Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?
Бутун дунё нигоҳи Океан ортининг муҳташам стадионларида старт олган ЖЧ-2026 баҳсларига қаратилган бир пайтда, миллионлаб ўзбек ишқибозларининг ҳаяжони ўзгача. Боиси, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк маротаба футбол бўйича дунё биринчилигининг финал босқичида иштирок этмоқда. Ушбу тарихий воқелик нафақат юртимизда, балки қўшни ва атрофдаги мамлакатлар спорт жамоатчилиги, таниқли мутахассислар ҳамда мураббийлар диққат-марказида турибди.
Россия биринчи лигасида иштирок этувчи «Енисей» клуби бош мураббийи Сергей Ташуев АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида Ватанимиз шарафини ҳимоя қилаётган терма жамоамиз, хусусан, бугунги кунда сайёрамизнинг энг кучли клубларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» мудофааси етакчиси Абдуқодир Ҳусанов ҳақида тўлқинланиб гапирди.
«Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?»
Тажрибали россиялик мутахассис ўз вақтида Беларусда унга қарши тўп сурган ўзбек иқтидорининг бугунги юксак парвозини катта қизиқиш билан кузатаётганини таъкидлади:
«Менга ўз вақтида Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клуби сафида мен бошқарган Солигорскнинг «Шахтёр» жамоасига қарши майдонга тушган Абдуқодир Ҳусановнинг бугунги ҳаракатларини кузатиш жуда мароқли. Очиғи, ўша пайтлари мен ҳатто Ҳусанов деган футболчи кимлигини пайқамаган ҳам эканман. Бизга қарши бир ёш болакай тўп сураётганди ва назаримда, ўша баҳсда биз 1:0 ҳисобида зафар қучгандик.
Бу йигитнинг кейинчалик дунё гранди — «Манчестер Сити»нинг асосий етакчиларидан бирига айланишини ўшанда ким ҳам ўйлабди, дейсиз? Ҳозир унга қараб туриб, илгари ойига атиги 500 доллар маошга ўйнаган ўша камсуқум йигитча билан бугун «Сити»да порлаётган суперюлдузни таққослаш мен учун жуда қизиқ. Бу фаолият — орзу ортидан югурган барча ёшлар учун энг гўзал намунадир. Тўхтамай меҳнат қилиш, ривожланиш керак ва шунда ҳаётда ҳар доим катта имконият эшиклари очилади».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали ўзбек футболи фахри Абдуқодир Ҳусановнинг Беларусдан «Манчестер Сити»гача бўлган тарихий ва гўзал трансфер йўли билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Фаолият даври ва клублари
Сафидаги мақоми ва трансфер қиймати
Жами ўтказган учрашувлари сони
Мусобақалардаги умумий иштироки
Қайд этган самарадорлиги (Гол)
Мураббий Сергей Ташуевнинг фикри
«Бунёдкор» академияси
Тарбияланувчи (Профессионал стартгача)
Ёшлар жамоаси
Маҳаллий турнирлар
—
Шаклланиш даври
«Энергетик-БГУ»
(Беларусь, 2022-2023)
Профессионал дебют
(Ойига 500 доллар маош)
Беларус олий лигаси
Ички чемпионат ва кубок
Иқтидорнинг кашф этилиши
«Бизга қарши бир ёш бола ўйнаётганди»
«Ланс» (Франция)
1,5 йиллик порлоқ фаолият
Франция «Лига 1» баҳслари
Еврокубоклар ва чемпионат
Топ-клублар эътиборига тушиши
Маҳоратнинг юксалиши
«Манчестер Сити»
(Англия, 2025 йилдан)
40 миллион евро эвазига трансфер қилинган
47 та расмий учрашув
Премьер-лига, ЕЧЛ, Англия ва Лига кубоклари
1 та гол
(Англия кубогида)
«Жамоанинг асосий етакчиларидан бири»
Беларусдан чиққан 40 миллион евролик юлдузнинг рекордлари
Эслатиб ўтамиз, Абдуқодир Ҳусанов пойтахтимизнинг «Бунёдкор» академияси мактабини кўрган бўлса-да, катта футболдаги илк қадамларини 2022-2023 йилларда Беларусь чемпионатида бошлаган эди. Айни ўша кезларда россиялик мутахассис Сергей Ташуев Беларуснинг етакчи жамоаси «Шахтёр» (Солигорск) клуби тизгинини ушлаб турганди.
Абдуқодирнинг Европадаги шиддатли ўйини Франциянинг «Ланс» клуби эътиборини тортди. Франция етакчиси сафида бир ярим йил давомида мустаҳкам девор бўла олган ватандошимиз бутун дунё скаутлари назарига тушди. Натижада, 2025 йилнинг 20 январь санасида Англия ва дунё футболи қироли «Манчестер Сити» ўзбек футболчисини нақд 40 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олди.
Ўшандан буён Ҳусанов Хосеп Гвардиола қўл остида Англия Премьер-лигаси, мамлакат кубоги, Лига кубоги ҳамда Европа чемпионлар лигаси (ЕЧЛ) каби энг нуфузли мусобақаларда жами 47 та баҳсда майдонга тушиб, мустаҳкам ҳимоя чизиғини шакллантирди ва Англия кубогида битта чиройли голга ҳам муаллифлик қилди. Бугун эса у Ватанимиз байроғини ЖЧ-2026 майдонларида баланд кўтармоқда!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги тарихий юришлари, Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити» ва мундиалдаги эксклюзив янгиликлари ҳамда спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…