Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия берди

·0·Спорт
Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия берди

Жаҳон футболи майдонида океан ортида шиддат билан давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси фонида йирик сиёсий ва мафкуравий баҳс-мунозаралар бош кўтарди. Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) раҳбари Александер Чефериннинг дунё биринчилигининг кенгайтирилган янги формати шаънига айтган танқидий фикрлари халқаро миқёсда катта норозилик тўлқинини юзага келтирди. Дунёнинг бир нечта қитъаларидан келган миллий футбол ассоциациялари, шу жумладан Ўзбекистон футбол ассоциацияси ҳам, УЕФА президентининг ушбу чиқишига нисбатан расмий қўшма баёнот билан чиқиш қилди.

Таниқли инсайдер ва спорт шарҳловчиси Бен Жейкобс томонидан эълон қилинган ушбу расмий ва қатъий мурожаат остига Ўзбекистон, Кабо-Верде, Кюрасао, Конго, Гаити, Жазоир, Тунис, Марокаш, Миср, Гана, Сенегал, ЖАР ва Кот-д’Ивуар каби жами 13 та мамлакат футбол раҳбарияти ўз имзосини чеккан.

«Биз учун мундиалда аҳамиятсиз ўйиннинг ўзи йўқ!»

Қўшма баёнотнинг бош сабаби — Александер Чефериннинг янги форматдаги баъзи Жаҳон чемпионати учрашувларини томошабинлар учун «қизиқарсиз ва аҳамиятсиз» деб атагани бўлди. Бундай кибрга йўғрилган фикр дунё футболи ривожланиши йўлида хизмат қилаётган бошқа қитъа вакилларининг ҳамиятига тегди.

Миллий ассоциацияларнинг қўшма баёнотида қуйидаги жумлалар алоҳида таъкидланган:

«Биз Европа футбол раҳбарининг бу қарашларини ҳурмат сақлаган ҳолда, бироқ ўта қатъий тарзда рад этамиз. Мамлакатларимиз ва халқларимиз учун Жаҳон чемпионати финал босқичида ҳеч қачон қандайдир мазмунсиз ёки аҳамиятсиз ўйин деган тушунча мавжуд бўлмаган ва бўлмайди ҳам. Хусусан, Ўзбекистон, Кабо-Верде ва Кюрасао каби тинимсиз изланаётган юртлар учун ушбу глобал мундиалнинг финал босқичида иштирок этиш — бир неча авлодлар орзусининг ушалиши ва тарихий воқеликдир».

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали УЕФА президентига қарши бирлашган коалиция таркиби ва уларнинг мурожаатдаги асосий позициялари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мурожаатни имзолаган асосий вакиллар

Баёнот йўлланган расмий шахс

Танқид қилинган асосий мавзу

Мурожаатнинг бош ғояси ва талаби

Мусобақа ўтаётган давлатлар

Турнирнинг якуни чизиғи

Ўзбекистон, Кюрасао, Кабо-Верде, Конго, Гаити, Жазоир, Марокаш, Сенегал ва бошқалар

Александер Чеферин


(УЕФА президенти)

ЖЧ-2026 ўйинларининг гўёки «қизиқарсиз»лиги

Футболнинг универсаллиги ва спорт тамойиллари

АҚШ, Мексика, Канада

2026 йил 19 июль

Футболнинг кучи — унинг халқларни бирлаштира олишида

Шунингдек, мурожаат муаллифлари Конго ва Гаити каби узоқ танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтган терма жамоалар учун ушбу мундиал миллионлаб ашаддий ишқибозлар йиллар давомида интиқлик билан кутган ҳақиқий байрам эканини эслатиб ўтишган. Баёнотда ҳеч бир жамоага йўлланма шунчаки берилмагани, балки ҳар бир терма жамоа ушбу ҳуқуқни яшил майдондаги ҳалол ва шиддатли курашлар, яъни соф спорт тамойиллари асосида қўлга киритгани қатъий уқтирилган.

«Миллионлар ўйинининг асл қудрати — унинг фақат маълум бир қитъага тегишли эмаслигида, балки бутун дунёга тегишли эканида (универсаллигида) ва турли тил ҳамда маданиятга эга халқларни бирлаштира олишидадир. Ҳар бир миллат майдонда тер тўкиб, бу муқаддас ҳуқуқни ўзиники қилган. Шундай экан, Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир сония ва ҳар бир ўйин биз учун бебаҳо аҳамиятга эга», — дея хулоса ясалган баёнот якунида.

Эслатиб ўтамиз, сайёрамизнинг энг йирик футбол байрами бўлмиш ЖЧ-2026 баҳслари айни кунларда АҚШ, Мексика ва Канада стадионларида ўзига хос жозиба билан давом этмоқда ва ушбу буюк одим жорий йилнинг 19 июль куни бўлиб ўтадиган финал учрашуви билан ўз якунига етади. Миллий жамоамизга ушбу тарихий йўлда улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, футбол оламидаги йирик сиёсий тўқнашувлар, миллий терма жамоамизнинг халқаро майдондаги матонатли ҳимояси ва спорт дунёсига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиКот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиБугун, 01:45Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиХаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиБугун, 01:39Қатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиҚатар Швейцария билан дуранг ўйнаб, ФИФА рейтингида Ўзбекистонни ортда қолдирдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?