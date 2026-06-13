Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдим

·0·Спорт
Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдим

Тоттенхем ва Англия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Жермаине Женас BBC телеканалидан ҳайдалиши унинг шахсий ва профессионал ҳаётига қанчалик оғир зарба бергани ҳақида очиқ гапирди. Собиқ эксперт ҳамкасбларига номақбул хабарлар юборгани бўйича ўтказилган ички текширувдан сўнг шартномаси бекор қилиниши оқибатида ҳамма нарсасини йўқотганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC раҳбарияти "Те Оне Шов" дастуридаги аёл ҳамкасбларига номақбул рақамли хабарлар ва матнли хабарномалар юборгани аниқланганидан сўнг, 43 ёшли Женас билан ҳамкорликни тўхтатган эди. Натижада у Match оф те Дай ва BBC Радио 5 Ливе каби нуфузли кўрсатувлардаги ишидан айрилиб, медиа соҳасидаги фаолиятига жиддий путур етказди.

ITВ телеканалининг "Гоод Морнинг Бритаин" дастурида чиқиш қилган Женас ушбу можаро унинг оилавий ҳаётини ҳам барбод қилганини таъкидлади. "Мен амалда ҳамма нарсамни — ишимни, оиламни йўқотдим, ҳамма нарса мендан тортиб олинди. Жазо чорасини белгилаш мен учун эмас, лекин вазият шундай бўлди. Ўзимни четга суриб, фарзандларим ва рафиқам Эллиени нималарни бошидан ўтказишга мажбур қилганим ҳақида ўйладим", — деди собиқ футболчи.

Женас ўз хатти-ҳаракатлари учун масъулиятни тўлиқ ҳис қилишини ва барча жалб қилинган томонлардан узр сўраганини қўшимча қилди. У ўз лавозимидан фойдаланиб, ҳокимиятни суиистеъмол қилганини тан олди ва бу биринчи навбатда унинг оилавий садоқатига оид муаммо эканлигини билдирди. Маълумот учун, ушбу можародан бир неча ой ўтгач, унинг рафиқаси Эллие Пенфолд 16 йиллик муносабатларга чек қўйган.

Собиқ футболчи ўзига нисбатан билдирилган танқидларни қабул қилишини ва жамоатчилик олдида ўзини оқлашга уринмаслигини, бироқ келажакда профессионал фаолиятини тиклаш учун имконият бўлишидан умидворлигини билдирди.

Жермаине ЖенасBBCТоттенхемАнглияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаЛиверпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаБугун, 08:14Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаНюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаБугун, 08:10Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди