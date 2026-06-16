Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабат
Бразилия терма жамоаси ва “Сантос” клуби ҳужумчиси Неймар шахсий ҳаётидаги қувончли хабарни мухлислари билан ўртоқлашди. Футболчи ва унинг севгилиси Бруна Бианкарди яна бир бор фарзанд кутишмоқда. Бу жуфтликнинг биргаликдаги учинчи, Неймарнинг эса умумий ҳисобда бешинчи фарзанди бўлади. Ушбу янгилик футболчининг жароҳатдан тикланиш жараёни давом этаётган бир пайтда эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган махсус “гендер ревеал” (боланинг жинсини аниқлаш) видеосида жуфтлик қиз фарзанд кутаётгани маълум бўлди. Маросимда Неймарнинг катта ўғли Дави Лукка ҳамда қизлари Мавие ва Мел ҳам иштирок этишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу оилавий тадбир футболчи учун оғир жароҳатдан кейинги тикланиш даврида катта маънавий далда бўлиб хизмат қилмоқда.
“Списе Гирлс” гуруҳи ва Неймар оиласиЯна бир қиз фарзандли бўлишини билган Неймар ўзига хос ҳазил билан муносабат билдирди. У оиласидаги қизлар сони кўпайиб бораётганига ишора қилиб, шундай деди: “Мен янги гуруҳ тузмоқчиман ва бугундан бошлаб у 'Списе Гирлс' деб аталади”. Маълумот учун, Неймарнинг фарзандлари уч хил муносабатдан дунёга келган бўлиб, янги чақалоқ билан бирга унинг қизлари сони тўрттага етади.
“Барселона” ва Пари Сен-Жермен клубларининг собиқ юлдузи айни дамда майдон ташқарисида бахтли дамларни ўтказаётган бўлса-да, унинг профессионал фаолиятидаги ҳолат бироз мураккаблигича қолмоқда. Бразилия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичида иштирок этиши кутилган ҳужумчи жароҳати сабабли жамоасига ёрдам бера олмаяпти.
Неймар “Сантос” сафида ўйнаётган вақтида болдир мушакларидан жиддий жароҳат олган эди. Шу сабабли у Бразилиянинг Марокашга қарши кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашувини ўтказиб юборди. Тиббий штаб футболчининг мушак ва тўпиғидаги сурункали муаммоларни инобатга олган ҳолда, уни майдонга туширишга шошилмаяпти.
34 ёшли футболчи май ойи ўрталаридан бери расмий ўйинларда иштирок этмади. Шунга қарамай, у терма жамоа қароргоҳида бўлиб, ёш футболчиларга ўз тажрибаси билан йўл-йўриқ кўрсатмоқда. Бразилия мураббийлар штаби Неймарнинг плей-офф босқичларигача тўлиқ соғайиб, сафга қайтишидан умидвор.
Ҳозирда “Селесао” Гаити терма жамоасига қарши 20-июн куни бўлиб ўтадиган учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Катта эҳтимол билан Неймар ушбу баҳсни ҳам трибунадан кузатишга мажбур бўлади. Футболчининг асосий эътибори ҳозирда ҳам жисмоний ҳолатини тиклашга, ҳам оиласидаги янги меҳмонни кутиб олишга қаратилган.
…