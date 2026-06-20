Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 1-турида кутилмаганда Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнаган Португалия миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси Рубен Диаш мазкур омадсизлик сабаблари ҳақида гапирди. Футболчининг фикрларини машҳур A Bola нашри чоп этди.
Рубен Диашнинг аламли иқтибоси
Португалия мудофаа чизиғи етакчиси ўйиндаги динамиканинг қандай ўзгариб кетганини ва жамоадаги руҳий ҳолатни қуйидагича тасвирлади:
«Бу борада кўплаб таҳлилчилар ўз фикрларини билдириб ўтишди, одамлар ўйин ҳақида батафсил маълумотга эга бўлиб улгурди. Биз тезкор гол ура олдик ва ўйинни яхши бошлагандик — ўша лаҳзада энергияни ҳис қилардик, аммо кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик.
Шу сабабли, биз самарали ҳаракатларни давом эттира олмадик ва рақибга зарур бўлган қўрқув ҳиссини сингдира олмадик. Ўйин қандайдир ғалати динамикада давом этди. Натижада жамоавий интизом йўқолди — ва биз буни тушуниб турибмиз. Келажакда фақатгина ижобий лаҳзаларни кўряпман».
Португалиянинг очко йўқотишига нима сабаб бўлди?
Диашнинг баёнотидан келиб чиқиб, португалларнинг илк турдаги муваффақиятсизлигига учта асосий омилни кўрсатиш мумкин:
Ортиқча хотиржамлик: Тезкор голдан кейин жамоа баҳс тақдири ҳал бўлди деб ўйлаган ва руҳий томондан диққат-эътиборни сусайтирган («бўшашган»).
Интизомнинг йўқолиши: Ўйиндаги «ғалати динамика» туфайли Португалияга хос бўлган тартибли ва тизимли футбол йўқолиб, жамоавий интизом издан чиққан.
Рақибга берилган руҳий устунлик: Португалия майдонда ўз доминантлигини сақлаб қололмагани сабабли, Африка вакиллари рақибдан қўрқмай ўйнай бошлашган ва мувозанатни тиклашга эришишган.
Навбатдаги рақиб — Ўзбекистон!
Биринчи турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, Португалия терма жамоаси учун хатоларни тўғрилаш ва плей-офф йўлида вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятлар қолмоқда. Уларни олдинда «С» гуруҳидаги энг кутилмаган ва шиддатли рақиблардан бири кутиб турибди:
Учрашув: Португалия — Ўзбекистон (ЖЧ-2026, 2-тур)
Сана: 23 июнь, сешанба
Аббосбек Файзуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Колумбияга қарши мағлубиятдан сўнг бор кучи билан майдонга тушишини инобатга олсак, Рубен Диаш ва унинг жамоадошларини 23 июнь куни ҳақиқий «жанг» кутмоқда. Мундиалнинг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг!
…