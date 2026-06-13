«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...
Европа яшил майдонларида трансфер бозори қизигандан қизиб, гранд клублар ўртасидаги яширин курашлар ўз чўққисига чиқмоқда. Айни дамда Англия Премьер-лигасининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» жамоаси ёзги режаларидаги энг асосий трансфер нишони — «Ноттингем Форест» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни сотиб олиш фикридан бутунлай қайтиш арафасида турибди. Бу ҳақда Британиянинг машҳур Daily Mirror нашри ўзининг ишончли манбаларига таяниб хабар тарқатди.
Маълум бўлишича, «шаҳарликлар» скаутлари томонидан юқори баҳоланган 23 ёшли футболчи учун Манчестер клуби шу вақтга қадар «ўрмончилар»га икки маротаба расмий таклиф билан чиққан, бироқ ҳар икки уриниш ҳам муваффақиятсиз якунланган.
Англия футболи тарихидаги рекорд рад этилди
«Манчестер Сити» раҳбарияти томонидан юборилган иккинчи расмий таклиф нафақат клуб, балки бутун инглиз футболи тарихини ўзгартириб юбориши мумкин эди. Сабаби, парижлик ва маҳаллий инвесторларни ҳам лол қолдирган ушбу таклифнинг умумий қиймати нақд 120 миллион фунт-стерлингни ташкил этган:
Кафолатланган соф маблағ: 100 миллион фунт-стерлинг
Қўшимча бонуслар ҳажми: 20 миллион фунт-стерлинг
«Ноттингем Форест»нинг янги талаби: Камида 130 миллион фунт-стерлинг
Агар ушбу келишув амалга ошганида, Андерсон Буюк Британия спорти тарихидаги энг қимматбаҳо ички трансфер сифатида мутлақ рекорд ўрнатган бўларди. Аммо «Ноттингем Форест» хўжайини, грециялик таниқли миллиардер Евангелос Маринакис ушбу улкан суммани ҳам етарли эмас деб ҳисоблади ва трансферга тўсиқ қўйди. Нашрларнинг ёзишича, клуб ўз юлдузини камида 130 миллион фунтдан камига қўйиб юбормоқчи эмас.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали ушбу шов-шувли трансфер баҳси ва «Манчестер Сити»нинг заҳирадаги янги режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфер нишони бўлган футболчи
Жорий клуби
«Сити» берган рекорд сумма
Даъвогар клубнинг якуний қарори
Муқобил вариант (Янги нишон)
Эллиот Андерсон (Ярим ҳимоячи)
«Ноттингем Форест»
120 миллион фунт (Рад этилди)
Музокараларни бутунлай тўхтатиш
Сандро Тонали («Ньюкасл»)
Халдун Ал-Муборакнинг қатъий позицияси ва Тонали варианти
«Манчестер Сити» президенти Халдун Ал-Муборак ушбу вазиятга бевосита аралашиб, ўз сўзини айтди. Клуб раҳбарининг фикрича, ёш ярим ҳимоячининг айни пайтдаги бозор баҳоси бу қадар юқори эмас ва жамоа битта футболчи учун асоссиз равишда ортиқча маблағ сарфлашни истамайди. Шу сабабли, «шаҳарликлар» Андерсон учун курашни расман тўхтатиб, молиявий жиҳатдан анча қулай ва тажрибалироқ бўлган бошқа номзодларга эътибор қаратади.
Инсайдерлик маълумоти: «Манчестер Сити»нинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли муқобил вариант сифатида «Ньюкасл» клубининг италиялик юлдузи Сандро Тонали пайдо бўлган. Мареска Тоналининг ўйин услубини юқори баҳолайди ва уни Андерсоннинг ўрнига идеал номзод деб ҳисобламоқда.
Европа яшил майдонларидаги энг қизғин трансфер жанглари, «Манчестер Сити»нинг янги харидлари ва жаҳон футболига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…