Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқлади

·0·Спорт
Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқлади

Бразилиялик афсонавий футболчи Кака Реал Мадрид клубидаги тўрт йиллик қийин даври ҳақида сўзлаб берди. Собиқ "Олтин тўп" соҳиби Сантиаго Бернабеу стадионига катта умидлар билан келган бўлса-да, Милан сафида кўрсатган дунё даражасидаги ўйинини Испанияда такрорлай олмади. Кака 2009-йилда Мадридга кўчиб ўтган эди, бироқ унинг фаолияти совринлардан кўра кўпроқ жароҳатлар ва тушунмовчиликлар билан ёдда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рио Фердинанднинг подкастида иштирок этган Кака мухлисларнинг унга бўлган муносабати ҳақида тўхталди. "Менинг Реал Мадриддаги даврим мураккаб кечди. Агар ҳозир клуб тарихидаги энг ёмон трансферларга қарасангиз, мен Эден Ҳазард билан биринчи ўринда тураман. Бу аччиқ ҳақиқат, лекин мен буни тушунаман", — деди 44 ёшли собиқ ярим ҳимоячи.

Кака ўзининг муваффақиятсизлигига икки асосий омилни сабаб қилиб кўрсатди: жароҳатлар ва мураббий Жозе Моуриньюнинг қарорлари. 2010-йилда жамоага келган Жозе Моуринью жисмоний ва тезкор футболни афзал кўрган. Кака ўз позицияси учун Месут Ёзил, Ангель Ди Мариа ва Карим Бензема каби юлдузлар билан рақобатлашишга мажбур бўлганини, мураббий эса кўпинча бошқаларни танлаганини таъкидлади.

Шунга қарамай, Кака жамоа етакчиси Криштиано Роналдо билан ажойиб муносабатда бўлганини айтди. Бразилиялик юлдуз португалиялик жамоадошининг меҳнатсеварлигини юқори баҳолади: "Криштиано Роналдо билан тўрт йил бирга ўйнадим. У ажойиб инсон ва жамоадош. Унинг рекордлар ўрнатиш ва гол уришга бўлган иштиёқи ҳайратланарли. У биз учун кўплаб муаммоларни ҳал қиларди ва мен учун ҳақиқий илҳом манбаи эди".

Кака Реал Мадрид сафида жами 120 та ўйинда майдонга тушиб, 29 та гол уришга муваффақ бўлган. Гарчи у Испания чемпионлиги ва Қирол кубогини қўлга киритган бўлса-да, жароҳатлар туфайли ўзининг энг юқори спорт формасига қайта олмади ва 2013-йилда яна Милан клубига қайтиб кетди.

Реал МадридКакаКриштиано РоналдоЖозе МоуриньюФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаБугун, 16:14Златан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиЗлатан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиБугун, 16:10Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиСтивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиБугун, 15:09Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаБугун, 14:36Аббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиАббосбекнинг мураббийи Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятини баҳоладиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди