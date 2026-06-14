Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёр

·30·Спорт
Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёр

Лондоннинг Арсенал клуби таркибни кучайтириш ва келажак учун пойдевор яратиш мақсадида трансфер бозорида фаоллашди. Микел Артета бошчилигидаги "тўпчилар" айни дамда жаҳон футболининг энг истиқболли иқтидорларидан бири, Марокаш терма жамоаси ва Лилл ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди учун жиддий курашга киришган. 18 ёшли футболчининг ЖЧ-2026 турниридаги ёрқин ўйинлари Европа грандлари эътиборини ўзига тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Арсенал раҳбарияти аллақачон Лилл клуби билан алоқага чиққан. Марокашлик иқтидорнинг Бразилия терма жамоасига қарши учрашувдаги ишончли ҳаракатлари унинг трансфер қиймати кескин ошишига сабаб бўлди. Sky Sports Свитзерланд маълумотларига кўра, Лондон клуби скаутлари Боуаддини ўтган йилнинг январ ойидан буён кузатиб келмоқда ва унинг атрофидагилар билан мунтазам алоқада бўлиб турибди.

Микел Артетанинг махсус режаси

Арсенал бош мураббийи Микел Артета ёш ярим ҳимоячининг техник имкониятлари ва майдон марказидаги универсал ҳаракатларини юқори баҳоламоқда. Клуб вакиллари Боуадди ва унинг агентларига футболчи Лондонга кўчиб ўтган тақдирда, дарҳол асосий таркибнинг муҳим бўлагига айланишига вада берган. Айнан мана шу омил — яни мунтазам ўйин амалиёти кафолати футболчининг якуний қарорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Ҳозирда музокаралар ижобий паллага кирган бўлса-да, молиявий масалалар трансфернинг амалга ошишига тўсқинлик қилиши мумкин. Лилл ўзининг энг қимматли активини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Француз клуби Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро (тахминан 60,4 миллион фунт) миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Бу сумма 18 ёшли футболчи учун анча юқори кўринса-да, унинг салоҳияти бу харажатни оқлаши айтилмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги ютуқлар

Марокаш терма жамоасининг Шимолий Америкадаги мундиалда кўрсатаётган ўйинлари Боуаддининг нуфузини янада оширди. Бразилия билан бўлган 1:1 ҳисобидаги дуранг ўйинда у майдон марказида дунёнинг энг тажрибали ярим ҳимоячиларига қарши муносиб қаршилик кўрсатди. Мутахассислар унинг тўп билан ишлашдаги вазминлиги ва ўйинни ўқий олиш қобилиятини алоҳида эътироф этишмоқда.

Лилл раҳбарияти жаҳон чемпионати давом этаётган бир пайтда шошилинч қарор қабул қилмоқчи эмас. Чунки футболчининг муваффақиятли ўйинлари давом этса, унинг нархи янада кўтарилиши мумкин. Арсенал эса бошқа рақобатчилар, хусусан, Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари аралашмасидан аввалроқ келишувни якунлашга интилмоқда. Томонлар ўртасидаги навбатдаги музокаралар мундиал якунланганидан сўнг ўтказилиши режалаштирилган.

АрсеналАйёуб БоуаддиТрансферАнглия Премер-лигасиМарокаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Бугун, 10:13Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?