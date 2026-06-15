Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказида
Англия Премер-лигасининг энг кўзга кўринган ярим ҳимоячиларидан саналган Сандро Тонали ва Бруно Гуимараес атрофидаги трансфер миш-мишлари янги паллага кирди. Нюкасл жамоасининг ушбу икки таянчи йирик клублар эътиборида бўлиб турибди, бироқ клуб афсоналари футболчилардан ўз келажаги борасида аниқ қарор қабул қилишни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Нюкасл афсонаси Чрис Ваддле Сандро Тонали ва Бруно Гуимараесни эркаклардек мард бўлиб, ўз ниятларини очиқ баён этишга чақирди. Унинг фикрича, футболчилар ёки уларнинг агентлари трансфер ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйиши ёки кетиш ниятини расман билдириши керак. Ҳозирда ушбу футболчиларга Манчестер Юнайтед, Арсенал ва Манчестер Сити каби грандлар жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Етакчиларнинг ўрни ва трансфер эҳтимолиБразилиялик Бруно Гуимараес айни дамда ўз миллий терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида иштирок этмоқда. Жамоа сардори даражасига кўтарилган футболчининг кетиши Нюкасл учун катта йўқотиш бўлиши тайин. Шу сабабли, бош мураббий Эддие Ҳове агар бразилиялик юлдуз кетишни истаса, унга муносиб ўринбосарни ҳозирдан қидириши лозим бўлади.
Италиялик Сандро Тонали ҳам жамоа ўйинини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Унинг майдон марказидаги агрессив ўйини ва ҳужумларни ташкил қилиш қобилияти Нюкасл учун ҳаётий аҳамиятга эга. Агар Тонали ёки Гуимараес сотиладиган бўлса, клуб ихтиёрига улкан маблағ келиб тушади, бироқ уларнинг ўрнини тўлдириш осон бўлмайди.
Нюкасл аллақачон Антонй Гордонни Барселона жамоасига қарийб 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб улгурган. Бу эса клубнинг молиявий ҳолати барқарорлигини кўрсатса-да, таркибни кучайтириш масаласини очиқ қолдирмоқда. 2026-йилги ёзги трансфер ойнасида Эддие Ҳове ихтиёрида катта бюджет бўлиши кутилмоқда, аммо асосий юлдузларни сақлаб қолиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Еврокубокларсиз мавсумнинг таъсириЎтган мавсумни 12-ўринда якунлаган Нюкасл келаси мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмайди. Бу омил Сандро Тонали ва Бруно Гуимараес каби юқори даражадаги футболчиларни жамоада ушлаб қолишни қийинлаштириши мумкин. Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли турнирларда ўйнаш истаги футболчиларни Манчестер Сити ёки Арсенал каби клублар таклифини кўриб чиқишга ундаши табиий.
Чрис Ваддле футболчиларнинг жимжитлиги мухлислар ва клуб раҳбарияти учун ноаниқлик туғдираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, агар миш-мишлар асоссиз бўлса, футболчилар буни рад этиши, акс ҳолда клубга янги режаларни тузиш учун имкон бериши керак. Нюкасл мухлислари эса ўз суюкли юлдузларининг Ст Джеймс' Парк стадионида қолишига умид қилмоқда.
…