Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўради

·0·Спорт
Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўради

Европа яшил майдонларида қизғин палла пайти бошланган трансфер мавсуми яна бир шов-шувли ва кутилмаган бурилишга бой воқеликни тақдим этиш арафасида турибди. Мадриднинг «Реал» клубида янги даврни бошлаётган афсонавий бош мураббий Жозе Моуриньо жамоа таркибини янада кучайтириш борасида кечиктириб бўлмас режаларини амалга оширишга киришди. Испаниянинг нуфузли спорт нашрларидан бири — Marca газетаси тарқатган махсус хабарларга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис бўлажак харидлар масаласида клуб президенти Флорентино Перес билан аллақачон жиддий музокаралар ва муҳокамаларга киришиб кетган.

Мадридликлар устози «қироллик клуби» раҳбариятига ўз трансфер рўйхатини тақдим этар экан, унда ҳеч ким кутмаган, футбол жамоатчилиги учун мутлақо кутилмаган исм-шарифни илгари сурди.

Моуриньонинг кутилмаган танлови: Мэйсон Гринвуд!

Инсайдерлик маълумотларига қараганда, Жозе Моуриньо айни пайтда Франциянинг «Марсель» жамоасида тўп сураётган инглиз футболи юлдузи, маҳоратли вингер Мэйсон Гринвудни харид қилиш ғоясини қатъий равишда қўллаб-қувватламоқда. Португалиялик мутахассис ушбу иқтидор соҳиби Мадрид грандининг ҳужум чизиғини янги босқичга олиб чиқишига тўлақонли ишонмоқда. Перес билан бўлиб ўтган суҳбатда Гринвуднинг ўйин услуби «Реал Мадрид»нинг тактик тизимига жуда мос келиши алоҳида таъкидланган.

Франция яшил майдонларидаги феноменал мавсум

Мэйсон Гринвуд ортда қолган якуний мавсумни ҳақиқатан ҳам ўта юқори ва таҳсинга лойиқ даражада ўтказишга муваффақ бўлди. Франция клуби раҳбарияти унга тўлиқ ишонч билдирганидан сўнг, инглиз ҳужумчиси барча расмий мусобақалар доирасида жами 45 та масъулиятли ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 26 та гол киритишга эришди. Шунингдек, у жамоадошларига 11 та голли пас етказиб бериб, ўз универсаллигини ва юқори "класс" ўйинчиси эканини исботлади.

Футбол экспертлари шарҳи: Гринвуднинг Франциядаги бундай порлаши унинг Европанинг энг топ-клублари эътиборига тушишини таъминлаши аниқ эди. Бироқ Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги илк юришларини айнан Мэйсон трансферидан бошламоқчи экани, трансфер бозоридаги рақобатни бир неча баробарга қиздириб юбориши шубҳасиз. Флорентино Переснинг ушбу кутилмаган сўровга қандай муносабат билдириши ҳозирданоқ катта интригага айланди.

Мадриднинг «Реал» клуби лагеридаги мазкур шов-шувли трансфер воқеалари ривожи қандай якун топишини, Жозе Моуриньонинг қироллик клубидаги янги инқилобий қадамларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқдаБугун, 02:14«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилдиБугун, 02:07Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиИбраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиБугун, 01:56Роберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаРоберто Карлос Мессининг ЖЧ-2030 турнирида қатнашишига ишонмоқдаБугун, 01:36Чикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаЧикаго Фире Роберт Левандовски ва Леон Горецка трансфери устида ишламоқдаБугун, 00:31Мундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиМундиалдаги илк дуранг: Канада сўнгги дақиқаларда қутқарилдиБугун, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...