Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозонди
Океан ортининг яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасида шиддатли баҳслар давом этмоқда. Дўстона ва қайноқ футбол муҳити ҳукм сураётган бир пайтда, «C» гуруҳининг биринчи тур учрашувлари тўлиқ якунига етди ва квартетдаги дастлабки етакчилар номи маълум бўлди. Фоксборо шаҳридаги муҳташам «Gillette Stadium» стадионида кечган навбатдаги баҳсда Европа вакили Шотландия миллий терма жамоаси Шимолий Америка қитъасидан ташриф буюрган Гаити термасига қарши саф тортди.
Очколар сув ва ҳаводек зарур бўлган мазкур тўқнашувда шотландиялик чарм тўп усталари минимал ҳисобдаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.
Жон Макгинндан ягона ва ғалабали гол
Учрашув кутилганидек икки томоннинг тинимсиз ҳужумлари ва шиддатли курашлари остида бошланди. Биринчи бўлимнинг 28-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, Шотландия терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Жон Макгинн рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионга йиғилган минглаб европалик ишқибозларни қувончга кўмди.
Ўйиннинг қолган дақиқаларида Гаити футболчилари мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Шотландия мудофаа чизиғи ва дарвозабони ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди. Шу тариқа, 1:0 ҳисобидаги зафар шотландларга дастлабки уч очкони тақдим этди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «C» гуруҳидаги 1-тур ўйинлари натижалари ва турнир жадвалидаги жорий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳ босқичи ва тури
Тўқнаш келган жамоалар
Қайд этилган расмий ҳисоб
Гол муаллифи ва дақиқаси
Баҳс бўлиб ўтган стадион
Гуруҳдаги жорий етакчи
«C» гуруҳи, 1-тур
Гаити — Шотландия
0 : 1
Жон Макгинн (28-дақиқа)
«Gillette Stadium»
(Фоксборо)
Шотландия
(3 очко билан)
«C» гуруҳи, 1-тур
Бразилия — Марокаш
1 : 1
—
—
—
«C» гуруҳидаги кутилмаган вазият: Бразилия очко йўқотди
Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг очилиш ўйинида чинакам кутилмаган натижа қайд этилган эди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий терма жамоаси Африка вакили Марокашга қарши баҳс юритиб, 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан ва қимматли очколарни бой берган эди.
Мана шу натижа сабабли, Гаитини мағлуб этган Шотландия терма жамоаси биринчи турдан сўнг 3 очко жамғарган ҳолда «C» гуруҳида якка пешқадамга айланиб олди. Олдинда мухлисларни янада қизиқарли ва драматик ўйинлар кутмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, терма жамоаларнинг мундиалдаги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…