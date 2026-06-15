Маурисио Руффи биринчи раунддаёқ Майкл Чендлерни нокаутга учратди
Аралаш яккакурашлар оламида океан ортидан мухлислар узоқ кутган қайноқ ва шов-шувли хабарлар келишда давом этмоқда. АҚШнинг юраги ҳисобланган муҳташам Оқ уй мажмуасида ташкил этилган «UFC Freedom 250» юбилей мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари билан ММА оламини ларзага келтирди. Турнирнинг энг қизғин ва мухлислар диққат марказида турган баҳсларидан бирида енгил вазн тоифасида машҳур «Bellator» лигасининг собиқ тенгсиз қироли, тажрибали америкалик Майкл Чендлер ҳамда Бразилиянинг хавфли ва шиддатли вакили Маурисио Руффи ўзаро тўқнаш келишди.
Ҳар икки жанговар вакилнинг октагонга кириб келишининг ўзиёқ залдаги муҳитни жуда қиздириб юборган эди.
Бразилиялик «жангчи»дан тезкор ва даҳшатли зарба
Кўпчилик экспертлар ва чарм қўлқоп ишқибозлари ушбу қарама-қаршиликни узоқ давом этишини ва тактик курашларга бой бўлишини тахмин қилишган эди. Бироқ бразилиялик Маурисио Руффининг бу борада ўз режалари борлиги маълум бўлди. Баҳс старт олиши билан ташаббусни ўз қўлига олган Руффи, рақибининг ҳар бир ҳаракатини синчковлик билан кузатиб борди.
Жангнинг илк сонияларидан бошлаб ҳақиқий ҳужумкорлик намойиш этган Маурисио, биринчи раунд давом этаётган бир пайтда Майкл Чендлернинг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланди. Унинг йўллаган аниқ ва ўта кучли даҳшатли зарбаси америкалик собиқ чемпионни октагонга қулатди.
Қуйидаги расмий ММА таҳлили жадвали орқали «UFC Freedom 250» турнири доирасида кечган ушбу шов-шувли тўқнашув тафсилотлари ва жангчиларнинг мақоми билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ўтказилган расмий жой
Турнирнинг номи ва мақоми
Вазн тоифаси ва йўналиши
Ғалаба қозонган бразилиялик юлдуз
Мағлуб бўлган собиқ Bellator чемпиони
Жанг якунланган муддат ва усул
Вашингтон, Оқ уй
UFC Freedom 250
Енгил вазн тоифаси
Маурисио Руффи
Майкл Чендлер
1-раунд, Нокаут
(Тезкор зафар)
Чендлер учун оғир мағлубият, Руффи учун янги имконият
Натижада ҳакам баҳсни тўхтатишга мажбур бўлди ва Маурисио Руффи биринчи раунднинг ўзидаёқ ёрқин нокаут эвазига ушбу муҳим ғалабани ўз ҳамёнига жойлаб қўйди. Бу зафар бразилиялик жангчи учун дивизионнинг элит вакиллари қаторига кириш учун жуда катта эшикларни очади. Ўз навбатида, фаолиятида кўплаб оғир жангларни бошдан кечирган Майкл Чендлер учун бу кутилмаган ва аламли мағлубият бўлди. Оқ уйдаги байрамона турнир мана шундай шиддатли воқеаларга бой тарзда давом этмоқда.
UFC октагонларидаги энг шов-шувли нокаутлар, жангчиларнинг ринг ортидаги сирлари, дунё спортининг энг қайноқ марказларидан эксклюзив ҳисоботлар ва энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…