Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия берди
Жаҳон футболи майдонида океан ортида шиддат билан давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси фонида йирик сиёсий ва мафкуравий баҳс-мунозаралар бош кўтарди. Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) раҳбари Александер Чефериннинг дунё биринчилигининг кенгайтирилган янги формати шаънига айтган танқидий фикрлари халқаро миқёсда катта норозилик тўлқинини юзага келтирди. Дунёнинг бир нечта қитъаларидан келган миллий футбол ассоциациялари, шу жумладан Ўзбекистон футбол ассоциацияси ҳам, УЕФА президентининг ушбу чиқишига нисбатан расмий қўшма баёнот билан чиқиш қилди.
Таниқли инсайдер ва спорт шарҳловчиси Бен Жейкобс томонидан эълон қилинган ушбу расмий ва қатъий мурожаат остига Ўзбекистон, Кабо-Верде, Кюрасао, Конго, Гаити, Жазоир, Тунис, Марокаш, Миср, Гана, Сенегал, ЖАР ва Кот-д’Ивуар каби жами 13 та мамлакат футбол раҳбарияти ўз имзосини чеккан.
«Биз учун мундиалда аҳамиятсиз ўйиннинг ўзи йўқ!»
Қўшма баёнотнинг бош сабаби — Александер Чефериннинг янги форматдаги баъзи Жаҳон чемпионати учрашувларини томошабинлар учун «қизиқарсиз ва аҳамиятсиз» деб атагани бўлди. Бундай кибрга йўғрилган фикр дунё футболи ривожланиши йўлида хизмат қилаётган бошқа қитъа вакилларининг ҳамиятига тегди.
Миллий ассоциацияларнинг қўшма баёнотида қуйидаги жумлалар алоҳида таъкидланган:
«Биз Европа футбол раҳбарининг бу қарашларини ҳурмат сақлаган ҳолда, бироқ ўта қатъий тарзда рад этамиз. Мамлакатларимиз ва халқларимиз учун Жаҳон чемпионати финал босқичида ҳеч қачон қандайдир мазмунсиз ёки аҳамиятсиз ўйин деган тушунча мавжуд бўлмаган ва бўлмайди ҳам. Хусусан, Ўзбекистон, Кабо-Верде ва Кюрасао каби тинимсиз изланаётган юртлар учун ушбу глобал мундиалнинг финал босқичида иштирок этиш — бир неча авлодлар орзусининг ушалиши ва тарихий воқеликдир».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали УЕФА президентига қарши бирлашган коалиция таркиби ва уларнинг мурожаатдаги асосий позициялари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мурожаатни имзолаган асосий вакиллар
Баёнот йўлланган расмий шахс
Танқид қилинган асосий мавзу
Мурожаатнинг бош ғояси ва талаби
Мусобақа ўтаётган давлатлар
Турнирнинг якуни чизиғи
Ўзбекистон, Кюрасао, Кабо-Верде, Конго, Гаити, Жазоир, Марокаш, Сенегал ва бошқалар
Александер Чеферин
(УЕФА президенти)
ЖЧ-2026 ўйинларининг гўёки «қизиқарсиз»лиги
Футболнинг универсаллиги ва спорт тамойиллари
АҚШ, Мексика, Канада
2026 йил 19 июль
Футболнинг кучи — унинг халқларни бирлаштира олишида
Шунингдек, мурожаат муаллифлари Конго ва Гаити каби узоқ танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтган терма жамоалар учун ушбу мундиал миллионлаб ашаддий ишқибозлар йиллар давомида интиқлик билан кутган ҳақиқий байрам эканини эслатиб ўтишган. Баёнотда ҳеч бир жамоага йўлланма шунчаки берилмагани, балки ҳар бир терма жамоа ушбу ҳуқуқни яшил майдондаги ҳалол ва шиддатли курашлар, яъни соф спорт тамойиллари асосида қўлга киритгани қатъий уқтирилган.
«Миллионлар ўйинининг асл қудрати — унинг фақат маълум бир қитъага тегишли эмаслигида, балки бутун дунёга тегишли эканида (универсаллигида) ва турли тил ҳамда маданиятга эга халқларни бирлаштира олишидадир. Ҳар бир миллат майдонда тер тўкиб, бу муқаддас ҳуқуқни ўзиники қилган. Шундай экан, Жаҳон чемпионатидаги ҳар бир сония ва ҳар бир ўйин биз учун бебаҳо аҳамиятга эга», — дея хулоса ясалган баёнот якунида.
Эслатиб ўтамиз, сайёрамизнинг энг йирик футбол байрами бўлмиш ЖЧ-2026 баҳслари айни кунларда АҚШ, Мексика ва Канада стадионларида ўзига хос жозиба билан давом этмоқда ва ушбу буюк одим жорий йилнинг 19 июль куни бўлиб ўтадиган финал учрашуви билан ўз якунига етади. Миллий жамоамизга ушбу тарихий йўлда улкан зафарлар тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, футбол оламидаги йирик сиёсий тўқнашувлар, миллий терма жамоамизнинг халқаро майдондаги матонатли ҳимояси ва спорт дунёсига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…