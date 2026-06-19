Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат берди
Германия футболи афсонаси Томас Мюллер Мюнхеннинг "Бавария" клуби раҳбариятига Швейцария терма жамоасининг ёш иқтидори Ёхан Манзамбини диққат билан кузатиб боришни тавсия қилди. Ҳозирда жаҳон чемпионатида порлаётган 20 ёшли ярим ҳимоячи ўзининг ёрқин ўйини билан кўплаб гранд клублар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фрайбург клуби сафида Бундеслигада ўзини кўрсатган Манзамби, Швейцария терма жамоасининг Босния ва Hzеговинага қарши кечган учрашувида ҳақиқий қаҳрамонга айланди. Лос-Анжелесдаги "СоФи Стадиум"да бўлиб ўтган баҳсда захирадан майдонга тушган футболчи дубл қайд этиб, жамоасининг 4:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади ва учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.
Мюллер МагентаТВ телеканалида эксперт сифатида фаолият юритаётган вақтида ёш иқтидорнинг салоҳиятига юқори баҳо берди. "Менимча, у шундай футболчики — келинг, буни сарлавҳаларга чиқарамиз — ФК Баерн уни албатта кузатиши керак", — дея таъкидлади Мюнхен клуби фахрийси.
Янги юлдузнинг Бундеслигадаги муваффақиятиМанзамбининг ушбу муваффақияти тасодиф эмас. Якунланган мавсумда у Фрайбург таркибида барча мусобақаларда 47 та ўйинда майдонга тушиб, 16 та голда бевосита иштирок этди (гол+пас тизимида). Бу кўрсаткич унинг нафақат ҳужумкорлик қобилияти, балки барқарорлигидан ҳам далолат беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, футболчининг амалдаги клуби билан шартномаси 2030-йилга қадар амал қилади. Шу сабабли, "Бавария" ёки бошқа бирор жамоа уни сотиб олмоқчи бўлса, сезиларли даражадаги трансфер суммасини тўлашига тўғри келади. Ҳозирча футболчининг ўзи келажаги ҳақидаги саволларга босиқлик билан жавоб бермоқда.
"Мен ҳали ҳам Фрайбург аъзосиман ва бор эътиборимни жаҳон чемпионатига қаратганман. Келаси мавсумда нима бўлишини ҳозирча билмайман", — дейди Манзамби Мюллернинг таклифига жавобан. Ёш юлдуз Мюнхен клубига ўтиш эҳтимоли ҳақидаги гапларни кулги билан қарши олди.
Швейцария терма жамоаси айни дамда гуруҳда икки ўйиндан сўнг тўрт очко жамғариб, плей-офф босқичига чиқиш учун яхши имкониятга эга. Гуруҳдаги биринчи ўрин масаласи Канада билан бўладиган сўнгги тур баҳсида ҳал қилинади. Агар Манзамби ушбу ўйинда ҳам ўзини кўрсатса, унинг трансфер нархи янада кўтарилиши шубҳасиз.
…