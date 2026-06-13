Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилди

·40·Спорт
Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилди

Жуд Беллингем ва Морган Рогерц Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати учун таркибига киритилган Жордан Ҳендерсон атрофидаги баҳс-мунозараларга муносабат билдириб, тажрибали ярим ҳимоячини ҳимоя қилишди. Ҳар икки футболчи фахрий ўйинчининг жамоага таъсири майдондаги ҳаракатларидан анча юқори эканини, унинг етакчилиги ва камтарлиги Томас Тухель бошқарувидаги жамоа учун ўта муҳимлигини таъкидлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Ҳендерсоннинг таркибдаги ўрни жамоатчилик томонидан қаттиқ танқид қилинмоқда. Бироқ Реал Мадрид юлдузи Беллингэм ва Астон Вилла ҳужумчиси Рогерц бу танқидларни мутлақо асоссиз деб ҳисоблайди. Беллингэмнинг сўзларига кўра, Ҳендерсон жамоа ичидаги муҳитни ушлаб турувчи асосий шахсдир.

"У жуда қувноқ инсон ва бутун жамоани бирлаштира олади. Агар бирор муаммо юзага келса, у ёшидан қатъи назар ҳар бир футболчига ёрдам беради. У Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган сардор, лекин шунга қарамай машғулотларда тиниmsиз меҳнат қилади. Уни танқид қилаётганлар нима ҳақида гапираётганини ўзлари ҳам билишмайди. Биз учун у қайдномадаги биринчи рақамли исмдир", — деди Беллингэм.

Морган Рогерц ҳам жамоадошининг фикрларини қўллаб-қувватлаб, Ҳендерсонни футболда учратган энг яхши инсони деб атади. Унинг таъкидлашича, агар жамоага ким кераклиги ҳақида сўровнома ўтказилса, Ҳендерсон ҳар бир футболчининг кучли бешлигидан жой олган бўларди. Ҳозирда Англия терма жамоаси Далласда бўлиб ўтадиган Хорватияга қарши муҳим баҳсга тайёргарликни давом эттирмоқда.

АнглияЖуд БеллингемЖордан ҲендерсонЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасМирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасБугун, 11:16Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБарселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайдиБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди