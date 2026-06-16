Жаҳон чемпионатида 68 йил аввалги ноёб тарихий рекорд такрорланди

·0·Спорт
Жаҳон чемпионатида 68 йил аввалги ноёб тарихий рекорд такрорланди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат шиддатли баҳслари ва голлари, балки ақл бовар қилмас тарихий статистикалари билан ҳам дунё аҳлини ҳайратга солишда давом этмоқда. Мусобақанинг дастлабки кунлариданоқ кузатилаётган рекордлар серияси навбатдаги ўйин кунида ўзининг юқори чўққисига чиқди. Душанба куни мундиал доирасида яшил майдонга тушган жамоалар футбол тарихида камдан-кам кузатиладиган ноёб ҳодисанинг гувоҳига айланишди — кун дастуридан ўрин олган тўртта учрашувнинг барчасида муросасизлик ҳукм суриб, дуранг натижа қайд этилди.

Голсиз учрашувдан то тўртта голли драматик баҳсгача

Ушбу тарихий кунда мухлислар футбол спортида учрайдиган дуранг натижаларнинг деярли барча классик кўринишларига гувоҳ бўлишди:

  • Ҳимоявий футбол: Кун доирасидаги бир учрашувда дарвозаларга гол урилмади ва ҳисоб очилмай (0:0) қолди.

  • Мувозанатли кураш: Яна иккита шиддатли баҳсда жамоалар бир-бирларининг дарвозаларини бир маротабадан ишғол этиб, 1:1 ҳисобига имзо чекишди.

  • Ҳужумкор драма: Куннинг энг қайноқ тўқнашувида эса ҳақиқий голлар шоуси кузатилди ва жамоалар 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга рози бўлишди.

Қуйидаги расмий спорт ва тарихий статистика таҳлили жадвали орқали ЖЧ-2026 мусобақасида такрорланган ноёб рекорднинг 1958 йилги мундиал билан қиёсий таҳлили яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ўтказилган йил ва мезбон давлат

Бир кунда қайд этилган умумий дуранглар сони

Ўша куни ўтказилган жами ўйинлар сони

Кун давомида кузатилган расмий ҳисоблар

Футбол тарихига муҳрланган ушбу мундиалнинг алоҳида аҳамияти

ЖЧ-2026


(АҚШ, Канада, Мексика)

4 та учрашув


(Мутлақ тенглик)

4 та баҳс


(100 фоизлик кўрсаткич)

• 0:0 (битта ўйин)


• 1:1 (иккита ўйин)


• 2:2 (битта ўйин)

Мусобақа стартидаёқ рекордлар ва ноёб натижалар қайд этилмоқда.

ЖЧ-1958


(Швеция қироллиги)

4 та учрашув


(Тарихдаги илк ҳолат)

8 та баҳс


(Ярми ғолиблик билан тугаган)

Турли хил дуранг ҳисоблар қайд этилган

• Қирол Пеленинг мундиалдаги тарихий дебюти


Бразилиянинг илк бор жаҳон чемпиони бўлиши

Афсонавий Пеле давридан қолган мерос

Шу тариқа, футбол бўйича дунё биринчиликлари тарихида бир кун ичида тўртта ўйиннинг ғолиблик янграмасдан якунланиши фақатгина иккинчи маротаба рўй бермоқда. Бундан роппа-роса 68 йил муқаддам, яъни 1958 йилда Швеция яшил майдонлари мезбонлик қилган Жаҳон чемпионатида худди шундай натижа муҳрланган эди. Ўша пайтдаги форматга кўра, бир кун давомида нақд саккизта учрашув ташкил этилган бўлиб, уларнинг тенг ярмида, яъни тўртта баҳсда ғолиб номи аниқланмай қолган.

Швециядаги ўша тарихий мундиал дунё футболи солномасида алоҳида ва ўчмас ўрин тутади. Боиси, айнан 1958 йилги турнирда миллионлар ўйини тарихидаги энг буюк шахс — афсонавий футбол қироли Пеленинг Жаҳон чемпионатларидаги дебют учрашуви бўлиб ўтган эди. Бундан ташқари, айнан ўша мусобақада Бразилия миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк олтин медалларни ва жаҳон чемпионлиги унвонини қўлга киритган. Орадан шунча йиллар ўтиб, ЖЧ-2026 ҳам мана шундай ноёб ва унутилмас кўрсаткичлар билан футбол ишқибозларини лол қолдиришда давом этмоқда. Янги кенгайтирилган форматдаги мундиал олдинда бизни яна қандай буюк рекордлар билан кутиб олишини кузатиш жуда мароқли бўлади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва қадимий тарихга боғланган янгиликлари, мундиал майдонларидан эксклюзив таҳлиллар, юлдузлар иштирокидаги голли шоулар ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиМанчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиБугун, 09:59Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатНеймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатБугун, 09:38Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиСандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиБугун, 08:56Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиМакгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиБугун, 08:44Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди