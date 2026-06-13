Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдим
Тоттенхем ва Англия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Жермаине Женас BBC телеканалидан ҳайдалиши унинг шахсий ва профессионал ҳаётига қанчалик оғир зарба бергани ҳақида очиқ гапирди. Собиқ эксперт ҳамкасбларига номақбул хабарлар юборгани бўйича ўтказилган ички текширувдан сўнг шартномаси бекор қилиниши оқибатида ҳамма нарсасини йўқотганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC раҳбарияти "Те Оне Шов" дастуридаги аёл ҳамкасбларига номақбул рақамли хабарлар ва матнли хабарномалар юборгани аниқланганидан сўнг, 43 ёшли Женас билан ҳамкорликни тўхтатган эди. Натижада у Match оф те Дай ва BBC Радио 5 Ливе каби нуфузли кўрсатувлардаги ишидан айрилиб, медиа соҳасидаги фаолиятига жиддий путур етказди.
ITВ телеканалининг "Гоод Морнинг Бритаин" дастурида чиқиш қилган Женас ушбу можаро унинг оилавий ҳаётини ҳам барбод қилганини таъкидлади. "Мен амалда ҳамма нарсамни — ишимни, оиламни йўқотдим, ҳамма нарса мендан тортиб олинди. Жазо чорасини белгилаш мен учун эмас, лекин вазият шундай бўлди. Ўзимни четга суриб, фарзандларим ва рафиқам Эллиени нималарни бошидан ўтказишга мажбур қилганим ҳақида ўйладим", — деди собиқ футболчи.
Женас ўз хатти-ҳаракатлари учун масъулиятни тўлиқ ҳис қилишини ва барча жалб қилинган томонлардан узр сўраганини қўшимча қилди. У ўз лавозимидан фойдаланиб, ҳокимиятни суиистеъмол қилганини тан олди ва бу биринчи навбатда унинг оилавий садоқатига оид муаммо эканлигини билдирди. Маълумот учун, ушбу можародан бир неча ой ўтгач, унинг рафиқаси Эллие Пенфолд 16 йиллик муносабатларга чек қўйган.
Собиқ футболчи ўзига нисбатан билдирилган танқидларни қабул қилишини ва жамоатчилик олдида ўзини оқлашга уринмаслигини, бироқ келажакда профессионал фаолиятини тиклаш учун имконият бўлишидан умидворлигини билдирди.
…