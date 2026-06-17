Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватлади
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ярим ҳимоячи Родриго Де Паулнинг Мадриднинг Атлетико Мадрид клубидан АҚШнинг Интер Миами жамоасига кўчиб ўтиш борасидаги кутилмаган қарорига муносабат билдирди. Кўплаб мухлислар ва экспертлар ушбу трансферни футболчининг фаолиятидаги пасайиш сифатида баҳолаган бўлса-да, мураббий ўйинчининг даражаси лигага боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган мутахассис учун футболчининг қайси чемпионатда тўп суриши эмас, балки майдондаги ҳаракатлари ва жисмоний ҳолати бирламчи аҳамиятга эга. Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSдаги ўйинидан қониқиш ҳосил қилаётганини ва унинг терма жамоадаги ўрни ҳамон мустаҳкам эканини билдириб ўтди.
Сифат ва барқарорлик масаласи"Бизни футболчиларимиз қайси лигада ўйнаши қизиқтирмайди, биз учун уларнинг кўрсаткичлари муҳим. Родриго жуда юқори савияда ўйин намойиш этмоқда. У майдонга тушганида ўзининг маҳоратини тўлиқ кўрсата оляпти", — дея мураббийнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда ESPN нашри.
Шунга қарамай, мураббий Де Паулга хотиржамликка берилмаслик кераклиги ҳақида огоҳлантириш берган. Скалонининг фикрича, футболчи бутун 90 дақиқа давомида диққатни жамлаши шарт. Ўйин давомидаги танаффусларда ҳам мураббий шогирдига бўшашмаслик кераклигини, у фақат максимал концентрация билан ўйин тақдирини ҳал қила олишини уқтирган.
Статистик маълумотларга кўра, Родриго Де Паул Лионель Месси билан бир жамоада ҳаракат қилиб, Аргентина терма жамоасининг сўнгги учрашувларида энг яхши ўйинчилардан бири бўлиб турибди. У нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки ҳимоявий ҳаракатларда ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, унинг узатмалари аниқлиги 92 фоизни ташкил этгани ва кўплаб яккакурашларда ғолиб чиққани мутахассислар эътирофига сабаб бўлди.
Ярим ҳимоядаги рақобатАргентина терма жамоаси ярим ҳимоя чизиғида ҳозирда кучли рақобат шаклланган. Лионель Скалони нафақат Де Паул, балки Энзо Фернандез, Алексис Мак Аллистер ва собиқ MLS юлдузи Тиаго Алмада каби футболчиларнинг ҳам ўйинидан мамнун. Ушбу тўртлик терма жамоанинг марказий қисмида барқарорликни таъминламоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Лионель Месси ва Родриго Де Паулнинг бир клубда тўп суриши қизиқарли воқеликдир. MLS даражаси йил сайин ошиб бораётгани ва у ерга топ-даражадаги юлдузлар йўл олаётгани, ҳатто Аргентина каби гранд жамоалар мураббийларини ҳам ушбу лигага жиддий қарашга мажбур қилмоқда.
…