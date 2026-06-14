Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнади
Океан ортининг муҳташам стадионлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданёқ кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларни тақдим этишни бошлади. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири, Карло Анчелотти бошқарувидаги беш карра жаҳон чемпионлари — Бразилия миллий терма жамоаси «C» гуруҳининг 1-тури доирасида Африка қитъасининг энг хавфли ва шиддатли вакилларидан бири бўлмиш Марокаш термасига қарши саф тортди. Мухлислар учун чинакам эстетик завқ улашган мазкур тўқнашувда кучлар тенг келди ва жанговор 1:1 ҳисоби қайд этилди.
«Пентакампеонлар» мусобақани йирик ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлсалар-да, марокашлик футболчилар уларга яшил майдонда ҳақиқий матонат намойиш этишди.
Биринчи бўлимдаги қайноқ голлар ва Винисиуснинг маҳорати
Учрашув старт олиши билан марокашликлар рақибнинг номидан чўчимасликларини кўрсатиб, фаол ҳужумларга киришишди. Ўйиннинг 21-дақиқасида Бразилия мудофаасидаги хатодан унумли фойдаланган Браҳим Диас ўз жамоадоши Исмоил Сайбарини қулай позицияга чиқарди ва Сайбари аниқ зарба билан марокашликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1.
Бундай кутилмаган зарбадан сўнг Анчелотти шогирдлари катта куч билан олдинга ташланишди. Натижада, баҳснинг 32-дақиқасида Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг хос услубидаги ажойиб ва нафис голи билан дарвозани ишғол қилиб, орадаги мувозанатни тиклади — 1:1.
Қуйидаги расмий баённома орқали Бразилия ва Марокаш терма жамоаларининг таркиблари ва ўйин тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва тур мақоми
Тўқнаш келган жамоалар
Якуний ҳисоб
Голлар ва дақиқалар
Огоҳлантириш олганлар (Сариқ карточка)
Гуруҳдаги кейинги учрашув
ЖЧ-2026. «C» гуруҳи, 1-тур
Бразилия — Марокаш
1 : 1
• Сайбари (21-дақиқа, 0:1)
• Винисиус (32-дақиқа, 1:1)
Каземиро (37), Ибаньес (43)
Гаити — Шотландия
Жамоаларнинг майдондаги таркиблари:
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес (Данило, 46), Дуглас Сантос, Каземиро (Фабиньо, 46), Гимарайнс (Данило Сантос, 80), Рафинья, Пакета (Кунья, 61), Винисиус, Тиаго (Луис Энрике, 62).
Марокаш: Буну, Ҳакимий, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эл-Ханнус, Эл-Айнауи, Буадди, Сайбари (Раҳими, 89), Диас (Талби, 65).
Тактик курашлар ва гуруҳдаги вазият
Учрашувнинг иккинчи бўлимида Карло Анчелотти ўйин маромини ўзгартириш учун таркибда бир қатор алмаштиришларни амалга оширди. Хусусан, майдонга Данило, Фабиньо ва Кунья сингари тажрибали ўйинчилар туширилди. Аммо марокашликлар устози ҳам ҳимояни кучайтириб, Талби ва Раҳимини баҳсга қўшди ва Муҳаммад Буну дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бразилиялик Каземиро (37) ва Ибаньесга (43) қўполликлари учун сариқ карточка кўрсатилди.
Шу тариқа, ҳар икки гранд жамоа турнирни бир очкодан жамғарган ҳолда бошлашди. Ушбу квартетнинг иккинчи беллашувида Шотландия миллий терма жамоаси Гаитига қарши майдонга тушиб 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, «пентакампеонлар»нинг мундиалдаги кейинги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…