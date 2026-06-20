Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!
Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳида 2-тур баҳслари давом этмоқда. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Бразилия миллий терма жамоаси Ҳаитига қарши майдонга тушиб, "класс" бобида рақибдан сезиларли даражада устун эканлигини кўрсатди ва 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани расмийлаштирди.
Ушбу муваффақият беш карра жаҳон чемпионларини гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди.
Биринчи бўлимдаги «жанг»: Куня ва Винисиусдан шоу
Учрашув тақдири амалда биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал бўлди. Жанубий америкаликлар илк дақиқалардан рақиб дарвозаси олдида катта босим уюштиришди:
23-дақиқа (1:0): Тезкор ҳужумларнинг бирида Матеус Куня рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, ҳисобни очди.
36-дақиқа (2:0): Куня ўзининг юқори спорт формасида эканлигини исботлаб, рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилди ва дублини нишонлади.
45+3-дақиқа (3:0): Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда «Реал Мадрид» юлдузи Винисиус Жуниор Ҳаити дарвозабонини ожиз қолдириб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди.
Иккинчи бўлимда Бразилия терма жамоаси кучни тежаш тактикасига ўтди ва ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлида сақлаб қолди.
Турнир вазияти: «С» гуруҳи 2-турдан сўнг
Иккита ўйиндан кейин гуруҳдаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:
Бразилия — 4 очко (Гуруҳ пешқадами, плей-офф босқичига жуда яқин).
Ҳаити — 0 очко (Икки мағлубиятдан сўнг имкониятларини деярли йўқотди).
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари
Майдонда илк дақиқалардан ҳаракат қилган футболчилар рўйхати:
Бразилия – Алиссон, Габриэл, Данило, Маркинос, Сантос, Каземиро, Гимараэс, Пакета, Рафиня, Винисиус, Куня.
Ҳаити – Плесид, Аркюс, Ад, Делкруа, Эксперянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пиерро, Казимир.
Экспертлар шарҳи:
Бразилия терма жамоаси биринчи турдаги очко йўқотилишидан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, Ҳаитига қарши баҳсда ўз кучини тўлиқ намойиш этди. Айниқса, ҳужум чизиғида Матеус Куня ва Винисиуснинг ўзаро тушуниб ҳаракат қилиши рақиб ҳимояси учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Жанубий америкаликлар сўнгги тур олдидан плей-офф масаласини деярли ҳал қилишди.
Мундиалнинг энг сўнгги янгиликлари ва қайноқ натижаларини биз билан кузатиб боринг!
…