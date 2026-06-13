«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...

·37·Спорт
«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...

Европа яшил майдонларида трансфер бозори қизигандан қизиб, гранд клублар ўртасидаги яширин курашлар ўз чўққисига чиқмоқда. Айни дамда Англия Премьер-лигасининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» жамоаси ёзги режаларидаги энг асосий трансфер нишони — «Ноттингем Форест» клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Эллиот Андерсонни сотиб олиш фикридан бутунлай қайтиш арафасида турибди. Бу ҳақда Британиянинг машҳур Daily Mirror нашри ўзининг ишончли манбаларига таяниб хабар тарқатди.

Маълум бўлишича, «шаҳарликлар» скаутлари томонидан юқори баҳоланган 23 ёшли футболчи учун Манчестер клуби шу вақтга қадар «ўрмончилар»га икки маротаба расмий таклиф билан чиққан, бироқ ҳар икки уриниш ҳам муваффақиятсиз якунланган.

Англия футболи тарихидаги рекорд рад этилди

«Манчестер Сити» раҳбарияти томонидан юборилган иккинчи расмий таклиф нафақат клуб, балки бутун инглиз футболи тарихини ўзгартириб юбориши мумкин эди. Сабаби, парижлик ва маҳаллий инвесторларни ҳам лол қолдирган ушбу таклифнинг умумий қиймати нақд 120 миллион фунт-стерлингни ташкил этган:

  • Кафолатланган соф маблағ: 100 миллион фунт-стерлинг

  • Қўшимча бонуслар ҳажми: 20 миллион фунт-стерлинг

  • «Ноттингем Форест»нинг янги талаби: Камида 130 миллион фунт-стерлинг

Агар ушбу келишув амалга ошганида, Андерсон Буюк Британия спорти тарихидаги энг қимматбаҳо ички трансфер сифатида мутлақ рекорд ўрнатган бўларди. Аммо «Ноттингем Форест» хўжайини, грециялик таниқли миллиардер Евангелос Маринакис ушбу улкан суммани ҳам етарли эмас деб ҳисоблади ва трансферга тўсиқ қўйди. Нашрларнинг ёзишича, клуб ўз юлдузини камида 130 миллион фунтдан камига қўйиб юбормоқчи эмас.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали ушбу шов-шувли трансфер баҳси ва «Манчестер Сити»нинг заҳирадаги янги режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфер нишони бўлган футболчи

Жорий клуби

«Сити» берган рекорд сумма

Даъвогар клубнинг якуний қарори

Муқобил вариант (Янги нишон)

Эллиот Андерсон (Ярим ҳимоячи)

«Ноттингем Форест»

120 миллион фунт (Рад этилди)

Музокараларни бутунлай тўхтатиш

Сандро Тонали («Ньюкасл»)

Халдун Ал-Муборакнинг қатъий позицияси ва Тонали варианти

«Манчестер Сити» президенти Халдун Ал-Муборак ушбу вазиятга бевосита аралашиб, ўз сўзини айтди. Клуб раҳбарининг фикрича, ёш ярим ҳимоячининг айни пайтдаги бозор баҳоси бу қадар юқори эмас ва жамоа битта футболчи учун асоссиз равишда ортиқча маблағ сарфлашни истамайди. Шу сабабли, «шаҳарликлар» Андерсон учун курашни расман тўхтатиб, молиявий жиҳатдан анча қулай ва тажрибалироқ бўлган бошқа номзодларга эътибор қаратади.

Инсайдерлик маълумоти: «Манчестер Сити»нинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли муқобил вариант сифатида «Ньюкасл» клубининг италиялик юлдузи Сандро Тонали пайдо бўлган. Мареска Тоналининг ўйин услубини юқори баҳолайди ва уни Андерсоннинг ўрнига идеал номзод деб ҳисобламоқда.

Европа яшил майдонларидаги энг қизғин трансфер жанглари, «Манчестер Сити»нинг янги харидлари ва жаҳон футболига оид энг эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Манчестер СитиЭллиот АндерсонНоттингем ФорестЕвангелос МаринакисДейли Миррор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50ЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларЖЧ-2026 турнирида порлаши кутилаётган энг иқтидорли ёш футболчиларБугун, 06:47Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБрэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушдиБугун, 06:34ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 03:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди