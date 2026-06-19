Гарри Кейн Англия терма жамоаси ва мухлислар ўртасидаги ўзгача боғлиқликни эътироф этди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Далласда ўтган Жахон чемпионати дебютидан сўнг мухлислар билан содир бўлган ҳиссий лаҳзаларни ўз фаолиятидаги энг унутилмас воқеалардан бири деб атади. Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, футболчилар ва мухлислар биргаликда Oasis гуруҳининг машҳур “Вондервалл” таронасини куйлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу учрашувда Гарри Кейн иккита гол уриб, Жахон чемпионатларидаги голлар сони бўйича афсонавий Гари Линекернинг рекордига (10 та гол) тенглашиб олди. Бироқ, ўйиндан кейинги интервюсида ҳужумчи шахсий натижаларидан кўра кўпроқ стадиондаги муҳит ва ишқибозлар билан ўрнатилган яқин алоқага тўхталиб ўтди.
Мухлислар билан янги даражадаги боғлиқлик“Бу Англия формасидаги энг севимли лаҳзаларимдан бири бўлди, айниқса йирик турнир доирасида. Гарчи бу бор-йўғи биринчи ўйин бўлса-да, мухлислар билан бундай ҳиссий боғлиқликни ҳис қилиш жуда муҳим. Биз бу ғалаба улар учун қанчалик аҳамиятли эканини биламиз, улар эса бизнинг ҳаракатларимизни кўриб туришибди”, дея таъкидлади Кейн “Лионс Ден” нашрига берган интервюсида.
Гарри Кейннинг сўзларига кўра, стадионда ҳамма бирдек “Вондервалл” қўшиғининг сўзларини билиши ва бир овоздан куйлаши жамоада ўзгача руҳ бағишлаган. Бу каби қўллаб-қувватлаш нафақат АҚШдаги стадионда, балки ватанида экран қаршисида ўтирган миллионлаб ишқибозлар томонидан ҳам сезилаётгани таъкидланди.
Томас Тухель давридаги янгиланишҲозирги Англия терма жамоаси янги бош мураббий Томас Тухель қўл остида жипслашиш ва ички муҳитни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратмоқда. Кейн жамоада 2018-йилги Жахон чемпионати ярим финалидан қолган саноқли тажрибали ўйинчилардан бири сифатида таркибдаги ўзгаришларни ижобий баҳолади.
Сардорнинг фикрича, ҳозирги таркиб аввалгиларидан фарқ қилади. Жамоада янги қон, ёш футболчиларнинг ғалабага бўлган чанқоғи ва иштиёқи юқори. Тажрибали ўйинчилар сифатида Джон Стоунз ва Жордан Пиккфорд билан биргаликда улар ёшларга йўл кўрсатишмоқда.
Англия терма жамоаси ушбу ғалаба билан турнирни ишончли бошлаб, гуруҳ босқичидаги имкониятларини яхшилаб олди. Гарри Кейн эса нафақат тўпурарлик пойгасида, балки жамоа етакчиси сифатида ҳам ўзининг энг яхши мавсумларидан бирини ўтказишга бел боғлаган.
…