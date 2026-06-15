Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқда

·32·Спорт
Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқда

Англия Премер-лигасининг сўнгги мавсумларида инқирозга юз тутган Тоттенхем жамоаси янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошқарувида яна етакчилар сафида кўриниш бериши мумкин. Клубнинг собиқ дарвозабони Брад Фриеделнинг фикрича, жамоа ўзининг аввалги мавқеини тиклаш ва турнир жадвалининг юқори поғоналарига қайтиш учун барча имкониятларга эга. Бироқ бунинг учун клуб раҳбарияти мураббийга трансфер бозорида эркинлик бериши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги икки мавсумни 17-ўринда якунлаб, жон сақлаб қолиш учун курашган Тоттенхем учун Роберто Де Зерби тайинлови янги давр бошланиши сифатида кўрилмоқда. Брайтон ва Марсель клубларидаги фаолияти орқали ўзининг тактик салоҳиятини намойиш этган италиялик мутахассис, Лондон клубида ҳам туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Фриеделнинг таъкидлашича, Тоттенхем каби "уйқудаги гигант"ни уйғотиш учун мураббийнинг талаблари сўзсиз бажарилиши лозим.

Трансферлар устидан назорат ва мураббий эркинлиги

Ҳозирги замонавий футболда спорт директорлари ва скаутинг хизматлари трансферлар масаласида асосий ролни ўйнаса-да, Роберто Де Зерби каби характерга эга мураббийлар учун бу ёндашув ҳар доим ҳам мос келавермайди. Goal.com нашрига берган интервюсида Брад Фриедел клуб раҳбариятига ўзига хос маслаҳат берди. Унинг сўзларига кўра, агар жамоа ёзда олтита янги футболчи сотиб олишни режалаштирган бўлса, улардан камида учтаси бевосита мураббийнинг шахсий танлови бўлиши шарт.

"Роберто Де Зерби ўз жамоаси қандай ўйнаши кераклигини аниқ билади. Унинг ўзига хос фалсафаси бор ва у буни амалга ошириш учун керакли ижрочиларни ўзи танлаши лозим. Мен Тоттенхем молиявий жиҳатдан барқарор эканини биламан, лекин улар мураббийга камида 50 фоиз ҳолатда якуний сўзни айтиш имконини беришлари керак", — дейди Фриедел. Бу ёндашув жамоада мураббий ва раҳбариат ўртасидаги уйғунликни таъминлашга хизмат қилади.

Тоттенхем ўз тарихидаги энг қийин даврлардан бирини бошидан ўтказди. Кетма-кет қуйи ўринларни эгаллаш мухлислар орасида норозиликларни келтириб чиқарган эди. Шу сабабли, 2026-2027-йилги мавсумда жамоанинг яна пастга шўнғиши эҳтимоли ҳақидаги саволларга Фриедел қатъий рад жавобини берди. Унинг фикрича, клуб аллақачон ўз сценарийсини ўзгартиришга тайёр ва Роберто Де Зерби бу йўлда энг тўғри номзод ҳисобланади.

Италиялик мутахассис ўзининг муросасизлиги ва майдондаги қатъий интизоми билан танилган. У раҳбарият томонидан тақдим этилган тайёр футболчилар билан ишлашдан кўра, ўз тизимига мос тушадиган ўйинчиларни шакллантиришни афзал кўради. Агар Тоттенхем раҳбарияти ушбу талабларни инобатга олса, Лондон клуби Англия Премер-лигасининг кучли олтилигига тез фурсатда қайтиши ҳеч гап эмас.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тоттенхемнинг келажаги фақатгина майдондаги натижаларга эмас, балки ёзги трансфер ойнасидаги стратегик қарорларга ҳам боғлиқ. Роберто Де Зерби қўл остидаги янги лойиҳа Англия футболида кутилмаган бурилиш ясаши ва жамоани яна Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашадиган даражага олиб чиқиши мумкин.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиАнглия Премер-лигасиТрансферларБрад Фриедел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаКилиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режаБугун, 09:19Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?