Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқда

·0·Спорт
Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқда

Милан раҳбарияти Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим билан ўтказилган янги музокаралардан сўнг, уни бош мураббийликка асосий номзод сифатида белгилади. Португалиялик мутахассис Сан Сирода янги тактик даврни бошлаш учун бошқа номзодларни ортда қолдириб, пойгада пешқадамга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, Милан Аморимга икки йиллик шартнома таклиф қилган бўлиб, унда келишувни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Клуб хўжайини Геррй Кардинале ўтган мавсумдаги муваффақиятсизликлардан сўнг жамоада барқарорликни таъминлаш ниятида. Ралф Рангникк билан боғлиқ режаларнинг ўзгариши клуб иерархиясига Аморим номзодига кўпроқ эътибор қаратиш имконини берди.

Аввалроқ фаворит сифатида кўрилган Оливер Гласнернинг имкониятлари кескин пасайиб кетди. Рангниккнинг клуб техник йўналишига таъсири камайиши ортидан унинг тавсияси бўлган Гласнер рўйхатда пастга тушди. Милан раҳбарияти эндиликда тажовузкор ўйин услуби, юқори ҳимоя чизиғи ва тўпни тезкор қайтариб олишга асосланган тактикани афзал кўрмоқда.

Аморимдан ташқари, номзодлар орасида Маттиас Жаиссле ҳам бор, бироқ унинг Ал-Аҳли билан шартномасидаги 6 миллион евролик товон пули Милан учун молиявий қийинчилик туғдириши мумкин. Шунингдек, Реал Мадрид билан хайрлашган Альваро Арбелоа варианти ҳам кўриб чиқилмоқда.

Рубен Аморим икки йил аввал ҳам Милан радарида бўлган эди, бироқ ўшанда клуб Пауло Фонсека номзодини танлаган. Эндиликда португалиялик мураббий А Серияда ўзини кўрсатиш ва Англиядаги омадсиз даврдан сўнг ўз обрўсини тиклаш имкониятига эга бўлиши мумкин.

МиланРубен АморимА СерияТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиБугун, 17:34Жаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиЖаҳон чемпионати олдидан Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг бутсаси ўғирландиБугун, 17:33Анчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиАнчелотти Бразилия термасининг мундиалдаги илк ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 17:24Мишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиМишел Салгадо: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ўхшашлик ҳайратланарлиБугун, 17:16Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Италия спорт вазири Жанни Инфантинонинг ҳазилига муносабат билдирди...Бугун, 17:12Луис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиЛуис де ла Фуенте Жаҳон чемпионатидаги асосий фаворитлар номини айтдиБугун, 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди