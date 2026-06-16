Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабат

·43·Спорт
Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабат

Бразилия терма жамоаси ва “Сантос” клуби ҳужумчиси Неймар шахсий ҳаётидаги қувончли хабарни мухлислари билан ўртоқлашди. Футболчи ва унинг севгилиси Бруна Бианкарди яна бир бор фарзанд кутишмоқда. Бу жуфтликнинг биргаликдаги учинчи, Неймарнинг эса умумий ҳисобда бешинчи фарзанди бўлади. Ушбу янгилик футболчининг жароҳатдан тикланиш жараёни давом этаётган бир пайтда эълон қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган махсус “гендер ревеал” (боланинг жинсини аниқлаш) видеосида жуфтлик қиз фарзанд кутаётгани маълум бўлди. Маросимда Неймарнинг катта ўғли Дави Лукка ҳамда қизлари Мавие ва Мел ҳам иштирок этишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу оилавий тадбир футболчи учун оғир жароҳатдан кейинги тикланиш даврида катта маънавий далда бўлиб хизмат қилмоқда.

“Списе Гирлс” гуруҳи ва Неймар оиласи

Яна бир қиз фарзандли бўлишини билган Неймар ўзига хос ҳазил билан муносабат билдирди. У оиласидаги қизлар сони кўпайиб бораётганига ишора қилиб, шундай деди: “Мен янги гуруҳ тузмоқчиман ва бугундан бошлаб у 'Списе Гирлс' деб аталади”. Маълумот учун, Неймарнинг фарзандлари уч хил муносабатдан дунёга келган бўлиб, янги чақалоқ билан бирга унинг қизлари сони тўрттага етади.

“Барселона” ва Пари Сен-Жермен клубларининг собиқ юлдузи айни дамда майдон ташқарисида бахтли дамларни ўтказаётган бўлса-да, унинг профессионал фаолиятидаги ҳолат бироз мураккаблигича қолмоқда. Бразилия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичида иштирок этиши кутилган ҳужумчи жароҳати сабабли жамоасига ёрдам бера олмаяпти.

Неймар “Сантос” сафида ўйнаётган вақтида болдир мушакларидан жиддий жароҳат олган эди. Шу сабабли у Бразилиянинг Марокашга қарши кечган ва 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган учрашувини ўтказиб юборди. Тиббий штаб футболчининг мушак ва тўпиғидаги сурункали муаммоларни инобатга олган ҳолда, уни майдонга туширишга шошилмаяпти.

34 ёшли футболчи май ойи ўрталаридан бери расмий ўйинларда иштирок этмади. Шунга қарамай, у терма жамоа қароргоҳида бўлиб, ёш футболчиларга ўз тажрибаси билан йўл-йўриқ кўрсатмоқда. Бразилия мураббийлар штаби Неймарнинг плей-офф босқичларигача тўлиқ соғайиб, сафга қайтишидан умидвор.

Ҳозирда “Селесао” Гаити терма жамоасига қарши 20-июн куни бўлиб ўтадиган учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Катта эҳтимол билан Неймар ушбу баҳсни ҳам трибунадан кузатишга мажбур бўлади. Футболчининг асосий эътибори ҳозирда ҳам жисмоний ҳолатини тиклашга, ҳам оиласидаги янги меҳмонни кутиб олишга қаратилган.

НеймарБразилияФутболБруна БианкардиSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиМанчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиБугун, 09:59Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиСандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиБугун, 08:56Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиМакгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиБугун, 08:44Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди