Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказида

·0·Спорт
Нюкасл юлдузлари Манчестер Юнайтед ва Арсенал қизиқишлари марказида

Англия Премер-лигасининг энг кўзга кўринган ярим ҳимоячиларидан саналган Сандро Тонали ва Бруно Гуимараес атрофидаги трансфер миш-мишлари янги паллага кирди. Нюкасл жамоасининг ушбу икки таянчи йирик клублар эътиборида бўлиб турибди, бироқ клуб афсоналари футболчилардан ўз келажаги борасида аниқ қарор қабул қилишни талаб қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Нюкасл афсонаси Чрис Ваддле Сандро Тонали ва Бруно Гуимараесни эркаклардек мард бўлиб, ўз ниятларини очиқ баён этишга чақирди. Унинг фикрича, футболчилар ёки уларнинг агентлари трансфер ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйиши ёки кетиш ниятини расман билдириши керак. Ҳозирда ушбу футболчиларга Манчестер Юнайтед, Арсенал ва Манчестер Сити каби грандлар жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Етакчиларнинг ўрни ва трансфер эҳтимоли

Бразилиялик Бруно Гуимараес айни дамда ўз миллий терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида иштирок этмоқда. Жамоа сардори даражасига кўтарилган футболчининг кетиши Нюкасл учун катта йўқотиш бўлиши тайин. Шу сабабли, бош мураббий Эддие Ҳове агар бразилиялик юлдуз кетишни истаса, унга муносиб ўринбосарни ҳозирдан қидириши лозим бўлади.

Италиялик Сандро Тонали ҳам жамоа ўйинини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Унинг майдон марказидаги агрессив ўйини ва ҳужумларни ташкил қилиш қобилияти Нюкасл учун ҳаётий аҳамиятга эга. Агар Тонали ёки Гуимараес сотиладиган бўлса, клуб ихтиёрига улкан маблағ келиб тушади, бироқ уларнинг ўрнини тўлдириш осон бўлмайди.

Нюкасл аллақачон Антонй Гордонни Барселона жамоасига қарийб 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб улгурган. Бу эса клубнинг молиявий ҳолати барқарорлигини кўрсатса-да, таркибни кучайтириш масаласини очиқ қолдирмоқда. 2026-йилги ёзги трансфер ойнасида Эддие Ҳове ихтиёрида катта бюджет бўлиши кутилмоқда, аммо асосий юлдузларни сақлаб қолиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Еврокубокларсиз мавсумнинг таъсири

Ўтган мавсумни 12-ўринда якунлаган Нюкасл келаси мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмайди. Бу омил Сандро Тонали ва Бруно Гуимараес каби юқори даражадаги футболчиларни жамоада ушлаб қолишни қийинлаштириши мумкин. Чемпионлар лигаси ва бошқа нуфузли турнирларда ўйнаш истаги футболчиларни Манчестер Сити ёки Арсенал каби клублар таклифини кўриб чиқишга ундаши табиий.

Чрис Ваддле футболчиларнинг жимжитлиги мухлислар ва клуб раҳбарияти учун ноаниқлик туғдираётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, агар миш-мишлар асоссиз бўлса, футболчилар буни рад этиши, акс ҳолда клубга янги режаларни тузиш учун имкон бериши керак. Нюкасл мухлислари эса ўз суюкли юлдузларининг Ст Джеймс' Парк стадионида қолишига умид қилмоқда.

НюкаслТрансферларСандро ТоналиБруно ГуимараесАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиFedерико Чиеса Ливерпулда қолишга қарор қилди: Италиялик ҳужумчи ўзини кўрсатмоқчиБугун, 13:39Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиБугун, 12:50Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБарселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?