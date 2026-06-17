Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?
Реал Мадрид ва Англия терма жамоасининг асосий юлдузларидан бири бўлган Жуд Беллингем ўзининг майдондаги жўшқин ҳаракатлари ва баъзан жамоадошлари ёки ҳакамларга нисбатан билдирадиган эътирозлари билан тез-тез танқидлар марказида бўлади. Бироқ, мутахассислар ва собиқ футболчиларнинг фикрича, айнан мана шу характер уни дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айлантирган. Агар у ўзининг бу ҳиссиётларини жиловлашни бошласа, бу унинг ўйини учун кўпроқ зарар келтириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс Goal.com нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг хулқ-атвори борасидаги баҳсларга муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, 22 ёшли ярим ҳимоячининг майдондаги "портлашлари" жамоа учун муаммо эмас, аксинча, ғалаба қозонишга бўлган чексиз иштиёқнинг белгисидир. Джеймснинг таъкидлашича, жамоадошлари Жуденинг бу феъл-атворини аллақачон қабул қилиб бўлишган.
Ғолиблик руҳияти ва майдон ташқарисидаги қиёфаҚизиғи шундаки, майдон ташқарисида Жуд Беллингем ўзини жуда босиқ ва хушмуомала тутади. Бирмингемлик ёш юлдуз ҳар доим самимий табассуми билан ажралиб туради. Аммо у майдон чизиғини босиб ўтиши билан бутунлай бошқа инсонга — ҳақиқий "Галактико"га айланади. У ўзидан ҳам, ёнидаги шерикларидан ҳам 100 фоизлик натижа талаб қиладиган туғма етакчидир.
Беллингэмнинг юқори стандартларни сақлаб қолиш йўлидаги уринишлари баъзан жамоадошларига қаратилган кескин сўзлар ёки ҳакамлар қарорига нисбатан норозиликлар кўринишида намоён бўлади. Ҳатто Томас Тухель бир вақтлар футболчининг онаси ҳам ўғлининг баъзи ҳаракатларини бироз қўпол деб ҳисоблашини айтиб ўтган эди. Шунга қарамай, футболчи ўз хатоларини тушунади ва керак бўлганда узр сўрашни ҳам билади.
Рақобат ва 2026-йилги Жаҳон чемпионатиҲозирда Англия терма жамоасида 10-рақамли позиция учун рақобат ўта кучли. Фил Фоден, Коул Палмер ва Морган Гиббс-Whите каби иқтидорлар борлигига қарамай, Беллингэм ўзининг муҳим паллаларда ўйинни ўз қўлига олиш қобилияти билан ажралиб туради. Унинг Эвро-2024 мусобақасидаги машҳур "яна ким?" (вҳо элсе) дея нишонлаган голи бунга яққол мисолдир.
Давид Джеймснинг фикрича, Беллингэмнинг ҳаракатларини Жордан Пиккфорднинг хатти-ҳаракатларига қиёслаш мумкин. Кўпчилик дарвозабоннинг майдондаги бақир-чақирларини ёқтирмаслиги мумкин, аммо жамоа буни тўғри қабул қилади. Худди шундай, Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси аъзолари ҳам Беллингэмнинг ҳиссиётлари ортида фақат битта мақсад — ғалаба ётганини яхши тушунишади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётсиз ва босиқ футболчига айланиши унинг ўйинидаги "олов"ни сўндириши мумкин. 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Англия терма жамоаси учун айнан мана шундай ғолиблик руҳияти билан суғорилган етакчи сув ва ҳаводек зарур.
…