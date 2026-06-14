Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнади

·6·Спорт
Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнади

Океан ортининг муҳташам стадионлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданёқ кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларни тақдим этишни бошлади. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири, Карло Анчелотти бошқарувидаги беш карра жаҳон чемпионлари — Бразилия миллий терма жамоаси «C» гуруҳининг 1-тури доирасида Африка қитъасининг энг хавфли ва шиддатли вакилларидан бири бўлмиш Марокаш термасига қарши саф тортди. Мухлислар учун чинакам эстетик завқ улашган мазкур тўқнашувда кучлар тенг келди ва жанговор 1:1 ҳисоби қайд этилди.

«Пентакампеонлар» мусобақани йирик ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлсалар-да, марокашлик футболчилар уларга яшил майдонда ҳақиқий матонат намойиш этишди.

Биринчи бўлимдаги қайноқ голлар ва Винисиуснинг маҳорати

Учрашув старт олиши билан марокашликлар рақибнинг номидан чўчимасликларини кўрсатиб, фаол ҳужумларга киришишди. Ўйиннинг 21-дақиқасида Бразилия мудофаасидаги хатодан унумли фойдаланган Браҳим Диас ўз жамоадоши Исмоил Сайбарини қулай позицияга чиқарди ва Сайбари аниқ зарба билан марокашликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1.

Бундай кутилмаган зарбадан сўнг Анчелотти шогирдлари катта куч билан олдинга ташланишди. Натижада, баҳснинг 32-дақиқасида Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг хос услубидаги ажойиб ва нафис голи билан дарвозани ишғол қилиб, орадаги мувозанатни тиклади — 1:1.

Қуйидаги расмий баённома орқали Бразилия ва Марокаш терма жамоаларининг таркиблари ва ўйин тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва тур мақоми

Тўқнаш келган жамоалар

Якуний ҳисоб

Голлар ва дақиқалар

Огоҳлантириш олганлар (Сариқ карточка)

Гуруҳдаги кейинги учрашув

ЖЧ-2026. «C» гуруҳи, 1-тур

Бразилия — Марокаш

1 : 1

Сайбари (21-дақиқа, 0:1)


Винисиус (32-дақиқа, 1:1)

Каземиро (37), Ибаньес (43)

Гаити — Шотландия

Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:

  • Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес (Данило, 46), Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 46), Гимарайнс (Данило Сантос, 80), Рафинья, Пакета (Кунья, 61), Винисиус, Тиаго (Луис Энрике, 62).

  • Марокаш: Буну, Ҳакимий, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эл-Ханнус, Эл-Айнауи, Буадди, Сайбари (Раҳими, 89), Диас (Талби, 65).

Тактик курашлар ва гуруҳдаги вазият

Учрашувнинг иккинчи бўлимида Карло Анчелотти ўйин маромини ўзгартириш учун таркибда бир қатор алмаштиришларни амалга оширди. Хусусан, майдонга Данило, Фабиньо ва Кунья сингари тажрибали ўйинчилар туширилди. Аммо марокашликлар устози ҳам ҳимояни кучайтириб, Талби ва Раҳимини баҳсга қўшди ва Муҳаммад Буну дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бразилиялик Каземиро (37) ва Ибаньесга (43) қўполликлари учун сариқ карточка кўрсатилди.

Шу тариқа, ҳар икки гранд жамоа турнирни бир очкодан жамғарган ҳолда бошлашди. Ушбу квартетнинг иккинчи беллашувида Шотландия миллий терма жамоаси Гаитига қарши майдонга тушиб 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, «пентакампеонлар»нинг мундиалдаги кейинги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

BraziliyaMarokkoКарло АнчелоттиВинисиус ЖуниорИсмаэль Саибари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиШотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиБугун, 05:28Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 00:10Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиРалф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиБугун, 21:11Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиМуҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиБугун, 20:51ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиБугун, 20:46Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБрадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди