Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирди

·43·Спорт
Эндрик ўзини Криштиано Роналдо билан солиштирди

Бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрик ўз фаолиятидаги ҳарбийча интизом ва қурбонликлар ҳақида гапириб, ўзининг профессионал ёндашувини кумири Криштиано Роналдо билан қиёслади. Ҳозирда футболчи 2026-йилги Жаҳон чемпионатига эътибор қаратган бўлиб, Реал Мадрид жамоасининг янги бош мураббийи Жозе Моуринью қўл остида ўз келажагини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

19 ёшли футболчи Мадридда имкониятлар камлиги сабабли ўйин амалиётини тиклаш учун Лён клубида ижара асосида тўп сурган эди. Унинг сўзларига кўра, меҳнатга бўлган иштиёқи уни Испания пойтахтида муваффақиятга етакловчи асосий омил бўлади. "Ёшлигимдан қаттиқ ишлашни хоҳлаганим Криштиано Роналдо билан ўхшаш жиҳатимдир, лекин мен уни нафақат меҳнатсеварлиги, балки улкан истеъдоди ва қийинчиликларни енгиб ўтиш тарихи учун ҳам ҳурмат қиламан", — деди Эндрик ГҚ Бразил нашрига берган интервюсида.

Эндрикнинг Лён жамоасига ижарага ўтиши унинг учун бурилиш нуқтаси бўлди. 2025-йилда жиддий жароҳат туфайли 173 кунни ўтказиб юборган ҳужумчи, Францияда 21 ўйинда 8 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижа унга ўзига бўлган ишончни қайтаришга ва Бразилия терма жамоасидан яна жой олишга ёрдам берди.

Энди Жозе Моуринью Реал Мадрид бошқарувига келиши билан Эндрикда кейинги мавсумда асосий таркибдан жой олиш учун ажойиб имконият пайдо бўлди. Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирок унинг "Сантяго Бернабеу"даги келажаги учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

Реал МадридЭндрикКриштиано РоналдоЖозе МоуриньюЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаАльваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаБугун, 19:58Жаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиЖаҳон чемпионатининг биринчи турида бугун шиддатли баҳслар бўлиб ўтадиБугун, 19:05Арбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаАрбелоа «Фулхэм» клуби бош мураббийи этиб тайинланиши кутилмоқдаКеча, 18:49Бразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиБразилия президенти терма жамоани чемпионлик шоҳсупасига чорладиКеча, 18:43Рубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаРубен Аморим Милан бош мураббийига айланиши кутилмоқдаКеча, 17:54Стюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиСтюарт Пирс Деклан Рисени Англия терма жамоасида етакчиликни қўлга олишга чақирдиКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди