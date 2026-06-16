Манчестер Сити Ёшко Гвардиол билан шартномани 2031-йилгача узайтирмоқда
Англия чемпиони Манчестер Сити жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Ёшко Гвардиол билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича якуний тўхтамга келди. Хорватиялик иқтидорли футболчи «шаҳарликлар» сафида 2031-йилга қадар қоладиган бўлди. Бу қарор футболчи атрофидаги турли трансфер миш-мишларига чек қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити раҳбарияти Гвардиолни жамоанинг келажакдаги энг қимматли активларидан бири деб ҳисобламоқда. Янги шартнома унинг амалдаги муддатини яна уч йилга узайтиради. Аввалги келишув 2028-йилда якунига етиши керак эди, бироқ клуб ҳимоя чизиғининг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида ҳозирдан ҳаракат қилди.
Грандлар қизиқишига чек қўчилдиГвардиолнинг ушбу қарори Европанинг бир қатор гранд клублари, хусусан, Реал Мадрид ва Бавария учун кутилмаган зарба бўлди. Испания клуби президенти Флорентино Перез хорватиялик ҳимоячини «сантияго Бернабеу»га олиб келиш орқали ҳимоя чизиғини тубдан янгилашни мақсад қилган эди. Мюнхеннинг Бавария клуби ҳам футболчининг Германия чемпионатига қайтиши бўйича расмий сўровлар юборган.
Шунга қарамай, Манчестер Сити музокаралар давомида хотиржамликни сақлаб қолди. Клуб мутасаддилари футболчининг Манчестердаги ҳаётидан мамнун эканлиги ва лойиҳага содиқлигига ишонишган. Якунда Гвардиол дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири сифатида ўз фаолиятини айнан Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрмоқда.
Ёшко Гвардиолнинг универсаллиги уни Пеп Гуардиола тактик чизмаларида ажралмас бўшлиққа айлантирди. У ҳам марказий ҳимояда, ҳам чап қанотда бирдек ишончли ўйин намойиш эта олади. 2024-25-йилги мавсумда у клубнинг «Энг яхши футболчиси» деб топилгани ҳам унинг жамоадаги нуфузи қанчалик юқори эканлигидан далолат беради.
Таъкидлаш жоизки, ўтган мавсум футболчи учун жисмоний жиҳатдан бироз қийин кечди. Январ ойида оёғидан олган жиддий жароҳати сабабли у тўрт ойни майдон ташқарисида ўтказишга мажбур бўлди. Бироқ май ойида сафга қайтиб, мавсумнинг ҳал қилувчи баҳсларида, жумладан, Кристал Пелас ва Астон Виллага қарши ўйинларда ўзининг юқори спорт формасида эканлигини исботлади.
Янги шартнома нафақат молиявий жиҳатдан манфаатли, балки клубнинг футболчига бўлган юксак ишончини ҳам ифодалайди. Манчестер Сити раҳбарияти яқин ҳафталар ичида келишувни расман эълон қилиши кутилмоқда. Бу қадам клубнинг янги даврга ўтиш жараёнида барқарорликни сақлаб қолиш стратегиясининг бир қисмидир.
…