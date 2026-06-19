Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этди

·20·Спорт
Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Далласда ўтган Жахон чемпионати дебютидан сўнг мухлислар билан содир бўлган ҳиссий лаҳзаларни ўз фаолиятидаги энг унутилмас воқеалардан бири деб атади. Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, футболчилар ва мухлислар биргаликда Oasis гуруҳининг машҳур “Вондервалл” таронасини куйлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу учрашувда Гарри Кейн иккита гол уриб, Жахон чемпионатларидаги голлар сони бўйича афсонавий Гари Линекернинг рекордига (10 та гол) тенглашиб олди. Бироқ, ўйиндан кейинги интервюсида ҳужумчи шахсий натижаларидан кўра кўпроқ стадиондаги муҳит ва ишқибозлар билан ўрнатилган яқин алоқага тўхталиб ўтди.

Мухлислар билан янги даражадаги боғлиқлик

“Бу Англия формасидаги энг севимли лаҳзаларимдан бири бўлди, айниқса йирик турнир доирасида. Гарчи бу бор-йўғи биринчи ўйин бўлса-да, мухлислар билан бундай ҳиссий боғлиқликни ҳис қилиш жуда муҳим. Биз бу ғалаба улар учун қанчалик аҳамиятли эканини биламиз, улар эса бизнинг ҳаракатларимизни кўриб туришибди”, дея таъкидлади Кейн “Лионс Ден” нашрига берган интервюсида.

Гарри Кейннинг сўзларига кўра, стадионда ҳамма бирдек “Вондервалл” қўшиғининг сўзларини билиши ва бир овоздан куйлаши жамоада ўзгача руҳ бағишлаган. Бу каби қўллаб-қувватлаш нафақат АҚШдаги стадионда, балки ватанида экран қаршисида ўтирган миллионлаб ишқибозлар томонидан ҳам сезилаётгани таъкидланди.

Томас Тухель давридаги янгиланиш

Ҳозирги Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухель қўл остида жипслашиш ва ички муҳитни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратмоқда. Кейн жамоада 2018-йилги Жахон чемпионати ярим финалидан қолган саноқли тажрибали ўйинчилардан бири сифатида таркибдаги ўзгаришларни ижобий баҳолади.

Сардорнинг фикрича, ҳозирги таркиб аввалгиларидан фарқ қилади. Жамоада янги қон, ёш футболчиларнинг ғалабага бўлган чанқоғи ва иштиёқи юқори. Тажрибали ўйинчилар сифатида Джон Стоунз ва Жордан Пиккфорд билан биргаликда улар ёшларга йўл кўрсатишмоқда.

Англия терма жамоаси ушбу ғалаба билан турнирни ишончли бошлаб, гуруҳ босқичидаги имкониятларини яхшилаб олди. Гарри Кейн эса нафақат тўпурарлик пойгасида, балки жамоа етакчиси сифатида ҳам ўзининг энг яхши мавсумларидан бирини ўтказишга бел боғлаган.

АнглияГарри КейнЖахон ЧемпионатиФутболТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!ЖЧ-2026: Месси, Резаян ва Корнелиус илк турнинг энг яхшилари қаторида!Бугун, 18:04Супертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаСупертрансфер: "Реал Мадрид" Майкл Олисе учун жиддий юриш бошламоқдаБугун, 17:58«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳолади«Спартак» афсонаси Игорь Ледяхов Миллий жамоамиз ўйинини баҳоладиБугун, 17:52Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиЮвентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтдиБугун, 17:12Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди