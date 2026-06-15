Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратди

·0·Спорт
Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратди

Аралаш яккакурашлар оламида океан ортидан мухлислар узоқ кутган қайноқ ва шов-шувли хабарлар келишда давом этмоқда. АҚШнинг юраги ҳисобланган муҳташам Оқ уй мажмуасида ташкил этилган «UFC Freedom 250» юбилей мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари билан ММА оламини ларзага келтирди. Турнирнинг энг қизғин ва мухлислар диққат марказида турган баҳсларидан бирида енгил вазн тоифасида машҳур «Bellator» лигасининг собиқ тенгсиз қироли, тажрибали америкалик Майкл Чендлер ҳамда Бразилиянинг хавфли ва шиддатли вакили Маурисио Руффи ўзаро тўқнаш келишди.

Ҳар икки жанговар вакилнинг октагонга кириб келишининг ўзиёқ залдаги муҳитни жуда қиздириб юборган эди.

Бразилиялик «жангчи»дан тезкор ва даҳшатли зарба

Кўпчилик экспертлар ва чарм қўлқоп ишқибозлари ушбу қарама-қаршиликни узоқ давом этишини ва тактик курашларга бой бўлишини тахмин қилишган эди. Бироқ бразилиялик Маурисио Руффининг бу борада ўз режалари борлиги маълум бўлди. Баҳс старт олиши билан ташаббусни ўз қўлига олган Руффи, рақибининг ҳар бир ҳаракатини синчковлик билан кузатиб борди.

Жангнинг илк сонияларидан бошлаб ҳақиқий ҳужумкорлик намойиш этган Маурисио, биринчи раунд давом этаётган бир пайтда Майкл Чендлернинг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланди. Унинг йўллаган аниқ ва ўта кучли даҳшатли зарбаси америкалик собиқ чемпионни октагонга қулатди.

Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» турнири доирасида кечган ушбу шов-шувли тўқнашув тафсилотлари ва жангчиларнинг мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ўтказилган расмий жой

Турнирнинг номи ва мақоми

Вазн тоифаси ва йўналиши

Ғалаба қозонган бразилиялик юлдуз

Мағлуб бўлган собиқ Bellator чемпиони

Жанг якунланган муддат ва усул

Вашингтон, Оқ уй

UFC Freedom 250

Енгил вазн тоифаси

Маурисио Руффи

Майкл Чендлер

1-раунд, Нокаут


(Тезкор зафар)

Чендлер учун оғир мағлубият, Руффи учун янги имконият

Натижада ҳакам баҳсни тўхтатишга мажбур бўлди ва Маурисио Руффи биринчи раунднинг ўзидаёқ ёрқин нокаут эвазига ушбу муҳим ғалабани ўз ҳамёнига жойлаб қўйди. Бу зафар бразилиялик жангчи учун дивизионнинг элит вакиллари қаторига кириш учун жуда катта эшикларни очади. Ўз навбатида, фаолиятида кўплаб оғир жангларни бошдан кечирган Майкл Чендлер учун бу кутилмаган ва аламли мағлубият бўлди. Оқ уйдаги байрамона турнир мана шундай шиддатли воқеаларга бой тарзда давом этмоқда.

UFC октагонларидаги энг шов-шувли нокаутлар, жангчиларнинг ринг ортидаги сирлари, дунё спортининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив ҳисоботлар ва энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиЎзбекистон ва бир қатор давлатлар УЕФА президентининг баёнотига қатъий раддия бердиБугун, 02:26Жаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионатида бугун тўртта қизиқ ўйин ўтказиладиБугун, 02:16Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Илия Топурия Ислам Махачевга қарши жанг учун неча миллион сўраган эди?Бугун, 02:07Томми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиТомми Фьюри ўзидан 50 килограмм оғир рақибини мағлуб этдиБугун, 01:55Кот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиКот-д'Ивуар сўнгги дақиқада гол уриб, Эквадорни мағлуб этдиБугун, 01:45Хаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиХаверц Кюрасао билан баҳснинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилдиБугун, 01:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?