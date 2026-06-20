Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!

·0·Спорт
Бразилия «С» гуруҳида пешқадам — Ҳаити йирик ҳисобда таслим этилди!

Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳида 2-тур баҳслари давом этмоқда. Мусобақанинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган Бразилия миллий терма жамоаси Ҳаитига қарши майдонга тушиб, "класс" бобида рақибдан сезиларли даражада устун эканлигини кўрсатди ва 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани расмийлаштирди.

Ушбу муваффақият беш карра жаҳон чемпионларини гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди.

Биринчи бўлимдаги «жанг»: Куня ва Винисиусдан шоу

Учрашув тақдири амалда биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал бўлди. Жанубий америкаликлар илк дақиқалардан рақиб дарвозаси олдида катта босим уюштиришди:

  • 23-дақиқа (1:0): Тезкор ҳужумларнинг бирида Матеус Куня рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, ҳисобни очди.

  • 36-дақиқа (2:0): Куня ўзининг юқори спорт формасида эканлигини исботлаб, рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилди ва дублини нишонлади.

  • 45+3-дақиқа (3:0): Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда «Реал Мадрид» юлдузи Винисиус Жуниор Ҳаити дарвозабонини ожиз қолдириб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди.

Иккинчи бўлимда Бразилия терма жамоаси кучни тежаш тактикасига ўтди ва ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлида сақлаб қолди.

Турнир вазияти: «С» гуруҳи 2-турдан сўнг

Иккита ўйиндан кейин гуруҳдаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олди:

  • Бразилия — 4 очко (Гуруҳ пешқадами, плей-офф босқичига жуда яқин).

  • Ҳаити — 0 очко (Икки мағлубиятдан сўнг имкониятларини деярли йўқотди).

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари

Майдонда илк дақиқалардан ҳаракат қилган футболчилар рўйхати:

Бразилия – Алиссон, Габриэл, Данило, Маркинос, Сантос, Каземиро, Гимараэс, Пакета, Рафиня, Винисиус, Куня.
Ҳаити – Плесид, Аркюс, Ад, Делкруа, Эксперянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пиерро, Казимир.

Экспертлар шарҳи:

Бразилия терма жамоаси биринчи турдаги очко йўқотилишидан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, Ҳаитига қарши баҳсда ўз кучини тўлиқ намойиш этди. Айниқса, ҳужум чизиғида Матеус Куня ва Винисиуснинг ўзаро тушуниб ҳаракат қилиши рақиб ҳимояси учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Жанубий америкаликлар сўнгги тур олдидан плей-офф масаласини деярли ҳал қилишди.

Мундиалнинг энг сўнгги янгиликлари ва қайноқ натижаларини биз билан кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...Бугун, 11:51ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!Бугун, 11:41Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Бугун, 11:34Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди