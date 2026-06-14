Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёр
Лондоннинг Арсенал клуби таркибни кучайтириш ва келажак учун пойдевор яратиш мақсадида трансфер бозорида фаоллашди. Микел Артета бошчилигидаги "тўпчилар" айни дамда жаҳон футболининг энг истиқболли иқтидорларидан бири, Марокаш терма жамоаси ва Лилл ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди учун жиддий курашга киришган. 18 ёшли футболчининг ЖЧ-2026 турниридаги ёрқин ўйинлари Европа грандлари эътиборини ўзига тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Арсенал раҳбарияти аллақачон Лилл клуби билан алоқага чиққан. Марокашлик иқтидорнинг Бразилия терма жамоасига қарши учрашувдаги ишончли ҳаракатлари унинг трансфер қиймати кескин ошишига сабаб бўлди. Sky Sports Свитзерланд маълумотларига кўра, Лондон клуби скаутлари Боуаддини ўтган йилнинг январ ойидан буён кузатиб келмоқда ва унинг атрофидагилар билан мунтазам алоқада бўлиб турибди.
Микел Артетанинг махсус режасиАрсенал бош мураббийи Микел Артета ёш ярим ҳимоячининг техник имкониятлари ва майдон марказидаги универсал ҳаракатларини юқори баҳоламоқда. Клуб вакиллари Боуадди ва унинг агентларига футболчи Лондонга кўчиб ўтган тақдирда, дарҳол асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланишига вада берган. Айнан мана шу омил — яни мунтазам ўйин амалиёти кафолати футболчининг якуний қарорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Ҳозирда музокаралар ижобий паллага кирган бўлса-да, молиявий масалалар трансфернинг амалга ошишига тўсқинлик қилиши мумкин. Лилл ўзининг энг қимматли активини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Француз клуби Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро (тахминан 60,4 миллион фунт) миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Бу сумма 18 ёшли футболчи учун анча юқори кўринса-да, унинг салоҳияти бу харажатни оқлаши айтилмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги ютуқларМарокаш терма жамоасининг Шимолий Америкадаги мундиалда кўрсатаётган ўйинлари Боуаддининг нуфузини янада оширди. Бразилия билан бўлган 1:1 ҳисобидаги дуранг ўйинда у майдон марказида дунёнинг энг тажрибали ярим ҳимоячиларига қарши муносиб қаршилик кўрсатди. Мутахассислар унинг тўп билан ишлашдаги вазминлиги ва ўйинни ўқий олиш қобилиятини алоҳида эътироф этишмоқда.
Лилл раҳбарияти жаҳон чемпионати давом этаётган бир пайтда шошилинч қарор қабул қилмоқчи эмас. Чунки футболчининг муваффақиятли ўйинлари давом этса, унинг нархи янада кўтарилиши мумкин. Арсенал эса бошқа рақобатчилар, хусусан, Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари аралашмасидан аввалроқ келишувни якунлашга интилмоқда. Томонлар ўртасидаги навбатдаги музокаралар мундиал якунланганидан сўнг ўтказилиши режалаштирилган.
…