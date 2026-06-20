Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»

·28·Спорт
Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 1-турида кутилмаганда Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнаган Португалия миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси Рубен Диаш мазкур омадсизлик сабаблари ҳақида гапирди. Футболчининг фикрларини машҳур A Bola нашри чоп этди.

Рубен Диашнинг аламли иқтибоси

Португалия мудофаа чизиғи етакчиси ўйиндаги динамиканинг қандай ўзгариб кетганини ва жамоадаги руҳий ҳолатни қуйидагича тасвирлади:

«Бу борада кўплаб таҳлилчилар ўз фикрларини билдириб ўтишди, одамлар ўйин ҳақида батафсил маълумотга эга бўлиб улгурди. Биз тезкор гол ура олдик ва ўйинни яхши бошлагандик — ўша лаҳзада энергияни ҳис қилардик, аммо кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик.

Шу сабабли, биз самарали ҳаракатларни давом эттира олмадик ва рақибга зарур бўлган қўрқув ҳиссини сингдира олмадик. Ўйин қандайдир ғалати динамикада давом этди. Натижада жамоавий интизом йўқолди — ва биз буни тушуниб турибмиз. Келажакда фақатгина ижобий лаҳзаларни кўряпман».

Португалиянинг очко йўқотишига нима сабаб бўлди?

Диашнинг баёнотидан келиб чиқиб, португалларнинг илк турдаги муваффақиятсизлигига учта асосий омилни кўрсатиш мумкин:

  • Ортиқча хотиржамлик: Тезкор голдан кейин жамоа баҳс тақдири ҳал бўлди деб ўйлаган ва руҳий томондан диққат-эътиборни сусайтирган («бўшашган»).

  • Интизомнинг йўқолиши: Ўйиндаги «ғалати динамика» туфайли Португалияга хос бўлган тартибли ва тизимли футбол йўқолиб, жамоавий интизом издан чиққан.

  • Рақибга берилган руҳий устунлик: Португалия майдонда ўз доминантлигини сақлаб қололмагани сабабли, Африка вакиллари рақибдан қўрқмай ўйнай бошлашган ва мувозанатни тиклашга эришишган.

Навбатдаги рақиб — Ўзбекистон!

Биринчи турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, Португалия терма жамоаси учун хатоларни тўғрилаш ва плей-офф йўлида вазиятни ўнглаш учун сўнгги имкониятлар қолмоқда. Уларни олдинда «С» гуруҳидаги энг кутилмаган ва шиддатли рақиблардан бири кутиб турибди:

  • Учрашув: Португалия — Ўзбекистон (ЖЧ-2026, 2-тур)

  • Сана: 23 июнь, сешанба

Аббосбек Файзуллаев бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Колумбияга қарши мағлубиятдан сўнг бор кучи билан майдонга тушишини инобатга олсак, Рубен Диаш ва унинг жамоадошларини 23 июнь куни ҳақиқий «жанг» кутмоқда. Мундиалнинг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг!

Рубен ДиасПортугалияМанчестер СитиКонгоУзбекистан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17Тоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилдиТоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилдиБугун, 16:13Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Бугун, 16:09Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди