Роналду мудофаасини қандай тўхтатиши ҳозирданоқ катта интригага айланиб улгурган.
Мухлислар учун шарҳ: Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, «K» гуруҳи турнирнинг энг кутилмаган натижаларга бой квартетларидан бири бўлиши кутилмоқда. Роналду ғалаба ҳақида гапираётган бўлса-да, Ўзбекистон терма жамоасининг тартибли ўйини ва Колумбиянинг техник устунлиги португалияликлар учун осон бўлмаган синовларни тақдим этади.
Жонажон терма жамоамизга ушбу тарихий дунё биринчилигида улкан зафарлар тилаб қоламиз! Криштиану Роналду ва Ўзбекистон тўқнашуви, ЖЧ-2026 турнирининг барча қайноқ голлари, кутилмаган сенсациялари ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…