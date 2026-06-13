Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқда
Милан раҳбарияти Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим билан ўтказилган янги музокаралардан сўнг, уни бош мураббийликка асосий номзод сифатида белгилади. Португалиялик мутахассис Сан Сирода янги тактик даврни бошлаш учун бошқа номзодларни ортда қолдириб, пойгада пешқадамга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, Милан Аморимга икки йиллик шартнома таклиф қилган бўлиб, унда келишувни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Клуб хўжайини Геррй Кардинале ўтган мавсумдаги муваффақиятсизликлардан сўнг жамоада барқарорликни таъминлаш ниятида. Ралф Рангникк билан боғлиқ режаларнинг ўзгариши клуб иерархиясига Аморим номзодига кўпроқ эътибор қаратиш имконини берди.
Аввалроқ фаворит сифатида кўрилган Оливер Гласнернинг имкониятлари кескин пасайиб кетди. Рангниккнинг клуб техник йўналишига таъсири камайиши ортидан унинг тавсияси бўлган Гласнер рўйхатда пастга тушди. Милан раҳбарияти эндиликда тажовузкор ўйин услуби, юқори ҳимоя чизиғи ва тўпни тезкор қайтариб олишга асосланган тактикани афзал кўрмоқда.
Аморимдан ташқари, номзодлар орасида Маттиас Жаиссле ҳам бор, бироқ унинг Ал-Аҳли билан шартномасидаги 6 миллион евролик товон пули Милан учун молиявий қийинчилик туғдириши мумкин. Шунингдек, Реал Мадрид билан хайрлашган Альваро Арбелоа варианти ҳам кўриб чиқилмоқда.
Рубен Аморим икки йил аввал ҳам Милан радарида бўлган эди, бироқ ўшанда клуб Пауло Фонсека номзодини танлаган. Эндиликда португалиялик мураббий А Серияда ўзини кўрсатиш ва Англиядаги омадсиз даврдан сўнг ўз обрўсини тиклаш имкониятига эга бўлиши мумкин.
…