Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Маълумки, «К» гуруҳи 1-туридан ўрин олган тарихий тўқнашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Американинг кучли вакили Колумбияга қарши мардонавор майдонга тушди. Гарчи «оқ бўрилар» дебют баҳсида мағлубиятга учраган бўлса-да (1:3), Фабио Каннаваро шогирдлари ўйин сифати ва намойиш этилган шижоат борасида гуруҳ фаворити ҳисобланган рақибдан асло қолишмади. Айниқса, ёш юлдузимиз Аббосбек Файзуллаев томонидан киритилган Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голимиз бутун дунё футбол жамоатчилигининг алоҳида эътирофига сабаб бўлди.
Шунга қарамай, биринчи тур баҳси вакилларимиз учун очкосиз якунланди. Хўш, майдонда ўзбекистонликларга қарши мазкур нохуш натижани рақиб таркибидаги айнан қайси футболчилар яратди? Бугун хорижнинг етакчи спорт нашрлари Нестор Лоренсо шогирдларининг мазкур учрашувдаги ҳаракатларига 10 баллик тизим асосида ўзининг субъектив баҳоларини эълон қилди.
Қуйидаги расмий спорт рейтинги жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда Колумбия термаси таркибида энг юқори баҳоланган тўрт нафар бош қаҳрамон ва уларнинг статистик кўрсаткичлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми
Қўйилган баҳо (10)
Ўйиндаги асосий ҳиссаси ва бажарган иши
Экспертларнинг қисқача шарҳи
• Луис Диас
9,0 балл
• 1 та гол ва 1 та заргарона голли узатма (ассист).
• Рақиб майдончасида 3 марта тўпни қайтариб олди.
• Учрашувнинг энг яхши ўйинчиси.
• «Бавария» юлдузи вакилларимиз учун ҳақиқий синов бўлди.
• Даниэль Муньос
8,0 балл
• Учрашувда ҳисобни очган чиройли гол муаллифи.
• 3 та тўпни тўсди, 4 та яккакурашнинг 3 тасида ғолиб чиқди.
• Ўнг қанот ҳимоячиси ўз йўлагини тўлиқ назорат қилди.
• Мудофаа ва ҳужумда катта ҳажмдаги ишни бажарди.
• Густаво Пуэрта
7,5 балл
• Майдонда 80 дақиқа ҳаракат қилди.
• Марказда Шукуровдан тўпни олиб, Диасни ҳужумга чиқарди.
• Иккинчи голнинг туғилишига бевосита сабабчи бўлди.
• Жанговар ва кесувчи паси билан ажралиб турди.
• Кучо Эрнандес
7,5 балл
• Заҳирадан майдонга тушиб, бор-йўғи 10 дақиқа ўйнади.
• Қанотда тинимсиз курашиб, голли узатма етказди.
• Мураббий ишончини тўлиқ оқлади.
• Қарши ҳужумларда ўта фаоллик намойиш этди.
«Оқ бўрилар» мудофаасини парчалаган колумбиялик юлдузлар
Хорижлик экспертларнинг фикрига кўра, колумбияликларнинг ғалабасига энг салмоқли ҳисса қўшган футболчи, шубҳасиз, Германиянинг «Бавария» клуби вингери Луис Диас (9.0) бўлди. У нафақат Муньоснинг голига ажойиб узатма берди, балки баҳснинг 65-дақиқасида Абдуқодир Ҳусанов қаршилигига қарамай, аниқ зарба билан жамоасининг ғалаба тўпини киритди. Бундан ташқари, у 12 та яккакурашнинг 8 тасида ғолиб чиқиб, юқори прессингда ҳаракат қилди.
Мудофаа чизиғи вакили Даниэль Муньос (8.0) эса учрашувда ҳисобни очишдан ташқари, ўзининг қанотида вакилларимизга умуман бўш ҳудуд қолдирмади. Икки марта тўпни тортиб олиб, терма жамоамиз ҳужумчиларини қаттиқ босим (прессинг) остида ушлаб турди.
Майдон марказида курашган Густаво Пуэрта (7,5) эса иккинчи бўлимда Элдор Шомуродовдан тўпни совуққонлик билан тортиб олиб, жамоасининг иккинчи голига замин яратди. Заҳирадан майдонга тушган Кучо Эрнандес (7,5) эса атиги 10 дақиқа ичида тинимсиз шижоат кўрсатиб, ўйинга нуқта қўйган Сампазнинг голига чиройли ассистентлик қилди.
Замин спорт шарҳловчиларининг хулосаси:
Колумбия таркибидаги футболчиларнинг индивидуал маҳорати ва жаҳон даражасидаги тажрибаси баҳс тақдирини ҳал қилди. Бироқ, ушбу рейтингдан кўриниб турибдики, рақиб бизни мағлуб этиш учун бор куч ва имкониятларини ишга солишга мажбур бўлган. Йигитларимиз мана шундай кучли юлдузларга қарши муносиб қаршилик кўрсата олишларини исботлашди. Эндиги бор эътиборни 23 июнь куни Криштиану Роналду бошлиқ Португалияга қарши кечадиган баҳсга қаратамиз. Биз сенга ишонамиз, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, юлдуз футболчиларнинг эксклюзив баҳолари ва миллий терма жамоамизнинг Мундиалдаги кейинги юришларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…