Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозонди

Океан ортининг яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақасида шиддатли баҳслар давом этмоқда. Дўстона ва қайноқ футбол муҳити ҳукм сураётган бир пайтда, «C» гуруҳининг биринчи тур учрашувлари тўлиқ якунига етди ва квартетдаги дастлабки етакчилар номи маълум бўлди. Фоксборо шаҳридаги муҳташам «Gillette Stadium» стадионида кечган навбатдаги баҳсда Европа вакили Шотландия миллий терма жамоаси Шимолий Америка қитъасидан ташриф буюрган Гаити термасига қарши саф тортди.

Очколар сув ва ҳаводек зарур бўлган мазкур тўқнашувда шотландиялик чарм тўп усталари минимал ҳисобдаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.

Жон Макгинндан ягона ва ғалабали гол

Учрашув кутилганидек икки томоннинг тинимсиз ҳужумлари ва шиддатли курашлари остида бошланди. Биринчи бўлимнинг 28-дақиқаси ўтаётган бир пайтда, Шотландия терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Жон Макгинн рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионга йиғилган минглаб европалик ишқибозларни қувончга кўмди.

Ўйиннинг қолган дақиқаларида Гаити футболчилари мувозанатни тиклаш учун қанчалик ҳаракат қилишмасин, Шотландия мудофаа чизиғи ва дарвозабони ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди. Шу тариқа, 1:0 ҳисобидаги зафар шотландларга дастлабки уч очкони тақдим этди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали «C» гуруҳидаги 1-тур ўйинлари натижалари ва турнир жадвалидаги жорий ҳолат билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Гуруҳ босқичи ва тури

Тўқнаш келган жамоалар

Қайд этилган расмий ҳисоб

Гол муаллифи ва дақиқаси

Баҳс бўлиб ўтган стадион

Гуруҳдаги жорий етакчи

«C» гуруҳи, 1-тур

Гаити — Шотландия

0 : 1

Жон Макгинн (28-дақиқа)

«Gillette Stadium»


(Фоксборо)

Шотландия


(3 очко билан)

«C» гуруҳи, 1-тур

Бразилия — Марокаш

1 : 1

«C» гуруҳидаги кутилмаган вазият: Бразилия очко йўқотди

Эслатиб ўтамиз, мазкур гуруҳнинг очилиш ўйинида чинакам кутилмаган натижа қайд этилган эди. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий терма жамоаси Африка вакили Марокашга қарши баҳс юритиб, 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан ва қимматли очколарни бой берган эди.

Мана шу натижа сабабли, Гаитини мағлуб этган Шотландия терма жамоаси биринчи турдан сўнг 3 очко жамғарган ҳолда «C» гуруҳида якка пешқадамга айланиб олди. Олдинда мухлисларни янада қизиқарли ва драматик ўйинлар кутмоқда.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, терма жамоаларнинг мундиалдаги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ШотландияГаитиЖон МакгиннФоксбороGillette Stadium
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 00:10Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиРалф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиБугун, 21:11Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиМуҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиБугун, 20:51ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиБугун, 20:46Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБрадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБугун, 20:30Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиМбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиБугун, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди