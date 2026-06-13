Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилди
Жуд Беллингем ва Морган Рогерц Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун таркибига киритилган Жордан Ҳендерсон атрофидаги баҳс-мунозараларга муносабат билдириб, тажрибали ярим ҳимоячини ҳимоя қилишди. Ҳар икки футболчи фахрий ўйинчининг жамоага таъсири майдондаги ҳаракатларидан анча юқори эканини, унинг етакчилиги ва камтарлиги Томас Тухель бошқарувидаги жамоа учун ўта муҳимлигини таъкидлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Ҳендерсоннинг таркибдаги ўрни жамоатчилик томонидан қаттиқ танқид қилинмоқда. Бироқ Реал Мадрид юлдузи Беллингэм ва Астон Вилла ҳужумчиси Рогерц бу танқидларни мутлақо асоссиз деб ҳисоблайди. Беллингэмнинг сўзларига кўра, Ҳендерсон жамоа ичидаги муҳитни ушлаб турувчи асосий шахсдир.
"У жуда қувноқ инсон ва бутун жамоани бирлаштира олади. Агар бирор муаммо юзага келса, у ёшидан қатъи назар ҳар бир футболчига ёрдам беради. У Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган сардор, лекин шунга қарамай машғулотларда тиниmsиз меҳнат қилади. Уни танқид қилаётганлар нима ҳақида гапираётганини ўзлари ҳам билишмайди. Биз учун у қайдномадаги биринчи рақамли исмдир", — деди Беллингэм.
Морган Рогерц ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлаб, Ҳендерсонни футболда учратган энг яхши инсони деб атади. Унинг таъкидлашича, агар жамоага ким кераклиги ҳақида сўровнома ўтказилса, Ҳендерсон ҳар бир футболчининг кучли бешлигидан жой олган бўларди. Ҳозирда Англия терма жамоаси Далласда бўлиб ўтадиган Хорватияга қарши муҳим баҳсга тайёргарликни давом эттирмоқда.
…