Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирди

·0·Спорт
Роналду ЖЧ-2026 турниридаги мақсадлари ва Ўзбекистон ҳақида гапирди

Бутун сайёрамиз интизорлик билан кутган ва куни кеча океан ортида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси миллионлаб ишқибозларнинг юрагига ҳаяжон солишда давом этмоқда. Мазкур улкан спорт байрамида иштирок этаётган дунё футболининг тирик афсонаси, Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду ўз жамоасининг мазкур глобал турнирдаги имкониятлари ва бош мақсадлари хусусида қимматли фикрлари билан ўртоқлашди.

Қизиқарли ва миллионлаб ўзбекистонлик мухлислар учун тарихий жиҳати шундаки, португалияликлар ушбу дунё биринчилигини «K» гуруҳида бошлашади. Мазкур квартетдан Роналду жамоаси билан бир қаторда илк бор жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олган жонажон Ўзбекистон миллий терма жамоаси, шунингдек, Жанубий Америка вакили Колумбия ҳамда Африка қитъасининг шиддатли вакили ДР Конго терма жамоалари жой олган.

«Ҳар бир баҳсда фақат зафар қучишимиз шарт»

Машҳур Actu Foot нашрининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида эълон қилинган хабарга кўра, беш карра «Олтин тўп» соҳиби гуруҳ босқичидаги стратегик режаларни очиқлаб ўтган:

«Мана шундай юқори нуфузга эга бўлган йирик мусобақада энг муҳим омил — турнирни кўтаринки руҳда ва муваффақиятли бошлаб олишдир. Биз гуруҳ босқичидаги биринчи, иккинчи ва учинчи ўйинларнинг барчасида майдонга фақат ғалаба учун тушамиз ва очколарни максимал даражада йиғишимиз керак. Асосий вазифамиз — гуруҳда яққол биринчи ўринни қўлга киритиш. Бу кейинги плей-офф босқичлари олдидан жамоамизнинг кучига бўлган ишончини янада юқори нуқтага олиб чиқади. Айни пайтда руҳий ва жисмоний жиҳатдан жуда ижобий кайфиятдаман. Ишонаманки, биз бу сафар мухлисларимиз учун жуда кучли ва унутилмас турнир тақдим эта оламиз».

Роналдунинг ушбу жанговар баёноти португалияликларнинг Шимолий Америка яшил майдонларига фақатгина бош кубокни кўзлаб ташриф буюрганидан далолат беради.

Ўзбекистон учун тарихий имтиҳон ва катта орзу

Жорий йилги жаҳон чемпионати 11 июндан то 19 июлга қадар Америка Қўшма Штатлари, Канада ҳамда Мексика стадионларида муҳташам тарзда ўтказилмоқда. Ўзбекистонлик миллионлаб футбол ишқибозлари учун эса Роналдудек буюк футболчига қарши ватанимиз вакилларининг тўп суриши ҳақиқий ушалмас орзунинг амалга ошиши бўлди. Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев бошчилигидаги «оқ бўрилар» Криштиану Роналду мудофаасини қандай тўхтатиши ҳозирданоқ катта интригага айланиб улгурган.

Мухлислар учун шарҳ: Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, «K» гуруҳи турнирнинг энг кутилмаган натижаларга бой квартетларидан бири бўлиши кутилмоқда. Роналду ғалаба ҳақида гапираётган бўлса-да, Ўзбекистон терма жамоасининг тартибли ўйини ва Колумбиянинг техник устунлиги португалияликлар учун осон бўлмаган синовларни тақдим этади.

Жонажон терма жамоамизга ушбу тарихий дунё биринчилигида улкан зафарлар тилаб қоламиз! Криштиану Роналду ва Ўзбекистон тўқнашуви, ЖЧ-2026 турнирининг барча қайноқ голлари, кутилмаган сенсациялари ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаТоттенхемда катта тозалаш: Ричарлисон жамоани тарк этиши кутилмоқдаБугун, 15:19Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқФранк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқБугун, 14:12Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиНико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиБугун, 13:55Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...