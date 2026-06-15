Тоттенхем Роберто Де Зерби қўл остида кучли олтиликка қайтиши кутилмоқда
Англия Премер-лигасининг сўнгги мавсумларида инқирозга юз тутган Тоттенхем жамоаси янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошқарувида яна етакчилар сафида кўриниш бериши мумкин. Клубнинг собиқ дарвозабони Брад Фриеделнинг фикрича, жамоа ўзининг аввалги мавқеини тиклаш ва турнир жадвалининг юқори поғоналарига қайтиш учун барча имкониятларга эга. Бироқ бунинг учун клуб раҳбарияти мураббийга трансфер бозорида эркинлик бериши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги икки мавсумни 17-ўринда якунлаб, жон сақлаб қолиш учун курашган Тоттенхем учун Роберто Де Зерби тайинлови янги давр бошланиши сифатида кўрилмоқда. Брайтон ва Марсель клубларидаги фаолияти орқали ўзининг тактик салоҳиятини намойиш этган италиялик мутахассис, Лондон клубида ҳам туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Фриеделнинг таъкидлашича, Тоттенхем каби "уйқудаги гигант"ни уйғотиш учун мураббийнинг талаблари сўзсиз бажарилиши лозим.
Трансферлар устидан назорат ва мураббий эркинлигиҲозирги замонавий футболда спорт директорлари ва скаутинг хизматлари трансферлар масаласида асосий ролни ўйнаса-да, Роберто Де Зерби каби характерга эга мураббийлар учун бу ёндашув ҳар доим ҳам мос келавермайди. Goal.com нашрига берган интервюсида Брад Фриедел клуб раҳбариятига ўзига хос маслаҳат берди. Унинг сўзларига кўра, агар жамоа ёзда олтита янги футболчи сотиб олишни режалаштирган бўлса, улардан камида учтаси бевосита мураббийнинг шахсий танлови бўлиши шарт.
"Роберто Де Зерби ўз жамоаси қандай ўйнаши кераклигини аниқ билади. Унинг ўзига хос фалсафаси бор ва у буни амалга ошириш учун керакли ижрочиларни ўзи танлаши лозим. Мен Тоттенхем молиявий жиҳатдан барқарор эканини биламан, лекин улар мураббийга камида 50 фоиз ҳолатда якуний сўзни айтиш имконини беришлари керак", — дейди Фриедел. Бу ёндашув жамоада мураббий ва раҳбариат ўртасидаги уйғунликни таъминлашга хизмат қилади.
Тоттенхем ўз тарихидаги энг қийин даврлардан бирини бошидан ўтказди. Кетма-кет қуйи ўринларни эгаллаш мухлислар орасида норозиликларни келтириб чиқарган эди. Шу сабабли, 2026-2027-йилги мавсумда жамоанинг яна пастга шўнғиши эҳтимоли ҳақидаги саволларга Фриедел қатъий рад жавобини берди. Унинг фикрича, клуб аллақачон ўз сценарийсини ўзгартиришга тайёр ва Роберто Де Зерби бу йўлда энг тўғри номзод ҳисобланади.
Италиялик мутахассис ўзининг муросасизлиги ва майдондаги қатъий интизоми билан танилган. У раҳбарият томонидан тақдим этилган тайёр футболчилар билан ишлашдан кўра, ўз тизимига мос тушадиган ўйинчиларни шакллантиришни афзал кўради. Агар Тоттенхем раҳбарияти ушбу талабларни инобатга олса, Лондон клуби Англия Премер-лигасининг кучли олтилигига тез фурсатда қайтиши ҳеч гап эмас.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Тоттенхемнинг келажаги фақатгина майдондаги натижаларга эмас, балки ёзги трансфер ойнасидаги стратегик қарорларга ҳам боғлиқ. Роберто Де Зерби қўл остидаги янги лойиҳа Англия футболида кутилмаган бурилиш ясаши ва жамоани яна Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашадиган даражага олиб чиқиши мумкин.
…