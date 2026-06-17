Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?

·19·Спорт
Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётлари: Реал Мадрид юлдузи нима учун ўзгармаслиги керак?

Реал Мадрид ва Англия терма жамоасининг асосий юлдузларидан бири бўлган Жуд Беллингем ўзининг майдондаги жўшқин ҳаракатлари ва баъзан жамоадошлари ёки ҳакамларга нисбатан билдирадиган эътирозлари билан тез-тез танқидлар марказида бўлади. Бироқ, мутахассислар ва собиқ футболчиларнинг фикрича, айнан мана шу характер уни дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айлантирган. Агар у ўзининг бу ҳиссиётларини жиловлашни бошласа, бу унинг ўйини учун кўпроқ зарар келтириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Давид Джеймс Goal.com нашрига берган интервюсида Беллингэмнинг хулқ-атвори борасидаги баҳсларга муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, 22 ёшли ярим ҳимоячининг майдондаги "портлашлари" жамоа учун муаммо эмас, аксинча, ғалаба қозонишга бўлган чексиз иштиёқнинг белгисидир. Джеймснинг таъкидлашича, жамоадошлари Жуденинг бу феъл-атворини аллақачон қабул қилиб бўлишган.

Ғолиблик руҳияти ва майдон ташқарисидаги қиёфа

Қизиғи шундаки, майдон ташқарисида Жуд Беллингем ўзини жуда босиқ ва хушмуомала тутади. Бирмингемлик ёш юлдуз ҳар доим самимий табассуми билан ажралиб туради. Аммо у майдон чизиғини босиб ўтиши билан бутунлай бошқа инсонга — ҳақиқий "Галактико"га айланади. У ўзидан ҳам, ёнидаги шерикларидан ҳам 100 фоизлик натижа талаб қиладиган туғма етакчидир.

Беллингэмнинг юқори стандартларни сақлаб қолиш йўлидаги уринишлари баъзан жамоадошларига қаратилган кескин сўзлар ёки ҳакамлар қарорига нисбатан норозиликлар кўринишида намоён бўлади. Ҳатто Томас Тухель бир вақтлар футболчининг онаси ҳам ўғлининг баъзи ҳаракатларини бироз қўпол деб ҳисоблашини айтиб ўтган эди. Шунга қарамай, футболчи ўз хатоларини тушунади ва керак бўлганда узр сўрашни ҳам билади.

Рақобат ва 2026-йилги Жаҳон чемпионати

Ҳозирда Англия терма жамоасида 10-рақамли позиция учун рақобат ўта кучли. Фил Фоден, Коул Палмер ва Морган Гиббс-Whите каби иқтидорлар борлигига қарамай, Беллингэм ўзининг муҳим паллаларда ўйинни ўз қўлига олиш қобилияти билан ажралиб туради. Унинг Эвро-2024 мусобақасидаги машҳур "яна ким?" (вҳо элсе) дея нишонлаган голи бунга яққол мисолдир.

Давид Джеймснинг фикрича, Беллингэмнинг ҳаракатларини Жордан Пиккфорднинг хатти-ҳаракатларига қиёслаш мумкин. Кўпчилик дарвозабоннинг майдондаги бақир-чақирларини ёқтирмаслиги мумкин, аммо жамоа буни тўғри қабул қилади. Худди шундай, Реал Мадрид ва Англия терма жамоаси аъзолари ҳам Беллингэмнинг ҳиссиётлари ортида фақат битта мақсад — ғалаба ётганини яхши тушунишади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингемнинг майдондаги ҳиссиётсиз ва босиқ футболчига айланиши унинг ўйинидаги "олов"ни сўндириши мумкин. 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Англия терма жамоаси учун айнан мана шундай ғолиблик руҳияти билан суғорилган етакчи сув ва ҳаводек зарур.

Реал МадридЖуд БеллингемАнглияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55Кристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиКристиан Пулишич ва Милан ўртасидаги шартнома масаласи: Футболчига трансфер бўйича маслаҳат берилдиБугун, 14:31Гарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиГарри Кейн ҳақида кутилмаган эътироф: Собиқ мураббий футболчи ҳақидаги хатони очиқладиБугун, 14:16Лионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаЛионель Месси Мирослав Клосе рекордини такрорлади: Аргентиналик юлдуздан навбатдаги мўъжизаБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати