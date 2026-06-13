Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўради
Европа яшил майдонларида қизғин палла пайти бошланган трансфер мавсуми яна бир шов-шувли ва кутилмаган бурилишга бой воқеликни тақдим этиш арафасида турибди. Мадриднинг «Реал» клубида янги даврни бошлаётган афсонавий бош мураббий Жозе Моуриньо жамоа таркибини янада кучайтириш борасида кечиктириб бўлмас режаларини амалга оширишга киришди. Испаниянинг нуфузли спорт нашрларидан бири — Marca газетаси тарқатган махсус хабарларга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис бўлажак харидлар масаласида клуб президенти Флорентино Перес билан аллақачон жиддий музокаралар ва муҳокамаларга киришиб кетган.
Мадридликлар устози «қироллик клуби» раҳбариятига ўз трансфер рўйхатини тақдим этар экан, унда ҳеч ким кутмаган, футбол жамоатчилиги учун мутлақо кутилмаган исм-шарифни илгари сурди.
Моуриньонинг кутилмаган танлови: Мэйсон Гринвуд!
Инсайдерлик маълумотларига қараганда, Жозе Моуриньо айни пайтда Франциянинг «Марсель» жамоасида тўп сураётган инглиз футболи юлдузи, маҳоратли вингер Мэйсон Гринвудни харид қилиш ғоясини қатъий равишда қўллаб-қувватламоқда. Португалиялик мутахассис ушбу иқтидор соҳиби Мадрид грандининг ҳужум чизиғини янги босқичга олиб чиқишига тўлақонли ишонмоқда. Перес билан бўлиб ўтган суҳбатда Гринвуднинг ўйин услуби «Реал Мадрид»нинг тактик тизимига жуда мос келиши алоҳида таъкидланган.
Франция яшил майдонларидаги феноменал мавсум
Мэйсон Гринвуд ортда қолган якуний мавсумни ҳақиқатан ҳам ўта юқори ва таҳсинга лойиқ даражада ўтказишга муваффақ бўлди. Франция клуби раҳбарияти унга тўлиқ ишонч билдирганидан сўнг, инглиз ҳужумчиси барча расмий мусобақалар доирасида жами 45 та масъулиятли ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 26 та гол киритишга эришди. Шунингдек, у жамоадошларига 11 та голли пас етказиб бериб, ўз универсаллигини ва юқори "класс" ўйинчиси эканини исботлади.
Футбол экспертлари шарҳи: Гринвуднинг Франциядаги бундай порлаши унинг Европанинг энг топ-клублари эътиборига тушишини таъминлаши аниқ эди. Бироқ Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги илк юришларини айнан Мэйсон трансферидан бошламоқчи экани, трансфер бозоридаги рақобатни бир неча баробарга қиздириб юбориши шубҳасиз. Флорентино Переснинг ушбу кутилмаган сўровга қандай муносабат билдириши ҳозирданоқ катта интригага айланди.
Мадриднинг «Реал» клуби лагеридаги мазкур шов-шувли трансфер воқеалари ривожи қандай якун топишини, Жозе Моуриньонинг қироллик клубидаги янги инқилобий қадамларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…