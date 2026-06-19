Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат берди

·30·Спорт
Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат берди

Германия футболи афсонаси Томас Мюллер Мюнхеннинг "Бавария" клуби раҳбариятига Швейцария терма жамоасининг ёш иқтидори Ёхан Манзамбини диққат билан кузатиб боришни тавсия қилди. Ҳозирда жаҳон чемпионатида порлаётган 20 ёшли ярим ҳимоячи ўзининг ёрқин ўйини билан кўплаб гранд клублар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фрайбург клуби сафида Бундеслигада ўзини кўрсатган Манзамби, Швейцария терма жамоасининг Босния ва Hzеговинага қарши кечган учрашувида ҳақиқий қаҳрамонга айланди. Лос-Анжелесдаги "СоФи Стадиум"да бўлиб ўтган баҳсда захирадан майдонга тушган футболчи дубл қайд этиб, жамоасининг 4:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади ва учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.

Мюллер МагентаТВ телеканалида эксперт сифатида фаолият юритаётган вақтида ёш иқтидорнинг салоҳиятига юқори баҳо берди. "Менимча, у шундай футболчики — келинг, буни сарлавҳаларга чиқарамиз — ФК Баерн уни албатта кузатиши керак", — дея таъкидлади Мюнхен клуби фахрийси.

Янги юлдузнинг Бундеслигадаги муваффақияти

Манзамбининг ушбу муваффақияти тасодиф эмас. Якунланган мавсумда у Фрайбург таркибида барча мусобақаларда 47 та ўйинда майдонга тушиб, 16 та голда бевосита иштирок этди (гол+пас тизимида). Бу кўрсаткич унинг нафақат ҳужумкорлик қобилияти, балки барқарорлигидан ҳам далолат беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, футболчининг амалдаги клуби билан шартномаси 2030-йилга қадар амал қилади. Шу сабабли, "Бавария" ёки бошқа бирор жамоа уни сотиб олмоқчи бўлса, сезиларли даражадаги трансфер суммасини тўлашига тўғри келади. Ҳозирча футболчининг ўзи келажаги ҳақидаги саволларга босиқлик билан жавоб бермоқда.

"Мен ҳали ҳам Фрайбург аъзосиман ва бор эътиборимни жаҳон чемпионатига қаратганман. Келаси мавсумда нима бўлишини ҳозирча билмайман", — дейди Манзамби Мюллернинг таклифига жавобан. Ёш юлдуз Мюнхен клубига ўтиш эҳтимоли ҳақидаги гапларни кулги билан қарши олди.

Швейцария терма жамоаси айни дамда гуруҳда икки ўйиндан сўнг тўрт очко жамғариб, плей-офф босқичига чиқиш учун яхши имкониятга эга. Гуруҳдаги биринчи ўрин масаласи Канада билан бўладиган сўнгги тур баҳсида ҳал қилинади. Агар Манзамби ушбу ўйинда ҳам ўзини кўрсатса, унинг трансфер нархи янада кўтарилиши шубҳасиз.

БаварияТомас МюллерБундеслигаТрансферларШвейцария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаТрансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаБугун, 15:02Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди