Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттиради

·25·Спорт
Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттиради

Европа яшил майдонларида узоқ йиллар давомида голлари билан довруғ қозонган, дунё футболининг энг кучли тўпурарларидан бири Роберт Левандовски фаолиятида янги ва тарихий саҳифа очилмоқда. «Барселона» жамоаси билан Испания Ла Лигаси чемпионлик шоҳсупасига кўтарилгач, Каталония клуби билан ҳамкорлик ришталарини якунлаган 37 ёшли польшалик машҳур ҳужумчи эндиликда океан ортига йўл олмоқда. Фантастик иқтидор эгаси фаолиятини АҚШ Олий лигаси (MLS) вакили «Чикаго Файр» клубида давом эттиришга узил-кесил қарор қилди.

Спорт оламидаги ушбу кутилмаган ва шов-шувли трансфер тафсилотлари Европа нашрлари ҳамда миллионлаб футбол ишқибозларининг диққат марказида турибди.

Йиллик маош 15 миллион евро ва даҳшатли бонуслар!

Испаниянинг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган Sport.es сайти Польшанинг машҳур Prawda Futbolu порталига таянган ҳолда хабар беришича, Роберт Левандовски Америка жамоаси билан 2028 йилга қадар мўлжалланган узоқ муддатли расмий шартномага имзо чекади. Мазкур битимда, шунингдек, томонларнинг хоҳишига кўра шартномани яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Молиявий жиҳатдан олиб қараганда, польшалик юлдуз АҚШда чинакам қиролларга хос маош олади. Манбанинг таъкидлашича, ҳужумчи учун йилига 15 миллион евро кафолатланган соф маош тўлаб берилади. Бундан ташқари, агар у яшил майдонда юқори натижалар қайд этиб, жамоасининг ғалабаларига ҳисса қўшса, бонуслар эвазига яна қўшимча 5 миллион евро ишлаб топиши мумкин.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Роберт Левандовскининг АҚШга кўчиб ўтиш шартномаси ва унга яратилган космик шароитлар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг ёши ва собиқ клуби

Янги жамоаси (Лигаси)

Шартнома муддати

Кафолатланган йиллик маоши

Қўшимча спорт бонуслари

Рад этилган таклифлар

37 ёш, «Барселона»


(Испания чемпиони)

«Чикаго Файр»


(АҚШ, MLS лигаси)

2028 йилгача


(+1 мавсумга узайтириш)

15 000 000 евро

5 000 000 еврогача

Саудия Арабистони клублари

Саудиянинг миллионларини рад этган оилавий режа

Левандовскининг яқин атрофидаги инсонлар ва оила аъзолари «Чикаго Файр» раҳбариятининг ушбу трансферни амалга ошириш йўлидаги юксак қатъиятидан ҳайратда қолганларини яшириб ўтиришмади. Америка клуби нафақат футболчига катта маблағ таклиф қилди, балки унинг оиласи учун Океан ортида тўлиқ ва бенуқсон ҳаёт режасини тақдим этди.

Жумладан, клуб футболчи ва унинг рафиқаси учун шинам яшаш жойи ҳамда фарзандларининг юқори савиядаги мактабларда таълим олиши билан боғлиқ барча ташкилий ва маиший масалаларни ўз зиммасига олган. Оилавий хотиржамлик ва келажак режалари акс этган ушбу мукаммал лойиҳа Левандовскини Саудия Арабистонининг бадавлат клубларидан келган жуда катта молиявий таклифларни бемалол рад этишига асосий сабаб бўлди.

Роберт Левандовскининг Америка яшил майдонларидаги янги голлари ва зафарли юришлари, MLS лигасидаги шиддатли баҳслар ҳамда жаҳон футболига оид энг қайноқ эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роберт ЛевандовскиБарселонаЧикаго ФайрАҚШМажор Лига Соқкер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиАнчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 17:24Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинГеофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкинБугун, 16:52Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди