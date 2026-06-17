Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватлади

·30·Спорт
Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSга ўтиш қарорини қўллаб-қувватлади

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ярим ҳимоячи Родриго Де Паулнинг Мадриднинг Атлетико Мадрид клубидан АҚШнинг Интер Миами жамоасига кўчиб ўтиш борасидаги кутилмаган қарорига муносабат билдирди. Кўплаб мухлислар ва экспертлар ушбу трансферни футболчининг фаолиятидаги пасайиш сифатида баҳолаган бўлса-да, мураббий ўйинчининг даражаси лигага боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган мутахассис учун футболчининг қайси чемпионатда тўп суриши эмас, балки майдондаги ҳаракатлари ва жисмоний ҳолати бирламчи аҳамиятга эга. Лионель Скалони Родриго Де Паулнинг MLSдаги ўйинидан қониқиш ҳосил қилаётганини ва унинг терма жамоадаги ўрни ҳамон мустаҳкам эканини билдириб ўтди.

Сифат ва барқарорлик масаласи

"Бизни футболчиларимиз қайси лигада ўйнаши қизиқтирмайди, биз учун уларнинг кўрсаткичлари муҳим. Родриго жуда юқори савияда ўйин намойиш этмоқда. У майдонга тушганида ўзининг маҳоратини тўлиқ кўрсата оляпти", — дея мураббийнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда ESPN нашри.

Шунга қарамай, мураббий Де Паулга хотиржамликка берилмаслик кераклиги ҳақида огоҳлантириш берган. Скалонининг фикрича, футболчи бутун 90 дақиқа давомида диққатни жамлаши шарт. Ўйин давомидаги танаффусларда ҳам мураббий шогирдига бўшашмаслик кераклигини, у фақат максимал концентрация билан ўйин тақдирини ҳал қила олишини уқтирган.

Статистик маълумотларга кўра, Родриго Де Паул Лионель Месси билан бир жамоада ҳаракат қилиб, Аргентина терма жамоасининг сўнгги учрашувларида энг яхши ўйинчилардан бири бўлиб турибди. У нафақат ҳужумларни ташкил қилишда, балки ҳимоявий ҳаракатларда ҳам фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, унинг узатмалари аниқлиги 92 фоизни ташкил этгани ва кўплаб яккакурашларда ғолиб чиққани мутахассислар эътирофига сабаб бўлди.

Ярим ҳимоядаги рақобат

Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоя чизиғида ҳозирда кучли рақобат шаклланган. Лионель Скалони нафақат Де Паул, балки Энзо Фернандез, Алексис Мак Аллистер ва собиқ MLS юлдузи Тиаго Алмада каби футболчиларнинг ҳам ўйинидан мамнун. Ушбу тўртлик терма жамоанинг марказий қисмида барқарорликни таъминламоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Лионель Месси ва Родриго Де Паулнинг бир клубда тўп суриши қизиқарли воқеликдир. MLS даражаси йил сайин ошиб бораётгани ва у ерга топ-даражадаги юлдузлар йўл олаётгани, ҳатто Аргентина каби гранд жамоалар мураббийларини ҳам ушбу лигага жиддий қарашга мажбур қилмоқда.

АргентинаЛионель СкалониРодриго Де ПаулИнтер МиамиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиАббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатида порлаши кутилаётган юлдузлар рўйхатига кирдиБугун, 06:02ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...ЖЧ-2026да бугун тўртта муҳим ва қизиқ учрашув ўтказилади...Бугун, 05:55Скалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиСкалони Мессининг Жазоирга қаршиўйиндаги маҳоратидан ҳайратга тушдиБугун, 05:42Лионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиЛионель Месси Роналду ҳақидаги шов-шувли ҳақиқатни очиқлаб ўтдиБугун, 05:34Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 05:24Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Месси биринчи голдан кейин нега йиғлагани сабабини очиқлади (видео)Бугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди