Гарри Кейн шахсий рекордлардан кўра жамоавий ғалабани устун қўйиши маълум қилинди
Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар Гарри Кейн учун шахсий ютуқлар ва тўпурарлик пойгалари асосий мақсад эмас. Бавария ҳужумчиси Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби юлдузлар билан рақобатлашишдан кўра, терма жамоа билан катта совринларни ютишни афзал кўради. Бу ҳақда собиқ ҳимоячи Даннй Миллс Goal.com нашрига берган интервюсида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш баҳсларида Кейн ўз ҳисобига голлар ёзиб қўйишни бошлади. Хусусан, Хорватияга қарши кечган сўнгги баҳсда у дубл қайд этиб, терма жамоадаги голлари сонини 81 тага етказди. Бироқ, экспертларнинг фикрича, у учун Лионель Месси ёки Эрлинг Холанд билан масофавий дуелда ғолиб чиқиш иккинчи даражали масала ҳисобланади.
Шахсий натижалар ва жамоавий муваффақиятДаннй Миллснинг сўзларига кўра, Гарри Кейн ўзини кўпроқ Оливиер Гироуд каби ҳис қилишни истайди. Маълумки, франциялик ҳужумчи 2018-йилги Жаҳон чемпионатида бирорта гол урмаган бўлса-да, якунда олтин медални қўлга киритган эди. Кейн учун ҳам чорак финалда "Олтин бутса" билан турнирни тарк этишдан кўра, гол урмасдан бўлса ҳам жаҳон чемпиони бўлиш муҳимроқ.
"Айрим жаҳон даражасидаги ҳужумчилар борки, улар учун шахсий мақсадлар жамоаникидан устун туради. Улар бироз худбинроқ бўлиши мумкин, лекин Кейн бундайлар сирасига кирмайди. У ўз имкониятларини яхши билади ва бошқа юлдузларнинг натижалари уни асабийлаштирмайди", — дейди Миллс.
Ҳозирда Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси глобал муваффақият сари интилмоқда. Кейн эса жамоа сардори сифатида нафақат голлар уриш, балки майдонда етакчилик қилишни ҳам ўз зиммасига олган. У Тоттенхем сафида Премер-лигада уч марта "Олтин бутса"ни қўлга киритган, Германияда ҳам бир қатор индивидуал рекордларни янгилади, бироқ унинг музейида ҳали ҳам нуфузли жамоавий кубок етишмаяпти.
Шу тариқа, Гарри Кейн ўз эътиборини Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби рақибларининг неча гол ураётганига эмас, балки Англия терма жамоасининг узоқ кутилган чемпионликка эришишига қаратган. Унинг учун энг муҳими — 115 та ўйинда қайд этилган 81 та гол эмас, балки финал ҳуштагидан кейин боши узра кўтариладиган кубокдир.
…