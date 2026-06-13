Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттиради
Европа яшил майдонларида узоқ йиллар давомида голлари билан довруғ қозонган, дунё футболининг энг кучли тўпурарларидан бири Роберт Левандовски фаолиятида янги ва тарихий саҳифа очилмоқда. «Барселона» жамоаси билан Испания Ла Лигаси чемпионлик шоҳсупасига кўтарилгач, Каталония клуби билан ҳамкорлик ришталарини якунлаган 37 ёшли польшалик машҳур ҳужумчи эндиликда океан ортига йўл олмоқда. Фантастик иқтидор эгаси фаолиятини АҚШ Олий лигаси (MLS) вакили «Чикаго Файр» клубида давом эттиришга узил-кесил қарор қилди.
Спорт оламидаги ушбу кутилмаган ва шов-шувли трансфер тафсилотлари Европа нашрлари ҳамда миллионлаб футбол ишқибозларининг диққат марказида турибди.
Йиллик маош 15 миллион евро ва даҳшатли бонуслар!
Испаниянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган Sport.es сайти Польшанинг машҳур Prawda Futbolu порталига таянган ҳолда хабар беришича, Роберт Левандовски Америка жамоаси билан 2028 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли расмий шартномага имзо чекади. Мазкур битимда, шунингдек, томонларнинг хоҳишига кўра шартномани яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам алоҳида кўрсатиб ўтилган.
Молиявий жиҳатдан олиб қараганда, польшалик юлдуз АҚШда чинакам қиролларга хос маош олади. Манбанинг таъкидлашича, ҳужумчи учун йилига 15 миллион евро кафолатланган соф маош тўлаб берилади. Бундан ташқари, агар у яшил майдонда юқори натижалар қайд этиб, жамоасининг ғалабаларига ҳисса қўшса, бонуслар эвазига яна қўшимча 5 миллион евро ишлаб топиши мумкин.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Роберт Левандовскининг АҚШга кўчиб ўтиш шартномаси ва унга яратилган космик шароитлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг ёши ва собиқ клуби
Янги жамоаси (Лигаси)
Шартнома муддати
Кафолатланган йиллик маоши
Қўшимча спорт бонуслари
Рад этилган таклифлар
37 ёш, «Барселона»
(Испания чемпиони)
«Чикаго Файр»
(АҚШ, MLS лигаси)
2028 йилгача
(+1 мавсумга узайтириш)
15 000 000 евро
5 000 000 еврогача
Саудия Арабистони клублари
Саудиянинг миллионларини рад этган оилавий режа
Левандовскининг яқин атрофидаги инсонлар ва оила аъзолари «Чикаго Файр» раҳбариятининг ушбу трансферни амалга ошириш йўлидаги юксак қатъиятидан ҳайратда қолганларини яшириб ўтиришмади. Америка клуби нафақат футболчига катта маблағ таклиф қилди, балки унинг оиласи учун Океан ортида тўлиқ ва бенуқсон ҳаёт режасини тақдим этди.
Жумладан, клуб футболчи ва унинг рафиқаси учун шинам яшаш жойи ҳамда фарзандларининг юқори савиядаги мактабларда таълим олиши билан боғлиқ барча ташкилий ва маиший масалаларни ўз зиммасига олган. Оилавий хотиржамлик ва келажак режалари акс этган ушбу мукаммал лойиҳа Левандовскини Саудия Арабистонининг бадавлат клубларидан келган жуда катта молиявий таклифларни бемалол рад этишига асосий сабаб бўлди.
Роберт Левандовскининг Америка яшил майдонларидаги янги голлари ва зафарли юришлари, MLS лигасидаги шиддатли баҳслар ҳамда жаҳон футболига оид энг қайноқ эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…