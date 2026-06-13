Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилди

·0·Спорт
Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилди

13 июнь куни 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг “Б” гуруҳидан ўрин олган Канада ҳамда Босния ва Герцеговина терма жамоалари ўртасидаги 1-тур баҳси якунланди. Қизиқарли ва муросасиз кечган учрашувда томонлар 1:1 ҳисобидаги дуранг натижани қайд этди. Шу тариқа мундиалдаги илк дуранг расман рўйхатга олинди.

Торонто шаҳридаги “Бимо Филд” стадионида бўлиб ўтган баҳсни аргентиналик ҳакам Факундо Тельо бошқариб борди. Учрашув давомида ҳар икки жамоа ғалаба учун курашган бўлса-да, якунда ғолиб номи аниқланмади.

Ҳисоб ўйиннинг 21-дақиқасида очилди. Босния ва Герцеговина ҳужумчиси Йово Лукич аниқ зарба билан жамоасини олдинга олиб чиқди. Канада эса учрашувнинг сўнгги қисмида босимни кучайтирди ва 79-дақиқада Кайл Ларин ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Унинг голи канадаликларни мағлубиятдан қутқариб қолди.

Баҳснинг 84-дақиқасида Босния ва Герцеговина ҳимоячиси ҳамда жамоа сардори Сеад Колашинац жароҳат сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Шу билан бирга, Канада терма жамоаси Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк очкосини қўлга киритди.

Мазкур натижадан кейин Канада ва Босния ва Герцеговина терма жамоалари бир очкодан жамғариб, гуруҳ жадвалида мос равишда биринчи ва иккинчи ўринларда жойлашди. Гуруҳнинг яна бир баҳсида Қатар ва Швейцария терма жамоалари 13 июнь куни тунда ўзаро куч синашади.

Кейинги турда Канада 19 июнь куни Қатарга қарши майдонга тушади, 24 июнь куни эса Швейцария билан баҳс олиб боради. Босния ва Герцеговина терма жамоаси 18 июнь куни Швейцарияга қарши ўйнаса, 24 июнь куни Қатар билан тўқнаш келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБарселона Австралиянинг ёш иқтидорига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 22:16Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?Бугун, 21:12Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиРеал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиБугун, 20:18«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юбордиБугун, 20:17Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиМбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиБугун, 19:27Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиМуҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиБугун, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...