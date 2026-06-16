Жаҳон чемпионатида 68 йил аввалги ноёб тарихий рекорд такрорланди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат шиддатли баҳслари ва голлари, балки ақл бовар қилмас тарихий статистикалари билан ҳам дунё аҳлини ҳайратга солишда давом этмоқда. Мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ кузатилаётган рекордлар серияси навбатдаги ўйин кунида ўзининг юқори чўққисига чиқди. Душанба куни мундиал доирасида яшил майдонга тушган жамоалар футбол тарихида камдан-кам кузатиладиган ноёб ҳодисанинг гувоҳига айланишди — кун дастуридан ўрин олган тўртта учрашувнинг барчасида муросасизлик ҳукм суриб, дуранг натижа қайд этилди.
Голсиз учрашувдан то тўртта голли драматик баҳсгача
Ушбу тарихий кунда мухлислар футбол спортида учрайдиган дуранг натижаларнинг деярли барча классик кўринишларига гувоҳ бўлишди:
Ҳимоявий футбол: Кун доирасидаги бир учрашувда дарвозаларга гол урилмади ва ҳисоб очилмай (0:0) қолди.
Мувозанатли кураш: Яна иккита шиддатли баҳсда жамоалар бир-бирларининг дарвозаларини бир маротабадан ишғол этиб, 1:1 ҳисобига имзо чекишди.
Ҳужумкор драма: Куннинг энг қайноқ тўқнашувида эса ҳақиқий голлар шоуси кузатилди ва жамоалар 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга рози бўлишди.
Қуйидаги расмий спорт ва тарихий статистика таҳлили жадвали орқали ЖЧ-2026 мусобақасида такрорланган ноёб рекорднинг 1958 йилги мундиал билан қиёсий таҳлили яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ўтказилган йил ва мезбон давлат
Бир кунда қайд этилган умумий дуранглар сони
Ўша куни ўтказилган жами ўйинлар сони
Кун давомида кузатилган расмий ҳисоблар
Футбол тарихига муҳрланган ушбу мундиалнинг алоҳида аҳамияти
ЖЧ-2026
(АҚШ, Канада, Мексика)
4 та учрашув
(Мутлақ тенглик)
4 та баҳс
(100 фоизлик кўрсаткич)
• 0:0 (битта ўйин)
• 1:1 (иккита ўйин)
• 2:2 (битта ўйин)
Мусобақа стартидаёқ рекордлар ва ноёб натижалар қайд этилмоқда.
ЖЧ-1958
(Швеция қироллиги)
4 та учрашув
(Тарихдаги илк ҳолат)
8 та баҳс
(Ярми ғолиблик билан тугаган)
Турли хил дуранг ҳисоблар қайд этилган
• Қирол Пеленинг мундиалдаги тарихий дебюти
• Бразилиянинг илк бор жаҳон чемпиони бўлиши
Афсонавий Пеле давридан қолган мерос
Шу тариқа, футбол бўйича дунё биринчиликлари тарихида бир кун ичида тўртта ўйиннинг ғолиблик янграмасдан якунланиши фақатгина иккинчи маротаба рўй бермоқда. Бундан роппа-роса 68 йил муқаддам, яъни 1958 йилда Швеция яшил майдонлари мезбонлик қилган Жаҳон чемпионатида худди шундай натижа муҳрланган эди. Ўша пайтдаги форматга кўра, бир кун давомида нақд саккизта учрашув ташкил этилган бўлиб, уларнинг тенг ярмида, яъни тўртта баҳсда ғолиб номи аниқланмай қолган.
Швециядаги ўша тарихий мундиал дунё футболи солномасида алоҳида ва ўчмас ўрин тутади. Боиси, айнан 1958 йилги турнирда миллионлар ўйини тарихидаги энг буюк шахс — афсонавий футбол қироли Пеленинг Жаҳон чемпионатларидаги дебют учрашуви бўлиб ўтган эди. Бундан ташқари, айнан ўша мусобақада Бразилия миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк олтин медалларни ва жаҳон чемпионлиги унвонини қўлга киритган. Орадан шунча йиллар ўтиб, ЖЧ-2026 ҳам мана шундай ноёб ва унутилмас кўрсаткичлар билан футбол ишқибозларини лол қолдиришда давом этмоқда. Янги кенгайтирилган форматдаги мундиал олдинда бизни яна қандай буюк рекордлар билан кутиб олишини кузатиш жуда мароқли бўлади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва қадимий тарихга боғланган янгиликлари, мундиал майдонларидан эксклюзив таҳлиллар, юлдузлар иштирокидаги голли шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…